Lan tỏa thương yêu từ chương trình trao tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật

Với mong muốn sẻ chia bất hạnh, đem lại niềm vui cho những người khuyết tật, người kém may mắn, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã đẩy mạnh nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện thiết thực, trong đó có chương trình trao tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật.

Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Trực trao tặng xe lăn cho người khuyết tật trong huyện.

Chị Phạm Thị Kiều Giang, số nhà 67 Mỹ Trọng, phường Mỹ Xá (thành phố Nam Định) có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mẹ mất, bố bị bệnh hiểm nghèo phải bỏ đi một bên chân, 2 vợ chồng chị đều là người khuyết tật. Hàng ngày để có thể di chuyển những đoạn đường ngắn, chị Giang phải dùng một đôi nẹp ép sát vào chân rất đau đớn, bất tiện. Mong ước của chị là có một chiếc xe lăn để hỗ trợ việc đi lại. Đồng cảm, chia sẻ với hoàn cảnh của chị Giang, tháng 5-2022, Hội CTĐ tỉnh đã tặng chị một chiếc xe lăn mới, giúp chị thuận lợi trong sinh hoạt hàng ngày. Nhận xe, chị Giang xúc động: “Đây là món quà rất ý nghĩa và thiết thực với tôi cũng như những người khuyết tật khác. Xe cũng chính là “đôi chân” của người khuyết tật, giúp chúng tôi đi lại, làm việc, giao tiếp với xã hội để trở thành người có ích. Tôi xin cảm ơn các cấp Hội CTĐ rất nhiều”. Cùng chung niềm vui với chị Giang, trong tháng 5-2022, bà Phạm Thị Hoa, 80 tuổi, phường Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định) cũng đã được Hội CTĐ tỉnh trao tặng xe lăn. Bị bệnh thấp khớp, ảnh hưởng đến đôi chân, đã lâu bà Hoa gần như không đi lại được. Hàng ngày, để di chuyển bà dựa vào một chiếc ghế bằng inox hoặc nhờ người thân dìu đi. Từ ngày có xe lăn, bà Hoa chủ động hơn trong sinh hoạt, ít phải nhờ con cháu. Chiều chiều, bà còn tự đẩy xe ra đầu ngõ trò chuyện cùng những người cao tuổi. “Tinh thần của tôi vì thế cũng thoải mái, lạc quan hơn nhiều, sức khỏe do đó được cải thiện đáng kể”, bà Hoa cho biết. Đã vài năm trở lại đây, ông Nguyễn Văn An, thị trấn Nam Giang (Nam Trực) bị liệt không thể đi lại được. Mọi sinh hoạt hàng ngày của ông phải nhờ người thân trợ giúp. Mong muốn lớn nhất của ông An là có 1 chiếc xe lăn, hỗ trợ việc đi lại nhưng do gia cảnh quá nghèo, bao năm qua ông không có điều kiện mua xe. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông An, Hội CTĐ huyện đã kêu gọi các nhà hảo tâm trao tặng ông chiếc xe lăn mới. Ngày nhận xe, các cán bộ CTĐ còn xuống tận nhà hướng dẫn người thân trong gia đình ông cách tháo, lắp, di chuyển, phanh xe... Ông An cho biết: “Được các cấp Hội CTĐ quan tâm, tạo điều kiện tặng xe lăn, tôi rất vui mừng. Có xe, tôi có thể chủ động việc đi lại, có điều kiện giao lưu với bà con xóm giềng. Tôi rất cảm ơn các cấp Hội CTĐ huyện, các nhà hảo tâm đã quan tâm, tạo điều kiện về vật chất, cũng như tinh thần để tôi có thể vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”. Chị Giang, bà Hoa, ông An chỉ là 3 trong số hàng nghìn người khuyết tật, người kém may mắn được Hội CTĐ tặng xe lăn, xe lắc hỗ trợ việc đi lại, ổn định cuộc sống thời gian qua.

Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 42 nghìn người khuyết tật, trong đó có khoảng 32.200 người khuyết tật nặng. Đa số người khuyết tật còn gặp rất nhiều khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào gia đình, cộng đồng và nguồn trợ cấp xã hội. Trong những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã luôn quan tâm đến người khuyết tật, thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách chăm lo cho người khuyết tật để từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Chung tay cùng các cấp, ngành chăm lo cho người khuyết tật, các cấp Hội CTĐ đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời huy động các nguồn lực; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai các phong trào nhân đạo, từ thiện như: “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng nhân đạo”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”... Trong đó, đặc biệt chú trọng các hoạt động: Giúp đỡ các gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn; người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, người khuyết tật… Cụ thể, đối với người khuyết tật, các cấp Hội đã thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; trẻ khuyết tật được hỗ trợ phẫu thuật; thăm tặng quà, hỗ trợ sinh kế; trao tặng xe lăn, xe lắc phục vụ việc đi lại, sinh hoạt…

Để chương trình trao tặng xe lăn, xe lắc được triển khai hiệu quả, Hội CTĐ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của chương trình, qua đó kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng; khảo sát đối tượng người tàn tật có hoàn cảnh khó khăn để lập hồ sơ giúp đỡ; giới thiệu các trường hợp người tàn tật đến các đơn vị, cá nhân có tấm lòng hảo tâm để tặng xe cũng như có hoạt động giúp đỡ lâu dài, bền vững. Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội CTĐ các cấp trong tỉnh đã khảo sát và tặng 30 xe lăn, trị giá gần 150 triệu đồng. Trong đó, Hội CTĐ tỉnh trao 11 xe lăn; Hội CTĐ huyện Hải Hậu tặng 3 xe lăn, trị giá 89,2 triệu đồng; Hội CTĐ huyện Nam Trực trao tặng 15 xe lăn, trị giá 38,2 triệu đồng; Hội CTĐ xã Xuân Vinh (Xuân Trường) tặng 1 xe lăn… Từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội đã tặng 481 xe lăn, xe lắc trị giá trên 1,2 tỷ đồng cho người khuyết tật. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động này có thể kể đến gồm Hội CTĐ thành phố Nam Định và các huyện: Xuân Trường, Hải Hậu, Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy; Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Định, Ngân hàng Sacombank Nam Định, Công ty Quảng cáo Phượng Tùng (Thành phố Hồ Chí Minh); Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Long, Hội Từ thiện Chùa Vọng Cung (thành phố Nam Định), Hội Đồng hương Nam Định tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chùa Diêm Điền, thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy); bà Vũ Thị Hoa, Thành phố Hồ Chí Minh quê ở Hải Hậu, Thượng tọa Thích Giác Vũ, Chùa Vọng Cung (thành phố Nam Định), Maria Nguyễn Thị Thu Hương, Tu viện Đa Minh Phú Nhai (Xuân Trường), ông Vũ Bá Thời, Chủ tịch Hội CTĐ xã Nam Cường (Nam Trực)...

Với việc triển khai chương trình trao tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, các cấp Hội CTĐ đã và đang giúp những người khuyết tật, người kém may mắn, người dễ bị tổn thương vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống. Đây là món quà rất ý nghĩa nhằm động viên, khích lệ những người khuyết tật vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên