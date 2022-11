Đa dạng các hình thức tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ ở Hải Hậu

Xác định công tác tập hợp, thu hút hội viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, các cấp Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu đã thường xuyên quan tâm đời sống hội viên, đổi mới nội dung hoạt động, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền… Qua đó, nâng cao tỷ lệ tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Nhiều hội viên phụ nữ huyện Hải Hậu đã ổn định kinh tế gia đình từ nghề may quần áo xuất khẩu.

Chị Nguyễn Thị An, xã Hải Phú (Hải Hậu) có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, là hộ cận nghèo của xã. Hai vợ chồng chị sức khỏe không tốt, thường xuyên đau ốm lại nuôi con nhỏ, bố mẹ già yếu. Cảm thông trước hoàn cảnh gia đình chị, ngoài thường xuyên xuống thăm hỏi động viên, các cấp Hội Phụ nữ còn tạo điều kiện cho chị tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; tiếp cận các nguồn vốn qua kênh Ngân hàng CSXH và Quỹ TYM... Từ sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ, cách đây 3 năm chị đã vay được vốn để phát triển mô hình chăn nuôi lợn, gà thịt kết hợp trồng cây ăn quả, cho thu nhập ổn định. Đến nay, chị An đã thoát nghèo, xây được nhà mới khang trang, sạch, đẹp. “Tôi rất cảm ơn tổ chức Hội Phụ nữ đã quan tâm, tạo điều kiện giúp gia đình tôi phát triển kinh tế”, chị An chia sẻ. Cũng như chị An, thời gian qua có hàng nghìn hội viên phụ nữ huyện Hải Hậu đã được Hội LHPN các cấp trong huyện hỗ trợ cho vay vốn, giới thiệu học nghề, việc làm… Từ đó, tạo niềm tin cho chị em, nâng cao uy tín của tổ chức Hội, tập hợp hội viên.

Nhằm thu hút, tập hợp hội viên, Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu đã chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn thường xuyên đổi mới, đa dạng hoá các phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội; xây dựng nhiều mô hình mới phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ; chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho hội viên… Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ”; tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: sinh hoạt câu lạc bộ, gặp mặt, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT), tọa đàm, diễn đàn, hội thi, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền pháp luật… Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2022), 100% các đơn vị tổ chức kỷ niệm gắn với nói chuyện chuyên đề, tổ chức sinh hoạt hội viên tuyên truyền nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp Hội còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, các công trình chào mừng đại hội như: trồng cây xanh với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Cụ thể, đã có 32/34 xã, thị trấn hưởng ứng, trồng 8.772 cây xanh và hoa với tổng trị giá trên 198 triệu đồng. Hưởng ứng hội thi “Dân vũ thể thao trực tuyến” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, 100% cơ sở Hội trong huyện tham gia. Nhân các dịp kỷ niệm: Giải phóng miền Nam (30-4), Quốc tế Lao động 1-5 và 132 năm Ngày sinh nhật Bác… đã có 22/34 xã, thị trấn tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi, nhảy dân vũ và ra mắt các CLB dân vũ thể thao. Các đơn vị tiêu biểu trong hoạt động này là Hội Phụ nữ các xã: Hải Long, Hải Xuân, Hải Phú, Hải Tây, Hải Tân, Hải Giang, Hải Chính, thị trấn Cồn và Thịnh Long… Cùng với tuyên truyền, đẩy mạnh các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, TDTT, để đa dạng hóa hoạt động Hội, tập hợp đông đảo hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện còn xây dựng nhiều mô hình CLB, các tổ phụ nữ liên kết, HTX… đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ như: “Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT vì sức khỏe gia đình”; CLB “Nữ chủ doanh nghiệp”; CLB nhảy dân vũ, bóng chuyền hơi; “Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM”; mô hình dịch vụ - chăn nuôi - nuôi trồng thủy sản tại xã Hải Thanh; nuôi trồng thủy sản tại các xã: Hải Giang, Hải Bắc, Hải Đông, Hải Triều, thị trấn Thịnh Long…

Để tổ chức Hội thực sự là “ngôi nhà chung” của chị em phụ nữ, các cấp Hội LHPN huyện Hải Hậu còn triển khai nhiều hoạt động quan tâm đến đời sống hội viên, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Theo đó, Hội Phụ nữ các cấp tích cực khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp... Hội tiếp tục phối hợp với Ngân hàng CSXH trong điều hành và quản lý nguồn vốn vay. Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đang nhận ủy thác nguồn vốn vay từ kênh Ngân hàng CSXH với dư nợ trên 234 tỷ đồng cho 6.313 hộ vay. Hội LHPN huyện phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác năm 2022 cho chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn đang nhận ủy thác; xây dựng kế hoạch kiểm tra và triển khai tới các xã, thị trấn. Qua kiểm tra, 100% hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, trả gốc, lãi đúng hạn và tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng. Thực hiện kế hoạch hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện Hải Hậu đã tuyên truyền, hướng dẫn hội viên đăng ký ý tưởng khởi nghiệp. Toàn huyện có 10 ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu gửi về Hội LHPN tỉnh, kết quả có 5 ý tưởng xuất sắc được biểu dương tại sự kiện “Ngày phụ nữ khởi nghiệp 2022” do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Hội LHPN huyện còn thường xuyên kết nối để cán bộ, hội viên và nữ doanh nghiệp được tham gia các hội thảo trực tuyến về kinh doanh, khởi nghiệp do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức; tổ chức tập huấn, hỗ trợ kết nối sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho các mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu. Quan tâm đến đời sống hội viên, đặc biệt là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội rà soát số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để xây dựng kế hoạch giúp đỡ; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên. Phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái” của dân tộc, nhằm chăm lo tết cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội LHPN huyện Hải Hậu đã thăm, tặng hàng nghìn suất quà với số tiền trên 400 triệu đồng cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, người già neo đơn… Hội viên phụ nữ trong toàn huyện còn tích cực tham gia ủng hộ các Quỹ “Vì phụ nữ nghèo”, Quỹ “Học bổng Hoàng Ngân”, xây nhà “Mái ấm tình thương”… Năm 2022 các cấp Hội tiếp tục phát động cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ xây dựng Quỹ “Học bổng Hoàng Ngân” được 98 triệu đồng.

Với việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, đến nay, Hội LHPN huyện Hải Hậu luôn là một trong những “điểm sáng” về tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ với tỷ lệ trên 87%. Qua đó nhiều hoạt động, phong trào của Hội được triển khai đồng bộ, lan tỏa rộng khắp, góp phần xây dựng, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên