Đảng bộ xã Trực Thái lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015, Đảng ủy, chính quyền xã Trực Thái đã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nhằm thực hiện thành công xây dựng NTM nâng cao tiến tới NTM kiểu mẫu, tạo sự khởi sắc diện mạo làng quê ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nông thôn mới nâng cao xã Trực Thái (Trực Ninh).

Theo đó, xã đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban vận động ủng hộ xây dựng NTM nâng cao cùng với 15 tiểu ban vận động ở các xóm, Ban giám sát cộng đồng, Ban giải phóng mặt bằng. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của chương trình xây dựng NTM nâng cao. Tập trung rà soát, đánh giá thực trạng của các xóm, lập và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng NTM nâng cao. Phát động phong trào thi đua, huy động các nguồn lực để xây dựng NTM nâng cao giữa các xóm. Bên cạnh đó, phát huy vai trò lãnh đạo của cán bộ, công chức được phân công phụ trách chi bộ, phụ trách xóm, của cấp ủy chi bộ, trưởng xóm, các đoàn thể, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, các chức sắc tôn giáo, dòng họ tập trung thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa và phát triển sản xuất. Làm tốt công tác vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng, góp công sức, kinh phí cải tạo nâng cấp đường giao thông, nhà văn hoá xóm, xây dựng hệ thống điện đường chiếu sáng, xây dựng tuyến đường hoa, hệ thống tiêu thoát phục vụ sản xuất và dân sinh, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Nhờ vậy, trong chương trình xây dựng NTM nâng cao, riêng nguồn nhân dân đóng góp và xã hội hóa gần 3 tỷ đồng, chiếm 13,03%.

Hàng năm, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đều phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổ chức hàng chục lớp đào tạo tập huấn cho cán bộ, công chức cấp xã, thôn, xóm làm công tác xây dựng NTM trên địa bàn, với trên 1.300 lượt người tham gia. Trong xây dựng NTM nâng cao, công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân được chú trọng. Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, UBND xã đã chỉ đạo Ban nông nghiệp, HTX nông nghiệp tập trung chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đưa cơ giới hóa vào sản xuất; triển khai vùng chuyển đổi linh hoạt sản xuất từ đất trồng lúa sang trồng rau màu các loại, với tổng diện tích 3ha. Sản phẩm rau màu các loại được hợp đồng bao tiêu sản phẩm với cửa hàng nông sản sạch Trực Thái tiêu thụ chủ yếu tại địa phương. Xã có cánh đồng lớn trồng lúa, diện tích 32ha, áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm và áp dụng cơ giới hóa một số khâu sản xuất như: làm đất, thu hoạch, phun thuốc bảo vệ thực vật... liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản giữa HTX với Công ty TNHH Cường Tân, sản xuất lúa lai F1 sản lượng liên kết bình quân khoảng 280 tấn/năm đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, sản lượng lương thực bình quân đạt 4.200 tấn/năm, sản lượng lúa đạt 5.597 tấn (trong đó 3.147 tấn được liên kết có bao tiêu đầu ra sản phẩm, 2.450 tấn được tiêu thụ tự do trong và ngoài xã), giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha canh tác đạt 110 triệu đồng/năm. Về chăn nuôi, xã có mô hình chăn nuôi lợn thịt quy mô 600 con đã được Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Trung tâm chất lượng nông, lâm, thủy sản vùng 1 cấp chứng nhận VietGAP. Xã xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ là khâu đột phá nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Trên địa bàn xã có 4 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư quy mô lớn như: Công ty Sản xuất đồ chơi trẻ em Dreams Plastic, Công ty cổ phần May Tân Thái... Các doanh nghiệp, doanh nhân đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất ổn định và có bước phát triển, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 5.000 lao động. Ngành nghề dịch vụ đã và đang phát triển mạnh trên địa bàn, xã có hơn 78 cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh cá thể góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập và đóng góp tích cực vào thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao của địa phương.

Sau 5 năm tiếp tục triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với sự cố gắng, nỗ lực, đồng lòng của nhân dân, xã Trực Thái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cảnh quan, môi trường nông thôn thường xuyên sáng - xanh - sạch - đẹp. Đến nay, trên địa bàn xã có 14,8km đường có hàng cây xanh, 35,6km đường có điện chiếu sáng; 14km đường được trồng hoa ở lề đường. Các tuyến đường trục xã, đường thôn xóm, đường giao thông nội đồng được đầu tư nâng cấp sửa chữa, làm mới, năm 2022 đã tổ chức duy tu, nâng cấp 5 công trình, với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Hệ thống trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa, điện, chợ, công trình thủy lợi được đầu tư từ nguồn ngân sách và đóng góp của nhân dân đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Môi trường được đảm bảo, sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, HTX nông nghiệp được củng cố kiện toàn theo Luật HTX năm 2012. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 65,53%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội còn 0,03%. Xã được công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%; tỷ lệ gia đình văn hóa 3 năm liên tục đạt 90%. 100% số xóm đạt danh hiệu văn hoá (trong đó có 53,3% số xóm đạt 5 năm liên tục trở lên). Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch từ các nguồn theo quy chuẩn đạt 95% trở lên. Cảnh quan môi trường nông thôn thường xuyên sáng - xanh - sạch - đẹp. Hiện tại, xã đang triển khai thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn tại 100% số xóm... Đến nay, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy xã Trực Thái tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu duy trì đạt và vượt chuẩn NTM nâng cao, tiến tới đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2025./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh