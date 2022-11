Nhân Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11)

Đồng bào Phật giáo chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh hiện đang quản lý 814 vị tăng, ni, 791 ngôi chùa; trong đó 31 cơ sở tự viện được công nhận Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia, 69 cơ sở tự viện được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, hơn 60% ngôi chùa được công nhận đạt danh hiệu “Chùa tinh tiến”. Những năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh luôn phát huy vai trò đoàn kết tập hợp, hướng dẫn đồng bào Phật giáo thực hiện có hiệu quả phương châm “Tốt đời - Đẹp đạo”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh chia sẻ kinh nghiệm hoạt động gắn tín ngưỡng với đời sống xã hội.

Hòa thượng Thích Quảng Hà, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cho biết, hoạt động phật sự thường xuyên được triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực từ tổ chức, giáo dục, trùng tu, tôn tạo đến hướng dẫn phật tử phụng đạo yêu nước. Trong đó 5 năm gần đây, trải qua những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 làm cuộc sống bị đảo lộn, nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tăng cường vận động các nguồn lực để làm tốt công tác từ thiện nhân đạo. Các chức sắc và phật tử trong tỉnh đã tham gia xây dựng được 75 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, trao tặng hàng vạn phần quà đến Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương, bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ đồng bào vùng núi cao, vùng thiên tai lũ lụt với tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó hoạt động nhận đỡ đầu, trao học bổng thường kỳ, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phòng học, trồng cây xanh, cây bóng mát; tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ; chăm nuôi người già không nơi nương tựa, nuôi dạy trẻ mồ côi; nồi cháo tình thương; ủng hộ trang thiết bị y tế cho tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được các tăng, ni, phật tử thiện tâm duy trì khá nền nếp. Điển hình như: Chùa Cẩm (Ý Yên) đã tham gia xây dựng 1 trạm y tế xã, 5 chiếc cổng làng, 1 nghĩa trang liệt sĩ, 5 căn nhà đại đoàn kết và nhiều công trình thiết yếu khác với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Chùa Hoành Nha Chính, Chùa Diêm Điền (Giao Thủy) ủng hộ, đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng cầu, đường, kè mương máng, nâng cấp hệ thống giao thông ở các xã, thị trấn ven biển. Hội Từ thiện Chùa Vọng Cung (thành phố Nam Định) đã xây dựng 15 ngôi nhà tình nghĩa, tặng 200 chiếc xe lăn cho người khuyết tật, cho học sinh nghèo vượt khó, phát đồ ăn hàng tuần cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Chùa Linh Ứng (Hải Hậu) đang nuôi dưỡng 20 trẻ mồ côi, 10 cụ già cô đơn không nơi nương tựa, thường xuyên tặng suất ăn tới hàng chục trường hợp khó khăn, cơ nhỡ. Đặc biệt, vào thời điểm tháng 8-2021 khi dịch COVID-19 bùng phát dữ dội tại các tỉnh phía Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tổ chức lễ xuất quân cho 20 vị chư tăng tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại thành phố Tân An, tỉnh Long An và ở Bệnh viện dã chiến số 13 thuộc huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đoàn chư tăng đầu tiên ở phía Bắc tình nguyện vào Nam chống dịch. Với tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng và bằng nhiệt huyết tuổi trẻ các vị chư tăng của Phật giáo Nam Định đã hoàn thành nhiệm vụ nơi “tâm dịch” với tâm niệm “Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dàng chư Phật”.

Phát huy truyền thống hộ quốc an dân và đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban TVTU về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào các tôn giáo”, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã cụ thể hóa thành phong trào “Ba an toàn” về an ninh trật tự gồm: An toàn trong hoạt động Phật sự, an toàn về con người, an toàn về tài sản gắn liền với các nội dung của phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đến nay, tuyệt đại đa số các tăng, ni không chỉ tham gia tốt phong trào bảo vệ ANTQ tại địa phương mà còn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tín đồ thường xuyên nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của phong trào này; từ đó hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm pháp luật, ngăn ngừa âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng tôn giáo xuyên tạc, phá hoại đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Nhiều tăng, ni, người có uy tín trong cộng đồng phật tử đã tích cực tham gia giúp đỡ những người nghiện ma túy cai nghiện thành công; vận động người phạm tội ra đầu thú; trực tiếp giúp đỡ những người lầm lỗi; cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên hư trở thành người tốt. Các vị chức sắc Phật giáo đã có nhiều cách làm phù hợp nhằm tuyên truyền, vận động gia đình tín đồ phật tử định kỳ ký cam kết với chính quyền, lực lượng Công an trong việc giáo dục, quản lý con em không vi phạm pháp luật, chấp hành luật giao thông, không mắc các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư; tích cực nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở. Qua đó, tình trạng tệ nạn xã hội như trộm cắp, cờ bạc, ma túy… ở các khu dân cư giảm đi rõ rệt, góp phần vào công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Kết quả từ những hoạt động phụng đạo yêu nước của Phật giáo tỉnh nhà đã góp phần không nhỏ vào việc ổn định xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển, đồng thời tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tín đồ ở cộng đồng dân cư./.

Bài và ảnh: Xuân Thu