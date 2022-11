Phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn trong nước, xuyên quốc gia; triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Công an huyện Trực Ninh tuyên truyền, giới thiệu những giải pháp phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy làm trong sạch địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Công an tỉnh, nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn tỉnh ta chủ yếu vẫn từ các tỉnh biên giới Việt - Lào như: Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Thời gian qua, xuất hiện ngày càng nhiều loại ma túy tổng hợp dạng viên nén, dễ cất giấu, vận chuyển, rất khó phát hiện, bắt giữ. Đáng chú ý, tình trạng tội phạm hình sự chuyển sang hoạt động phạm tội về ma túy có xu hướng tăng nên tính chất và hành vi phạm tội rất manh động, liều lĩnh; sẵn sàng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Thống kê trong hơn 3 năm gần đây cho thấy, số vụ phạm tội về ma túy trên địa bàn tỉnh năm sau luôn cao hơn năm trước, chiếm 44,2% tổng số cơ cấu tội phạm (1.858 vụ/4.207 vụ); cao gấp 1,5 lần so với số vụ phạm tội về trật tự xã hội (1.858 vụ/1.217 vụ); gấp 1,7 lần so với số vụ phạm tội về kinh tế, môi trường (1.858 vụ/1.084 vụ). Gần đây, tình hình tội phạm chứa chấp, tổ chức cho nhiều người sử dụng ma túy, chủ yếu là ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự có xu hướng gia tăng, rất khó phát hiện, bắt giữ, xử lý. Chủ cơ sở lợi dụng việc kinh doanh để hoạt động mua bán, sử dụng và chứa chấp tổ chức sử dụng ma túy hoặc làm ngơ để thu lợi bất chính. Gần đây, tỷ lệ nữ giới phạm tội về ma túy ngày càng tăng (năm 2019 có 28 đối tượng, năm 2020 có 34 đối tượng, năm 2021 có 37 đối tượng, từ đầu năm 2022 đến nay đã có 21 đối tượng tham gia). Đối tượng phạm tội ma túy có tỷ lệ tái phạm cao, sau khi chấp hành xong án phạt tù lại hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn nhằm che giấu hành vi phạm tội… Về người nghiện ma túy, hiện nay toàn tỉnh phát hiện, lập hồ sơ quản lý 3.206 người nghiện ma túy ở 175/226 xã, phường, thị trấn. Trong đó, 2.662 người nghiện ngoài cộng đồng (nhiều nhất là huyện Giao Thủy 733 người, huyện Xuân Trường 508 người); so với năm 2019 toàn tỉnh giảm 528 người nghiện và 51 xã, phường, thị trấn có người nghiện. Các trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động, xã hội có 310 người nghiện; số đối tượng nghiện trong trại tạm gian, các nhà giam giữ hiện là 234 trường hợp. Tình trạng người nghiện luôn diễn biến phức tạp do công tác cai nghiện đạt hiệu quả thấp, tỷ lệ tái nghiện cao; công tác phát hiện, lập hồ sơ quản lý còn nhiều bất cập. Đáng chú ý là số người sử dụng ma túy tổng hợp có xu hướng ngày càng gia tăng, nhất là trong thanh, thiếu niên, khó kiểm soát, phát hiện; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm. Toàn tỉnh hiện có 196 người nghiện ma túy tổng hợp, trong đó 144 đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”...

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm, tệ nạn ma túy, Công an tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tỉnh chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy. Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy thường xuyên được Công an các địa phương rà soát, thống kê chính xác; có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vi phạm pháp luật, nhất là các đối tượng bị ảo giác, loạn thần cấp do sử dụng ma túy tổng hợp; tích cực thu thập tài liệu, hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong hơn 3 năm qua, Công an tỉnh đã lập hồ sơ đưa 1.961 đối tượng ma túy vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 1.690 hồ sơ đưa đối tượng vào cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; 423 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc… Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy được triển khai thực hiện quyết liệt bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Trong hơn 3 năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã tiếp nhận 1.902 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội phạm ma túy; kịp thời phân loại, xác minh, giải quyết theo đúng thời hạn quy định; các lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh với 108 chuyên án, bắt giữ 184 đối tượng; triệt phá 34 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; 53 điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, bắt giữ 6.169 vụ, 6.581 đối tượng; thu giữ 30,7kg heroin; 46,5kg ma túy tổng hợp dạng đá; 76.559 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và thuốc lắc; 8,3kg ketamin; 2,1kg thuốc phiện và cần sa; 20 ô tô, 5,4 tỷ đồng, 7 khẩu súng, 67 viên đạn, 2 quả lựu đạn cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Công an tỉnh đã lập hồ sơ đề nghị truy tố về hành vi “mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy” và “chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” với tổng số 1.858 vụ, 2.085 bị can. Lập hồ sơ xử lý hành chính về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy” là 4.311 vụ, 4.496 đối tượng…

Để góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục, nhất là trong học sinh, sinh viên, người lao động, ở những địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh. Bên cạnh đó, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, mật phục, quây ráp và kiên quyết đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân./.

Bài và ảnh: Xuân Thu