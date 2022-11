Nữ giáo viên tận tâm, sáng tạo

Giỏi nghề, tận tâm và giàu lòng nhân ái, cô giáo Trần Thị Duyên dạy môn Lịch sử, Trường THCS Nghĩa Hưng (Nghĩa Hưng) là tấm gương tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT), luôn nỗ lực phấn đấu, vượt khó vươn lên, cống hiến cho sự nghiệp trồng người, được đồng nghiệp và các thế hệ học sinh tin yêu, quý mến.

Cô Trần Thị Duyên và các học sinh đội tuyển Lịch sử lớp 9 Trường THCS Nghĩa Hưng.

Ấp ủ ước mơ trở thành một giáo viên dành tất cả tâm huyết và tri thức của mình để dạy cho các em học sinh thân yêu, năm 2006 sau khi tốt nghiệp khoa Lịch sử Đảng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia Hà Nội), cô Duyên về công tác tại Trường THCS Nghĩa Minh. Đến năm 2012, cô chuyển về giảng dạy tại Trường THCS Nghĩa Hưng. Cô Trần Thị Duyên chia sẻ: “Bản thân tôi luôn xác định nghề dạy học là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, vì vậy tôi luôn tìm tòi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, tôi luôn phải thay đổi chính bản thân mình, tìm cách nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của các em, qua đó điều chỉnh những phương pháp dạy học và giáo dục một cách tốt nhất để hoạt động dạy học và giáo dục đạt được hiệu quả cao hơn”. Được đảm nhận giảng dạy bộ môn Lịch sử nên để học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức, cô luôn tìm tòi phương pháp mới, phù hợp giúp học sinh lĩnh hội được kiến thức trong thời gian nhanh nhất. Không chỉ nắm vững kiến thức cơ bản, học sinh còn biết vận dụng kiến thức làm bài tập ở các cấp độ khác nhau. Đối với các học sinh giỏi thuộc đội tuyển Lịch sử của trường, cô đã rất sát sao, phân hóa đối tượng bồi dưỡng để tất cả các em đều đạt được yêu cầu khi đi thi, giúp các em bình tĩnh, tự tin.

Không ngừng nỗ lực, chất lượng đội tuyển nhiều năm trở lại đây của cô Duyên tương đối ổn định, hơn 90% học sinh đều có giải cao. Em Nguyễn Hồng Sơn, học sinh lớp 9A2, đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử của Trường THCS Nghĩa Hưng năm học 2022-2023 cho biết: “Cô Duyên luôn dạy bảo chúng em tận tình, ân cần. Cô có rất nhiều phương pháp dạy học giúp chúng em hứng thú say mê hơn với môn học này...”. Bên cạnh đó, để bắt kịp với chương trình liên thông kiến thức môn Lịch sử giữa khối THCS và THPT, cô Duyên đã liên hệ một số trường THPT trong huyện, đặc biệt là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (thành phố Nam Định) thiết kế một số tài liệu ôn thi môn Lịch sử 9 nằm trong bài thi tổ hợp sao cho phù hợp với năng lực và phẩm chất của học sinh theo tinh thần đổi mới mà Bộ GD và ĐT thông qua; soạn thảo một tài liệu cho học sinh giỏi lớp 9. Trong công tác dạy đại trà học sinh các khối 7, 8, 9 cô luôn tạo hứng thú học tập cho học sinh, đưa mô hình giáo dục STEM, giúp các em tư duy sáng tạo, sôi nổi, hào hứng, có kỹ năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung bài học mà còn giải quyết các vấn đề đa dạng thực tiễn cuộc sống theo nguyên tắc giáo dục “học đi đôi với hành, lý thuyết gắn với thực tiễn”. Nhiều năm liền, chất lượng đội tuyển và đại trà môn Lịch sử lớp 9 do cô Duyên hướng dẫn luôn đứng tốp đầu toàn tỉnh. Bên cạnh đó, trong công tác chủ nhiệm lớp, cô Duyên còn “là người mẹ thứ hai” quan tâm học sinh như con của mình. Tìm cách đưa ra những giải pháp mới để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, cô tìm tòi, viết sáng kiến “Thiết kế sơ đồ bộ máy lớp học cùng sổ theo dõi thi đua cho đội ngũ cán bộ lớp” trong năm học 2019-2020, với lợi ích giúp giáo viên chủ nhiệm dễ quản lý lớp hơn. Cán bộ lớp sẽ tích cực chủ động trong nhiệm vụ được phân công; học sinh có cơ hội học tập và rèn luyện trong một môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn và hạnh phúc, phát huy hiệu quả “Kỷ luật tích cực” trong môi trường giáo dục. Sáng kiến đã áp dụng tại nhiều trường học trong tỉnh và được Sở GD và ĐT tặng giấy khen.

Thầy Nguyễn Văn Giáp, Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Hưng cho biết: “Cô Trần Thị Duyên rất tích cực đổi mới trong phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Trong công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cô luôn nhiệt tình, trách nhiệm, đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử của cô Duyên qua các năm đều có nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện cũng như cấp tỉnh”. 16 năm đứng trên bục giảng, cô Trần Thị Duyên luôn đạt thành tích giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Hàng năm, thi học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử 9 do cô phụ trách đều xếp thứ hạng cao. Bản thân cô 2 lần được UBND huyện Nghĩa Hưng vinh danh tại Quỹ khuyến học Phạm Văn Nghị về những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục. Chất lượng giảng dạy đội tuyển môn Lịch sử 9, năm học 2020-2021 xếp thứ 2/10 huyện, thành phố với 1 giải nhất, 4 giải nhì và 2 giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm 2021, cô được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT. Đặc biệt, nhân kịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, cô Duyên vinh dự được tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD và ĐT tổ chức nhằm tuyên dương, cổ vũ, động viên và tri ân các thầy giáo, cô giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Với sự tận tâm, sáng tạo, được đồng nghiệp tín nhiệm, học sinh yêu quý và tôn trọng, cô giáo Trần Thị Duyên là tấm gương hết lòng vì sự nghiệp trồng người của Trường THCS Nghĩa Hưng nói riêng và của ngành GD và ĐT tỉnh nói chung./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh