Chung tay xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, Ban ATGT tỉnh xây dựng Kế hoạch số 58/KH-BATGT tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT)” năm 2022. Đồng chí Trương Mạnh Khiêm, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cơ quan Thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết: Mục tiêu của Kế hoạch là thông qua các hoạt động hưởng ứng nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa TNGT, các nguyên nhân và nguy cơ gây TNGT tại Việt Nam. Qua đó góp phần thức tỉnh và nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự ATGT, phòng ngừa TNGT; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự ATGT, góp phần thực hiện mục tiêu giảm TNGT năm 2022. Đồng thời, kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng với các nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong do TNGT.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông huyện Mỹ Lộc đến thăm, tặng quà gia đình nạn nhân Đặng Đình Chung, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc) tử vong vì tai nạn giao thông năm 2022.

Các hoạt động hưởng ứng Kế hoạch của Ủy ban ATGT quốc gia được tổ chức thống nhất từ tỉnh, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đến các địa phương, bảo đảm thiết thực và hiệu quả; tạo được dư luận và sự quan tâm, chú ý của mọi tầng lớp nhân dân. Năm 2022 chương trình hưởng ứng tập trung chủ yếu vào hai nhóm hoạt động là tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện và tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tử vong do TNGT. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT, những đau thương, mất mát do TNGT, những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội. Cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của TNGT, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn mô tô, xe máy và biện pháp phòng tránh để từ đó nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, xây dựng văn hóa giao thông... Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường THPT, THCS trên địa bàn toàn tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền về nguy cơ, hậu quả TNGT; các biện pháp phòng tránh TNGT cho học sinh, sinh viên, nhất là tai nạn xe mô tô, xe máy, xe đạp điện. Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, ưu tiên sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng và trên không gian mạng xã hội, hạ tầng số.

Đồng thời với công tác tuyên truyền, Ban ATGT tỉnh và các huyện, thành phố, các ngành, tổ chức đoàn thể rà soát các gia đình nạn nhân tử vong do TNGT có hoàn cảnh khó khăn để tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khắc phục khó khăn. Thực hiện chương trình trọng điểm của chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, Ban ATGT tỉnh đã tổ chức đoàn đi thăm hỏi gia đình 8 nạn nhân tử vong do TNGT tại các huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu và Mỹ Lộc; mỗi trường hợp được hỗ trợ 2 triệu đồng. TNGT đi qua, không chỉ cướp đi sinh mạng quý giá của các nạn nhân mà còn để lại nỗi đau không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai cho gia đình các nạn nhân và kéo theo nhiều hệ luỵ cho xã hội. Trong số các nạn nhân tử vong do TNGT, nhiều người đang trong độ tuổi lao động, là trụ cột kinh tế của cả gia đình; khi mất đi vì TNGT, gánh nặng kinh tế và nỗi đau còn mãi đeo đẳng trong tim những người ở lại. Trong số các nạn nhân tử vong do TNGT có nạn nhân còn nhỏ tuổi; có nạn nhân là họ hàng và cũng có gia đình cả bố và con trai đều ra đi vì TNGT. Người nhà nạn nhân Bùi Thế Anh, sinh năm 1987 ở thôn Hậu Bồi Lốc, xã Mỹ Phúc tử vong do TNGT năm 2022 không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai nỗi đau khi gia đình đột nhiên mất đi người con trai, trụ cột kinh tế và tinh thần. Nỗi đau vì hậu quả vụ tai nạn càng nhân lên gấp nhiều lần do 6 năm trước bố đẻ của Thế Anh cũng ra đi đột ngột vì TNGT. Hay như trường hợp các nạn nhân Trần Đức Tin, sinh năm 2006 xóm Hải Hoà và Phan Ngọc Chiến, sinh năm 2007, xóm Hải Cường cùng ở xã Giao Hải (Giao Thuỷ). Nỗi đau bất ngờ ập xuống gia đình khi hai nạn nhân đột ngột ra đi do TNGT và các nạn nhân là cậu, cháu trong cùng một gia đình.

Thời gian tới Ban ATGT tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở GTVT); Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT đường bộ như: chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt, dừng, đỗ đón, trả khách sai quy định, vượt đèn đỏ… Tập trung kiểm tra, xử lý các thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, uống rượu bia điều khiển xe máy, ô tô. Công an các huyện, thành phố tăng cường lực lượng, phương tiện, phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý xe ô tô chở hàng hóa quá tải trọng. Sở GTVT tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo; phát hiện những điểm, cung đường có nguy cơ cao xảy ra TNGT để có biện pháp sớm khắc phục; chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường kiểm soát, xử lý xe quá tải tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; phối hợp tăng cường quản lý hành lang ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa...

Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT” dịp này còn có ý nghĩa quan trọng khi chỉ còn ít thời gian nữa là đến Tết Nguyên đán, đây là thời điểm hoạt động giao thông vận tải tăng cao, kéo theo các nguy cơ mất an toàn, TNGT rình rập. Người dân cần tự giác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, thực hiện nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông, trước hết để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng./.

Bài và ảnh: Thành Trung