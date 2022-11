Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động

Những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.

Cán bộ công đoàn Công ty TNHH Viet Pan-Pacific Nam Định (Nam Trực) khảo sát nhu cầu của người lao động.

Những tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, LĐLĐ tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL, chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở tăng cường các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả trong công nhân lao động; nắm bắt tình hình quan hệ lao động, chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Ngoài việc tuyên truyền, PBGDPL định kỳ theo kế hoạch hàng năm, các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước… Đồng thời, chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện nghiêm công tác phòng, chống cháy nổ, công tác giữ gìn an ninh trật tự; tham gia xây dựng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đạt chuẩn văn hóa. Ngoài công tác tuyên truyền định kỳ, LĐLĐ tỉnh tổ chức tuyên truyền theo kế hoạch của các doanh nghiệp đã đăng ký, đặc biệt tại các công ty, doanh nghiệp có đông công nhân lao động cần nâng cao các kiến thức pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng chống thuốc lá, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội…, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức được 14 hội nghị tuyên truyền về pháp luật lao động, 2 hội nghị về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho hàng nghìn lượt công nhân lao động, 3 hội nghị tuyên truyền về tác hại khi hút thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc cho gần 1.400 lượt người; xây dựng 1.000 biển tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và các phương pháp cai nghiện thuốc lá; xây dựng 3 cụm pa-nô, phát 40 nghìn tờ rơi, tờ gấp với các nội dung pháp luật có liên quan tới quyền và lợi ích của người lao động…

Điểm “nhấn” trong công tác tuyên truyền, PBGDPL của LĐLĐ tỉnh là đã tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL lồng ghép với phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đó thực hiện việc học và làm theo Bác trong công việc hàng ngày của công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp tạo sức lan tỏa trong công nhân lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, các cấp công đoàn trong các khu, cụm công nghiệp đã tổ chức hàng nghìn buổi tọa đàm, hội nghị, hội thảo tuyên truyền, vận động công nhân lao động gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Ngoài ra, công đoàn trong các khu, cụm công nghiệp cũng phối hợp với chuyên môn tuyên truyền các nội dung trọng tâm của Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Công đoàn và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. Đồng thời đẩy mạnh thi đua thực hiện phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công việc hàng ngày gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển… Đồng chí Trần Thị Hòa, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Golden Victory (Nghĩa Hưng) cho biết: Trong điều kiện hoạt động đặc thù của doanh nghiệp, cường độ lao động cao, do đó ít có điều kiện tập hợp người lao động tham gia các hoạt động tập trung, công đoàn Công ty đã lựa chọn thời điểm tổ chức tuyên truyền, PBGDPL một cách linh hoạt để không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của doanh nghiệp như: tuyên truyền tại các khu nhà trọ, giờ tan ca, hoặc lồng ghép vào các cuộc họp của tổ sản xuất; qua hệ thống truyền thanh nội bộ; trên các trang facebook, zalo nội bộ của doanh nghiệp… Hình thức tuyên truyền cũng được đổi mới theo hướng cung cấp những nội dung cơ bản của chính sách pháp luật, tập trung giải đáp những thắc mắc của người lao động. Phát phiếu điều tra xã hội học khảo sát nhu cầu của người lao động tại các buổi tuyên truyền của công ty và người lao động được giao lưu, tìm hiểu vừa bổ sung kiến thức về pháp luật vừa giúp họ biết cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn cuộc sống. Anh Đoàn Văn Thanh, công nhân Công ty TNHH Kiara Garments Việt Nam (Trực Ninh) nhiều lần được tham gia các buổi tuyên truyền, PBGDPL do các đơn vị: LĐLĐ tỉnh, công đoàn huyện Trực Ninh và công đoàn cơ sở tổ chức. Anh Thanh cho biết, thời gian của công nhân lao động chủ yếu là làm việc trong doanh nghiệp nên mỗi khi doanh nghiệp tổ chức các buổi tuyên truyền về giáo dục pháp luật, người lao động chúng tôi đều tích cực tham gia vì được hiểu thêm về quyền và nghĩa vụ của mình trong quan hệ giữa người lao động với doanh nghiệp, được mở rộng kiến thức pháp luật liên quan đến đời sống hàng ngày như: những điểm mới của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và các chính sách mới có hiệu lực từ năm 2022; chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; được trang bị các kiến thức phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn khi tham gia giao thông, nhất là vào giờ cao điểm, giờ tan ca…

Đồng chí Vũ Văn Nghĩa, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Thời gian tới LĐLĐ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền với phương châm “Hướng hoạt động về cơ sở”. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết chính sách, pháp luật của người lao động để họ tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình trong quan hệ lao động; Tích cực tổ chức các phong trào thi đua gắn với các nội dung PBGDPL; Tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên am hiểu về pháp luật, có kỹ năng về chuyên môn để kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh người lao động có văn hóa, có nếp sống lành mạnh, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Ngọc Linh