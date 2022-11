Những mái ấm đậm nghĩa tình Agribank

Năm 2021, hưởng ứng phong trào xây dựng nhà “Mái ấm nông dân” của Hội Nông dân tỉnh, Agribank Chi nhánh tỉnh đã tài trợ kinh phí xây mới 5 căn nhà cho 5 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện Nam Trực, Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu và Nghĩa Hưng với tổng trị giá 540 triệu đồng; trong đó từ nguồn Quỹ Công đoàn Agribank Chi nhánh Nam Định là 240 triệu đồng, Quỹ Công đoàn Agribank Việt Nam 300 triệu đồng. Tiếp nối nghĩa cử cao đẹp đó, năm 2022, Agribank Chi nhánh tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tài trợ kinh phí xây 25 căn nhà cho các hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư gần 2,8 tỷ đồng.

Khánh thành nhà tình nghĩa từ nguồn tài trợ của Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định tại gia đình chị Nguyễn Thị Bích, xóm Nam Phú, xã Trực Thái (Trực Ninh).

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Hoàng Văn Tuỵ, ở xóm 9, xã Giao Tiến (Giao Thuỷ). Ông Tuỵ năm nay 81 tuổi là cựu chiến binh, hiện đang nuôi 1 con gái bị tâm thần phân liệt. Suốt nhiều năm nay, ông và con phải ở nhờ nhà của người cháu do nhà cửa, ruộng vườn đã bán hết để chữa trị cho con. Tháng 5-2022, ông được duyệt vào danh sách các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Agribank Chi nhánh tỉnh tài trợ 150 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Thôn, xóm quyên góp tiền ủng hộ và vận động người cháu cho ông mảnh đất nhỏ để cất nhà mới liền kề. Qua 2 tháng khởi công, căn nhà mái bằng với diện tích 40m2 đã được hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng 184 triệu đồng; trong đó Agribank tài trợ 150 triệu đồng; tập thể, cá nhân ủng hộ hơn 25 triệu đồng, xã hỗ trợ 5 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh xã hỗ trợ hơn 4 triệu đồng. Ngoài số tiền hỗ trợ, Agribank Chi nhánh tỉnh cùng các hội, đoàn thể, chính quyền xã còn tặng gia đình ông các vật dụng sinh hoạt cần thiết giúp gia đình ông nhanh chóng ổn định cuộc sống trong căn nhà mới kịp đón tết.

Cũng chuẩn bị đón tết năm nay trong căn nhà mới xây còn thơm mùi sơn, chị Nguyễn Thị Bích ở xóm Nam Phú, xã Trực Thái (Trực Ninh) xúc động chia sẻ: Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo của xã, chồng mất sớm cách đây 2 năm nên hiện chị là trụ cột kinh tế chính của gia đình với 3 con nhỏ. Không có điều kiện để xây nhà, gần 10 năm nay, chị và 3 con phải ở cùng với ông bà nội. Được Agribank Chi nhánh tỉnh hỗ trợ 120 triệu đồng, cùng với số tiền của anh em, họ hàng ủng hộ, tháng 5-2022 chị đã khởi công xây dựng căn nhà mái bằng khang trang, sạch đẹp với diện tích 75m2 với tổng giá trị xây dựng 385 triệu đồng. Ngoài chị Bích, còn có anh Hoàng Văn Hưng là hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xóm 7, xã Nam Vân (thành phố Nam Định) cũng được Agribank Chi nhánh tỉnh tài trợ 120 triệu đồng để xây dựng nhà ở mới. Chị Bích xúc động chia sẻ: Gia đình tôi rất trân trọng và cảm ơn sâu sắc sự hỗ trợ động viên bằng tiền của Agribank Chi nhánh tỉnh cũng như sự đóng góp công sức của các cấp, ban, ngành, hội, đoàn thể, bà con, họ hàng, giúp cho 4 mẹ con chúng tôi có căn nhà che nắng, che mưa, yên tâm mỗi khi mưa to gió lớn. Hy vọng Agribank Chi nhánh tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình thiết thực có ý nghĩa nhân văn như này để giúp thêm cho nhiều gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh có cơ hội được an cư, lạc nghiệp.

Trong những năm qua, Agribank Chi nhánh tỉnh luôn là ngân hàng tích cực nhất phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên tục tổ chức đóng góp ủng hộ cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với kinh phí hàng năm lên đến hàng tỷ đồng để xây dựng trường học, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết; chăm lo, tặng quà tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng bào bị thiên tai lũ lụt ở miền Trung... Đồng chí Triệu Đình Vỵ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Agribank Chi nhánh tỉnh cho biết: Là ngân hàng thương mại Nhà nước gắn bó mật thiết với nông nghiệp, nông thôn, nông dân ngay từ khi mới thành lập, Agribank Chi nhánh tỉnh nhận thức rõ sứ mệnh của mình không chỉ là đem đến phồn thịnh cho khách hàng mà còn luôn quan tâm đến các phong trào an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thực tế cho thấy, qua 2 năm triển khai, từ nguồn vốn tài trợ của Agribank Chi nhánh tỉnh đã lan tỏa tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” đến các cấp, ngành, đoàn thể trong cộng đồng dân cư cũng như của địa phương quan tâm chăm lo cho các mảnh đời còn khó khăn. Nhiều căn nhà đã được xây dựng hoàn toàn từ nguồn vốn xã hội hóa của cộng đồng. Thời gian tới, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh là động lực lớn thu hút thêm nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân chung tay góp sức giúp các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có được mái nhà kịp đón tết đầm ấm, an vui. Tỉnh Nam Định sẽ không còn nhà dột nát, hư hỏng, không ai bị bỏ lại phía sau theo đúng tinh thần, chủ trương nhân văn của Chính phủ và Nhà nước.

Giá trị của những ngôi nhà tình nghĩa mà Agribank hỗ trợ xây dựng không chỉ về mặt vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Mỗi căn nhà mới là cả nỗi niềm ước mơ của những thành viên trong gia đình người được giúp đỡ; cũng là sự sẻ chia của cán bộ, nhân viên thuộc Công đoàn Agribank thể hiện hình ảnh “Ngân hàng trách nhiệm vì cộng đồng”. Các mái ấm nghĩa tình này sẽ là tiền đề, động lực để các gia đình quyết tâm phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế để thoát nghèo và từng bước làm giàu, nâng cao chất lượng cuộc sống, tham gia đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng nông thôn mới./.

