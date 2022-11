Góp phần xây dựng đội ngũ trí thức phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Sở GD và ĐT đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đưa các nội dung của Nghị quyết từng bước cụ thể hoá và đi vào thực tiễn.

Cô và trò Trường THPT A Hải Hậu (Hải Hậu) trong giờ học Tin học.

Với đặc thù phân cấp giữa ngành và địa phương, Sở GD và ĐT tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp với các tổ chức Đảng có liên quan trong công tác chuyên môn, cũng như trong công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua, đảm bảo chặt chẽ, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp tình hình mới góp phần xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh. Ngành đã tham mưu cho tỉnh ban hành các nghị quyết, các chương trình hành động phù hợp theo các nội dung đã được nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW như: Nghị quyết số 10/2011/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc phát triển một số cơ sở giáo dục chất lượng cao; Nghị quyết số 16/2011/NQ-TU của Ban TVTU về nâng cao chất lượng đồng đều trong giáo dục phổ thông; Chương trình hành động số 01/2014/CTr-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 29/2013/NQ-TW; Kế hoạch số 91/2020/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn 2020-2025, xây dựng kế hoạch lộ trình giai đoạn 2026-2030. Sở GD và ĐT đã ban hành các kế hoạch thực hiện nhằm phát triển đội ngũ trí thức của ngành; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao về tỉnh công tác; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.

Ngành đã tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) của tỉnh luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự nghiệp đổi mới của ngành. Đội ngũ CBQLGD được đào tạo cơ bản cả về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và kiến thức khoa học, đều đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, được nâng cao về trình độ nhận thức, năng lực quản lý và khả năng vận dụng vào thực tiễn. Tỷ lệ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn tương đối cao; được bố trí, sắp xếp tương đối hợp lý, cơ bản đủ về số lượng, cân đối về chủng loại. Công tác bồi dưỡng cán bộ thường xuyên được chú trọng kết hợp với việc đội ngũ nhà giáo, CBQLGD quán triệt được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng tại chỗ nên có năng lực tự học, tự bồi dưỡng vững vàng, có ý thức học tập nâng cao trình độ mọi mặt. Từ năm 2019 đến nay Sở đã tổ chức gần 20 lớp tập huấn về chương trình GDPT 2018, sách giáo khoa mới và chương trình môn học cho toàn bộ CBQLGD cấp tiểu học, THCS, THPT...

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT với nhiều vấn đề mới, phức tạp, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GD và ĐT đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các phòng chức năng thuộc Sở cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành thành nhiệm vụ cụ thể của từng ngành học, cấp học, lĩnh vực mà phòng, ban, cán bộ, công chức phụ trách. Hàng tháng, Đảng ủy ra nghị quyết, các chi bộ phòng thuộc Sở triển khai trong sinh hoạt chi bộ nhiệm vụ chính trị thuộc chức năng của phòng. Mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện tốt trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt; trách nhiệm, tác phong làm việc, đạo đức công vụ khi thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD và ĐT đã phối hợp với lãnh đạo Sở GD và ĐT tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ trí thức; thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch và đúng quy định các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với nhà giáo và CBQLGD như việc chuyển xếp lương, nâng bậc lương, thực hiện phụ cấp ưu đãi cho giáo viên trực tiếp đứng lớp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, chuyển xếp ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, chế độ thâm niên đối với nhà giáo... Đảm bảo đóng đủ, kịp thời BHXH cho người lao động, giải quyết đầy đủ các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, tử tuất, hưu trí cho CBQLGD, giáo viên, nhân viên trong ngành. Công tác tôn vinh, biểu dương nhà giáo tiêu biểu được quan tâm thực hiện, nhằm tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Nhiều gương tiêu biểu được tuyên truyền, tôn vinh trên báo chí của Trung ương, địa phương đã có ý nghĩa khích lệ quan trọng với những điển hình đó, đồng thời có sức lan tỏa động viên phong trào trong toàn ngành và đến mọi tầng lớp nhân dân.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn ngành đã được chăm lo phát triển cả số lương và chất lượng. Đến nay, tỷ lệ giáo viên trên lớp ở cấp học mầm non là 2,1 giáo viên/nhóm trẻ; 1,81 giáo viên/lớp mẫu giáo; 2,0 giáo viên/lớp mẫu giáo 5 tuổi. Cấp học tiểu học 1,41 giáo viên/lớp, 100% trẻ tiểu học được học 2 buổi/ngày. Cấp học THCS 2,01 giáo viên/lớp. Cấp học THPT 2,25 giáo viên/lớp. Tổng số CBQL và giáo viên từ cấp học mầm non đến phổ thông 22.974 người (mầm non 6.825 người, tiểu học 7.113 người, THCS 6.233 người, THPT 2.803 người); tỷ lệ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn ở các cấp học: mầm non 88,7%, tiểu học 71,0%, THCS 87,1%, THPT 99,96 người (thống kê theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019). Hàng năm, đội ngũ nhà giáo, CBQLGD đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh giỏi, tài năng tiếp tục theo học ngành nghề, nghiên cứu tại các trường đại học có uy tín hàng đầu trong nước và thế giới, góp phần vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Nam Định gần 30 năm liên tục được xếp trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng GD và ĐT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW trong ngành GD và ĐT vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc. Yêu cầu phát triển và đổi mới giáo dục ngày càng cao trong khi các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn khó khăn. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ nhà giáo, CBQLGD được phân cấp theo ngành và cấp học, nên trong khi thực hiện nhiệm vụ phát triển đội ngũ của ngành GD và ĐT chưa có sự đồng bộ, thống nhất cao giữa các địa phương. Cấp ủy Đảng, chính quyền ở một số nơi chưa thực sự quan tâm sâu sát đến công tác xây dựng đội ngũ trí thức giáo dục; chưa có cơ chế, chính sách đủ hấp dẫn để thu hút người tài, khích lệ đội ngũ trí thức hiện có cống hiến tài năng. Chế độ lương đối với đội ngũ nhà giáo, CBQLGD chưa được tính theo nghề nghiệp đặc thù nên đời sống của giáo viên còn khó khăn, đặc biệt là giáo viên mầm non, giáo viên trẻ mới vào nghề...

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới, thời gian tới Đảng bộ ngành GD và ĐT tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vai trò quan trọng của đội ngũ nhà giáo, CBQLGD trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh. Thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để chủ động xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn ngành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học; bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên, CBQLGD; tăng cường trang bị đồ dùng thiết yếu, học liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ; nghiên cứu ứng dụng hệ thống hỗ trợ dạy học tiếng Anh trực tuyến cho các cấp học. Xây dựng cộng đồng giáo viên sáng tạo ứng dụng các công cụ công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản trị nhà trường. Tiếp tục phát triển đội ngũ giáo viên, CBQLGD cốt cán vững vàng chuyên môn, tâm huyết với nghề, tinh thông nghiệp vụ quản lý, có sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng đến toàn thể đội ngũ trong ngành./.

Bài và ảnh: Minh Thuận