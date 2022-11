Nghị quyết 07-NQ/TU - Động lực để thành phố Nam Định phát triển nhanh, bền vững

Thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Nam Định trở thành điểm sáng, là trung tâm khu vực, có tầm ảnh hưởng quan trọng tới sự phát triển chung của cả tỉnh và khu vực, ngày 18-6-2021, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết 07). Đây là động lực để thành phố Nam Định đổi mới toàn diện từ diện mạo đô thị đến phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, đồng bộ, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố thông minh, hiện đại, cơ bản đạt một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Một góc hồ Truyền Thống, thành phố Nam Định.

Nghị quyết số 07 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025 là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của thành phố Nam Định, tạo môi trường để thành phố tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, xứng đáng với tầm vóc và những thuận lợi, ưu thế riêng. Để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng thành phố theo hướng hiện đại, đồng bộ và giữ gìn bản sắc văn hóa, thành phố Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết 07 bằng Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 18-8-2021 và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21-6-2021 của Thành ủy Nam Định về nâng cao năng lực quản lý đô thị, trọng tâm là trật tự xây dựng đô thị, kỷ cương và văn minh đô thị thành phố Nam Định, giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 24-8-2021 của UBND thành phố Nam Định. Theo đó, thành phố Nam Định đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức và nhân dân nhận thức đúng, xác định được trách nhiệm trong việc tập trung xây dựng, phát triển thành phố. Đồng thời đề ra các giải pháp phù hợp, khả thi và hiệu quả để triển khai thực hiện; trong đó tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm: Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng, mở rộng phát triển không gian thành phố Nam Định; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, đồng bộ; tập trung thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển thành phố trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ…

Công tác quy hoạch, xây dựng, mở rộng và phát triển không gian, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố theo hướng hiện đại, đồng bộ, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là cơ sở để thành phố phát huy vai trò trung tâm, động lực phát triển. Do đó, thành phố tập trung tổ chức thực hiện lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt. Qua đó rất nhiều quy hoạch được bổ sung và xây dựng mới như: Chương trình phát triển đô thị thành phố Nam Định, giai đoạn 2021-2030; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2022; danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2022; đề cương dự toán lập quy chế quản lý kiến trúc thành phố Nam Định; điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường Lộc Hạ, Lộc Hoà và các xã Nam Phong, Nam Vân… để đáp ứng công tác xây dựng, phát triển thành phố. Đặc biệt tại Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 21-2-2022, UBND tỉnh đã phê duyệt triển khai đề án mở rộng thành phố Nam Định và thành lập một số phường thuộc thành phố. Theo đó, thành phố sẽ có diện tích khoảng 120,879km2, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Nam Định với diện tích tự nhiên 46,4km2 và toàn bộ địa giới hành chính huyện Mỹ Lộc với diện tích tự nhiên 74,47km2; thành lập các phường mới gồm Nam Phong, Nam Vân và 1 phường gồm toàn bộ diện tích, dân số của thị trấn Mỹ Lộc, xã Mỹ Hưng (Mỹ Lộc). Ngày 15-10 vừa qua, Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào chủ trương điều chỉnh đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định và thành lập 3 phường mới. Hiện tại thành phố đang thực hiện các bước rà soát, đánh giá đô thị, xây dựng hồ sơ trình HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền Trung ương vào cuối năm 2023.

Cùng với quy hoạch, thành phố đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung vào 16 dự án trọng điểm. Đến những tháng cuối năm 2022, đã có 9 dự án đang thi công, cơ bản đảm bảo tiến độ so với hợp đồng. Đặc biệt, UBND thành phố đã khởi công xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi (vượt kế hoạch 60 ngày); dự án đường trục phía Nam thành phố Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B) và triển khai thủ tục đầu tư một số dự án mới. Đồng thời quyết liệt chỉ đạo giải quyết tồn tại giải phóng mặt bằng các dự án; chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai, lập điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố cũng chú trọng việc thu hút, sử dụng các nguồn lực phát triển thành phố; phát triển giáo dục và đào tạo, văn hóa và thể thao, y tế, khoa học và công nghệ, tạo tiền đề, từng bước hình thành các chức năng trung tâm vùng; ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù và đẩy mạnh phân cấp quản lý, phù hợp với năng lực và đảm bảo các quy định của pháp luật được chú trọng thực hiện đã tạo động lực cho kinh tế - xã hội phát triển ổn định và có bước phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. 10 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp thành phố quản lý ước đạt 15.603 tỷ đồng, tăng 15,23% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 1.800 tỷ đồng, đạt 152% dự toán tỉnh và bằng 146% dự toán thành phố giao; thu từ kinh tế trên địa bàn ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, đạt 131% dự toán tỉnh, 124% dự toán thành phố và bằng 139% so với cùng kỳ; duy trì ổn định sản xuất và việc làm cho người lao động. Hạ tầng đô thị phát triển nhanh, hệ thống thương mại dịch vụ ngày càng hiện đại, đa dạng. Công tác chỉnh trang, quản lý đô thị, quy hoạch về sử dụng đất, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật được tập trung thực hiện, đáp ứng nhu cầu phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố Nam Định. Một số dự án, công trình trọng điểm hoàn thành cũng như đang trong quá trình triển khai thi công hoặc chuẩn bị triển khai đã và sẽ tạo điểm nhấn cho thành phố. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã được chỉ đạo thực hiện quyết liệt; việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan dự án đầu tư được thuận tiện hơn, thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan dự án đầu tư được rút ngắn so với quy định; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện của thành phố được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 và được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đã ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Nam Định. Ý thức xây dựng nếp sống “văn minh đô thị”, “văn hóa giao thông”, “bảo đảm vệ sinh môi trường” của cán bộ, nhân dân ngày càng đi vào nền nếp.

Những kết quả đạt được qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 07 đã thể hiện sự quyết liệt, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành từ thành phố tới cơ sở, tạo bước đột phá về phát triển hạ tầng đô thị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu phát triển thành phố Nam Định trở thành thành phố văn minh, hiện đại; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của tỉnh và trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng với các chức năng trọng điểm của một số ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đào tạo, thể thao, y tế, khoa học./.

Bài và ảnh: Văn Trọng