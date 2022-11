Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Đại đội Thiết giáp

Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) là đơn vị sẵn sàng cơ động và thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai khi có lệnh của cấp trên. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy Đại đội Thiết giáp luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy; qua đó trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ ngày càng nâng cao.

Đại đội Thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh) thực hiện nhiệm vụ cơ động sẵn sàng chiến đấu.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Đại đội Thiết giáp luôn quan tâm chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Thiếu tá Vũ Văn Nghĩa, Đại đội trưởng Đại đội Thiết giáp cho biết: “Đơn vị luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm. Cùng với các nội dung quân sự chung, các nội dung huấn luyện chuyên ngành tăng, thiết giáp được đơn vị luyện tập thuần thục, quân số tham gia luôn đạt 100%. Cán bộ, chiến sĩ luôn chú trọng thực hành huấn luyện sử dụng các loại vũ khí trang bị được cấp. Từ đó, giúp bộ đội làm chủ phương tiện, vũ khí trang bị, cơ động nhanh theo các phương án chiến đấu. Hàng năm, đơn vị thực hiện huấn luyện cơ bản và nâng cao về các nội dung, như: xạ kích, thực hành bắn các bài trên xe thiết giáp ban ngày và ban đêm; thực hành thay lốp xe ban ngày và ban đêm; thực hành liên lạc trong điều kiện bình thường và có chế áp điện tử; chiến thuật xe thiết giáp giải tỏa, đánh chiếm, chốt giữ mục tiêu... Quá trình thường xuyên luyện tập, từng cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn chủ động rèn luyện, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; các đồng chí lái xe thực hiện tốt các bài huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập thao tác kỹ thuật lái xe, rèn luyện sức khỏe, tác phong giúp bộ đội làm chủ phương tiện, vũ khí trang bị, cơ động nhanh theo các phương án chiến đấu.

Để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị duy trì đánh giá, chấm điểm hàng tuần đối với từng kíp xe, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của từng cá nhân. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện hàng năm, các nội dung đơn vị đều đạt khá và giỏi; riêng huấn luyện chuyên ngành binh chủng, gồm: thông tin, vũ khí, kỹ thuật xe máy, huấn luyện lái xe... được Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao. Với mục tiêu giành kết quả cao nhất tại Hội thao “Tăng Thiết giáp” năm 2022, không quản thời tiết nắng mưa thất thường, trên thao trường Núi Gôi, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp hăng say luyện tập, nâng cao bản lĩnh, ý chí, trình độ… sẵn sàng lên đường thử sức, tranh tài. Vượt qua những khó khăn trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, thành viên các kíp xe luyện tập thuần thục các nội dung của hội thao như: Lái xe qua vật cản bài 9-2 ban ngày; bắn súng bài 2 ban ngày; thay lốp xe dự phòng; liên lạc mạng 3 đài. Qua những lần rút kinh nghiệm sau mỗi buổi tập, trình độ năng lực, khả năng thao tác, sử dụng vũ khí của các thành viên kíp xe có sự tiến bộ, đồng đều, đạt chất lượng tốt. Kết quả tại Hội thao lực lượng Tăng thiết giáp Quân khu năm 2022 do Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức, Đội tuyển Thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh) đã đạt giải Nhất môn lái xe BTR-152 và đạt giải Ba toàn đoàn.

Cùng với tích cực huấn luyện, đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật theo phân cấp được quản lý chặt chẽ. Việc bảo dưỡng phương tiện, thiết bị kỹ thuật luôn được coi trọng, nhất là những lúc thời tiết ẩm, mưa nhiều, phải kịp thời và thường xuyên lau chùi, bảo đảm xe không bị gỉ sét, vũ khí trên xe hoạt động bình thường. Hàng tháng, đơn vị tổ chức chạy kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe, hàng tuần, cho nổ máy và bảo dưỡng thường xuyên. Sau mỗi lần huấn luyện, đơn vị tập trung vệ sinh xe và vũ khí, trang bị kỹ thuật, đảm bảo an toàn kỹ thuật trước khi đưa vào cất giữ. Qua hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc và làm chủ vũ khí trang bị nhằm nâng cao khả năng khai thác vận hành, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hàng năm, vào mùa huấn luyện, Đại đội Thiết giáp đã tổ chức hoàn thiện sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, củng cố mô hình học cụ huấn luyện. Năm 2022, Đại đội đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị mô hình học cụ huấn luyện và tham gia hội thi do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Đại đội đã quán triệt kế hoạch của Phòng Tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức hội ý chỉ huy, thành lập tổ sáng kiến họp bàn lên phương án thiết kế, thi công sao cho hiệu quả, an toàn, tiết kiệm nhất. Tiêu biểu như sáng kiến “Dụng cụ tháo bulong bằng cờ lê xích” của đồng chí Thượng úy chuyên nghiệp Lê Văn Tuấn, “Bia ẩn hiện điều khiển từ xa” của Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Thọ Vinh, “Thiết bị hỗ trợ di chuyển thùng phuy nhiên liệu” của Thượng úy chuyên nghiệp Phạm Văn Cung… Việc đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp không ngừng được nâng cao. Đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, góp phần cùng lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn