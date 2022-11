Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh

Cựu chiến binh Nam Trực thi đua học và làm theo Bác

Thời gian qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Nam Trực luôn gương mẫu, tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa việc học, làm theo Bác trở thành thường xuyên, lan tỏa đến mỗi cán bộ, hội viên và nhân dân trong huyện.

Mô hình trồng cây cảnh của cựu chiến binh Vũ Viết Hoa, thôn Vị Khê, xã Điền Xá cho thu nhập cao.

Học và làm theo Bác, hàng năm, các cấp Hội đã chú trọng tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề một cách nghiêm túc; xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch triển khai đến các tổ chức cơ sở Hội và cụ thể hóa tiêu chuẩn đạo đức CCB theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức đăng ký thi đua và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp trong huyện còn gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “CCB gương mẫu”, “CCB Nam Định chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cao”, “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”; tổ chức các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội; quan tâm giúp đỡ hội viên giải quyết chế độ chính sách; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền… Cụ thể, triển khai các hoạt động nghĩa tình đồng đội, 9 tháng năm 2022, Hội CCB huyện phối hợp với Tỉnh Hội thăm, tặng quà cho 7 gia đình hội viên nghèo; 20/20 xã, thị trấn phối hợp với các đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 40 hội viên, trị giá 8 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, phúng viếng 73 hội viên từ trần với số tiền 360 triệu đồng. Hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, các cấp Hội đã tổ chức khảo sát, lập hồ sơ 22 gia đình hội viên nhà ở dột nát, mất an toàn và hỗ trợ cho 3 hội viên xây nhà mới với kinh phí 50 triệu đồng/nhà/hội viên. Các cấp Hội đã xét duyệt, thẩm định 19 hồ sơ hưởng trợ cấp 1 lần cho cán bộ các cấp thôi không tham gia công tác Hội.

Xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Hội CCB các cấp trong huyện đã động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; phối hợp với các ngành liên quan mở các lớp tập huấn, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình kinh tế, hộ sản xuất giỏi trong và ngoài huyện; tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. Đến nay, tổng dư nợ do Hội CCB huyện quản lý đạt trên 52 tỷ đồng qua các kênh: Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm của Trung ương Hội, Quỹ nội bộ… cho 892 hội viên vay. Từ các nguồn vốn trên đã giúp nhiều hội viên CCB đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, giảm nghèo bền vững. Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng NTM, trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động hội viên hiến 1.670m2 đất thổ canh, thổ cư, đóng góp 17.420 ngày công, trên 1 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao, đường giao thông thôn xóm. Ngoài ra, cán bộ, hội viên CCB trong huyện còn đóng góp kinh phí xây dựng 98 tủ sách với số tiền 350 triệu đồng, góp trên 4.000 đầu sách cho các tủ sách đặt tại nhà văn hóa thôn, xóm. Từ năm 2017 đến nay, Hội CCB huyện Nam Trực đã tuyên truyền vận động người thân mua trên 8.000 thẻ BHYT, trồng 78 hàng cây CCB với 15 nghìn cây các loại; xây dựng 5 mô hình “dòng sông môi trường” dài 21,8km…

Cùng với công tác tuyên truyền, tham gia giải quyết chế độ chính sách, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xây dựng NTM… Hội CCB huyện Nam Trực còn tích cực vận động cán bộ, hội viên gương mẫu, tiên phong thực hiện các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Phối hợp với lực lượng Công an tổ chức, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào: “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “3 giỏi, 2 vững mạnh”, “3 an toàn”. Theo đó, Thường trực Hội CCB huyện đã chỉ đạo Hội CCB các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội; duy trì hoạt động của các mô hình: “Tổ CCB vì dân”, “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, “Tổ hòa giải”, “Tổ nắm tin tức”, “Tổ CCB bảo vệ môi trường”… Các xã, thị trấn đều thành lập từ 5 tổ “CCB vì dân” trở lên. Đến nay, toàn huyện có 134 tổ “CCB vì dân”, hàng trăm “Tổ nắm tin tức”, “Tổ an toàn giao thông”, “Tổ CCB bảo vệ môi trường”… Các tổ “CCB vì dân” đã thường xuyên tuần tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những đối tượng xấu ở nơi khác xâm nhập vào địa bàn, bảo vệ bình yên cho nhân dân; tham gia giải quyết nhiều vụ việc, nhất là những vấn đề bức xúc như giải phóng mặt bằng, giải quyết chế độ, chính sách, mâu thuẫn trong nhân dân… được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, vận động CCB tích cực, chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, các cấp Hội CCB trong huyện đã thường xuyên quan tâm, quán triệt sâu sắc, đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, hội viên; chú trọng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời phản ánh với cấp ủy giải quyết, thực hiện có kết quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội. Cùng với đó, Hội CCB các cấp còn làm nòng cốt trong việc tham mưu lãnh đạo giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc phát sinh từ cơ sở, được dư luận quan tâm. Trong 5 năm qua, các cấp Hội CCB huyện Nam Trực đã đóng góp trên 1.000 lượt ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của huyện…

Việc học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực đã thúc đẩy phong trào thi đua, hoạt động của Hội CCB huyện Nam Trực. Hàng năm, 100% tổ chức Hội cơ sở trong huyện đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 95% Hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh, 95% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa…; từ đó, góp phần tô thắm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên