Đảng bộ xã Mỹ Phúc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc) có 16 chi bộ trực thuộc với 274 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống bằng nhiều kế hoạch, nghị quyết, hoạt động cụ thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đóng gói sản phẩm OCOP (Phở khô PamPa) tại Công ty Cổ phần Chế biến và Kinh doanh thực phẩm Đông Nam Á, thôn Bồi Tây, xã Mỹ Phúc.

Bám sát nhiệm vụ chính trị đề ra, Đảng ủy xã đã xây dựng 4 nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), cải cách hành chính, công tác quản lý đất đai và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng các kế hoạch phối hợp với MTTQ và các đoàn thể xã để tổ chức thực hiện; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi bộ căn cứ nghị quyết cũng như tình hình thực tế của chi bộ và nhiệm vụ chính trị được giao để xây dựng chương trình công tác; từ đó phát huy hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã; tiêu biểu như thực hiện thắng lợi nghị quyết về xây dựng NTM nâng cao. Là một trong những xã điểm trong phong trào xây dựng NTM của huyện Mỹ Lộc, năm 2015 xã Mỹ Phúc đạt 19/19 tiêu chí xã NTM. Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, xã tiếp tục bắt tay vào xây dựng xã NTM nâng cao. Tuy nhiên năm 2019, địa phương này là một trong những điểm “nóng” của huyện Mỹ Lộc trong vi phạm quản lý, sử dụng đất đai. Một số cán bộ xã, thôn đã bị truy tố, kỷ luật do để xảy ra vi phạm pháp luật và vi phạm quy định của Đảng. Cùng với đó, nợ đọng xây dựng cơ bản cao, một số tiêu chí của bộ tiêu chí xã NTM nâng cao như nhà văn hóa, cơ sở vật chất giáo dục cần nhiều nguồn lực, các chỉ tiêu cán bộ, công chức của xã đang còn gặp nhiều khó khăn nên từ đó đến nay, tiến độ thực hiện xây dựng NTM nâng cao của xã rất chậm. Quyết tâm thực hiện nghị quyết về xây dựng NTM nâng cao, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo sát sao để từng bước khắc phục khó khăn trong thực hiện các tiêu chí. Trong đó, UBND xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao ở xã. Bên cạnh lồng ghép, cân đối nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trường THCS, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay, góp sức để thực hiện các tiêu chí chưa đạt cũng như củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Quá trình thực hiện đã có nhiều chi bộ dân cư tập trung lãnh đạo đảng viên và nhân dân góp công, góp của xây dựng NTM nâng cao. Điển hình như cán bộ và nhân dân thôn Tam Đoài đã tổ chức xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang lại khuôn viên nhà văn hóa thôn với số tiền đóng góp của nhân dân gần 200 triệu đồng; cán bộ và nhân dân thôn La tổ chức xây dựng, mở rộng sân thể dục thể thao với số tiền đóng góp gần 150 triệu đồng; cán bộ, nhân dân thôn Lốc làm 100m đường bê tông, trị giá khoảng 80 triệu đồng; cán bộ và nhân dân thôn Cấp Tiến 1 nâng cấp, đổ bê tông tuyến đường giao thông nông thôn số tiền khoảng 200 triệu đồng... Duy trì chăm sóc, dọn vệ sinh tuyến đường du lịch, tuyến đường KC2, tuyến đường Cầu Bùi - Dốc Lốc... Từ các giải pháp quyết liệt, đến nay 100% đường trục thôn, xóm; đường liên thôn, xóm được bê tông hóa; 6 tuyến đường được trồng hoa, cây bóng mát tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp; 22,5km đường trục thôn có điện chiếu sáng; xã đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao vào thời gian sớm nhất theo nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Cùng thực hiện nghị quyết về xây dựng NTM nâng cao, Đảng ủy xã quan tâm thực hiện nghị quyết chuyên đề về công tác quản lý đất đai. Đảng ủy xã đã lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17-7-2012, Kết luận số 43-KL/TU ngày 22-8-2018 của Ban TVTU và các nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Từ năm 2021 đến nay, xã đã hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Tổ chức đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại các thôn Liễu Nha, Tam Đông và triển khai khảo sát, xây dựng hồ sơ đấu giá đất tại 3 vị trí khác. Hướng dẫn các thôn, xóm thu thập hồ sơ làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao sang đất ở đối với 151 hộ. Điều chỉnh quy hoạch 6 vị trí đất ở, 1 vị trí đất kinh doanh và 1 vị trí đất nghĩa trang. Tổ chức công khai bản đồ quy hoạch trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn. Thống kê, tổng hợp diện tích đất tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã. Đo đạc lại diện tích lối xuống đồng Bòng tại thôn La, khảo sát mương thoát nước đồng Mẫu Chua, Vườn Chuối thôn Hậu Bồi Lốc để hoàn trả mặt bằng. Bên cạnh đó, xã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra phát hiện ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm; lập biên bản đình chỉ và yêu cầu tháo dỡ 38 trường hợp vi phạm đất đai; tập trung giải quyết 56 đơn đề nghị về đất đai. Nhờ đó, đã từng bước khắc phục những vi phạm và đưa công tác quản lý về đất đai của xã từng bước đi vào nền nếp.

Song song với việc thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết chuyên đề, xã tiếp tục vận dụng linh hoạt và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của tỉnh và của huyện trên các lĩnh vực. Trong đó, phát huy thế mạnh nằm tiếp giáp với thành phố Nam Định, có hệ thống quần thể Di tích lịch sử - văn hóa thời Trần nên thuận lợi cho phát triển dịch vụ, ngành nghề. Hiện trên địa bàn xã có nhiều công ty và hàng trăm cơ sở sản xuất nghề chạm khắc thủ công mỹ nghệ, cơ sở may mặc và các dịch vụ: xăng dầu, gas, vật liệu xây dựng, các cửa hàng ăn uống, tạp hóa... giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn với mức thu nhập khá ổn định.

Với những nỗ lực, quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, bằng những giải pháp sát đúng, phù hợp với thực tế của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Phúc đang từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ cấu kinh tế nông nghiệp giảm còn 18%, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, kinh doanh, xây dựng đạt 82%. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 69 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 92%; 11/11 làng (thôn) đạt danh hiệu văn hóa. Đây là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

Bài và ảnh: Văn Trọng