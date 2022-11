Người "thuyền trưởng" của con tàu nhân ái

Từ nhiều năm nay, nhiều người trong cả nước biết đến Câu lạc bộ (CLB) Thiện Tâm 18 Nam Định do anh Đinh Xuân Dưỡng ở thôn Tống Xá, xã Yên Cường (Ý Yên) làm Chủ nhiệm đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Anh Đinh Xuân Dưỡng (thứ hai từ phải sang) cùng Câu lạc bộ Thiện Tâm 18 Nam Định trong chuyến đi từ thiện tại huyện Giao Thuỷ.

Rời quê hương vào Đồng Nai làm việc từ khi còn trẻ, đến năm 2006, anh Dưỡng lập gia đình. Niềm vui chưa được bao lâu, trên đường đi làm không may anh gặp tai nạn, bị chấn thương sọ não, liệt nửa người. Đúng lúc sinh tử trong gang tấc, vợ anh chuyển dạ sinh con đầu lòng. Bản thân đang nguy nan, con chào đời trong khi cuộc sống nơi căn nhà trọ gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế và người chăm sóc. Ở thời điểm tột cùng khó khăn đó, vợ chồng anh đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của người thân và những người cùng cảnh trong xóm trọ. Khoảng thời gian này, được những người không cùng máu mủ, chưa từng gặp gỡ đã quan tâm, chăm sóc, anh Dưỡng đã nhen nhóm trong đầu ý nghĩ khi được khỏe trở lại sẽ làm từ thiện để cám ơn những tấm lòng của mọi người, trả ơn cuộc đời đã cho anh hồi sinh. Khi sức khỏe dần ổn định, anh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh, dù bằng chút vật chất ít ỏi hay bằng chính sức lao động của mình. Năm 2010, vợ chồng anh trở về quê hương và mở xưởng cơ khí tại nhà. Với tay nghề tốt, cộng với sự tận tình, hết lòng với khách hàng nên lượng khách khá ổn định. Đó là cơ hội để anh có thể thực hiện tốt hơn công việc thiện nguyện. Thời gian đầu làm công tác từ thiện tại quê, anh cũng gặp rất nhiều khó khăn do nhiều người chưa tin tưởng. Nhưng dần dần, bằng cái tâm của mình, mọi người đã hiểu và tin tưởng cùng anh làm việc tốt. Do hay để ý đến những hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn nên anh động viên gia đình, bạn bè cùng mình chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Năm 2016, anh chuyển sang làm dịch vụ xe du lịch. Do tính chất công việc, anh đến được với nhiều vùng đất khác nhau, nhưng ở đâu anh cũng tranh thủ tìm hiểu về điều kiện sống của người nghèo, nhất là các vùng dân tộc, miền núi. Tận mắt chứng kiến những em học sinh miền núi trong điều kiện ăn ở thiếu thốn hay tại những địa phương vừa trải qua bão, lũ, một lần nữa thôi thúc anh chia sẻ yêu thương nhiều hơn. Tuy nhiên, để thực hiện công việc thiện nguyện được bài bản, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, một mình anh làm không đủ. Vì vậy, anh đã chủ động đứng lên quyên góp hỗ trợ, sau khi nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, anh đã viết bài và chia sẻ trên trang mạng facebook cá nhân của mình và kêu gọi vận động các mạnh thường quân cùng ủng hộ.

CLB Thiện Tâm 18 Nam Định ra đời đến nay đã thu hút được hàng trăm người tham gia tùy vào các hoạt động thiện nguyện cụ thể. Những người tham gia đều xuất phát từ những người lao động tự do, có thu nhập kinh tế trung bình, thậm chí còn khó khăn nhưng họ đã quy tụ với nhau bởi cái tâm thiện. Có những người đã từng được nhóm giúp đỡ sau đó tự nguyện tham gia nhóm để trả ơn cuộc đời. Mỗi người đều sẵn sàng góp công, góp sức làm từ thiện, giúp người cùng cảnh ngộ, tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương. Những phần quà từ thiện của anh Dưỡng và CLB vận động rất đa dạng, phong phú và phù hợp với tình hình thực tế như: tặng quần áo, sách vở cho trẻ vùng cao, giúp kinh phí chữa bệnh cho các hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng cho các em mồ côi; tặng quà cho bà con vùng dịch, vùng lũ lụt… Trong đợt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 năm 2021, anh cùng các thành viên tham gia CLB đã vận động được nhiều chuyến xe hàng vào vùng bị dịch nặng ở các tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai với các thực phẩm thiết yếu gồm: dầu ăn, gạo, nước mắm, rau… Tại tỉnh ta, anh cũng có nhiều chương trình đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là ở các huyện Ý Yên và Giao Thuỷ. Đối với vùng ngập lụt miền Trung, anh đứng lên vận động quần áo, mì tôm, gói bánh chưng và nhiều thực phẩm thiết yếu. Cơ duyên từ những chuyến xe du lịch của anh cũng giúp anh đến với vùng cao Hà Giang nhiều hơn. Từ năm 2016 đến nay, anh đã vận động được nhiều chuyến hàng gồm quần áo, sách vở, xe đạp cũ để chuyển lên giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trước khi mùa đông đến. Trước mỗi chuyến đi, khi vận động được hàng hóa, anh cùng hàng trăm người ở mọi độ tuổi khác nhau, phân loại, đóng gói cẩn thận và chuyển hàng lên xe. Tính đến nay anh Dưỡng cùng CLB đã giúp đỡ được hàng trăm mảnh đời bất hạnh bằng tất cả lòng nhân ái, không chỉ ở trên địa bàn huyện mà còn vươn đến những địa chỉ gặp nhiều khó khăn trong và ngoài tỉnh. Riêng từ đầu năm đến nay, anh cùng CLB thực hiện được khoảng 30 chuyến thiện nguyện ở trong và ngoài tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần chia sẻ yêu thương trong cuộc sống, kết nối được nhiều cánh tay, nhiều trái tim nhân ái cùng tham gia giúp đỡ người nghèo.

Không chỉ tích cực trong công tác thiện nguyện, từ năm 2012, anh được bà con trong thôn Tống Xá bầu làm phó trưởng thôn, phụ trách công việc giữ gìn an ninh trật tự và tham gia tổ hoà giải ở cơ sở. Với 300 hộ dân của thôn, hầu hết đều đoàn kết và chịu khó làm ăn nhưng anh Dưỡng vẫn dành thời gian nắm chắc tình hình của mỗi gia đình để kịp thời có mặt mỗi khi có việc xảy ra. Không những làm việc thiện để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, anh còn năng động, sáng tạo khi sử dụng trang mạng facebook cá nhân kêu gọi con em xa quê, các nhà hảo tâm ủng hộ để mua sắm cơ sở vật chất thiết yếu cho nhà văn hóa thôn, xóm, sửa nhà dột nát, xây dựng kiến thiết chùa, tạo được hiệu ứng tích cực trong cộng đồng xã hội, được mọi người trong và ngoài xóm tin yêu, mến phục.

Năm 2021, anh Đinh Xuân Dưỡng đã được UBND huyện Ý Yên tặng Giấy khen vì đã “có nhiều đóng góp hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương”; nhiều địa phương tặng Giấy khen ghi nhận tấm lòng vàng cho CLB Thiện Tâm 18 Nam Định do anh làm chủ nhiệm. Chia sẻ với chúng tôi, anh Dưỡng cho biết, dù ở công việc nào, anh cũng luôn có suy nghĩ góp một phần nhỏ công sức của mình để tình làng nghĩa xóm được bền chặt, đồng thời giúp cho các gia đình có số phận không may mắn vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, mọi người đều sống có trách nhiệm với nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Thời gian tới, anh và CLB tiếp tục duy trì và có thêm nhiều hoạt động có ý nghĩa để động viên, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống./.

Bài và ảnh: Hồng Minh