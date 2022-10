Ý Yên quan tâm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Huyện Ý Yên hiện có trên 76 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 29,75% dân số, trong đó có trên 300 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ bị bỏ rơi và trẻ không nơi nương tựa; 1.519 trẻ khuyết tật; trên 10 nghìn trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt… Xác định công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là một nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, giải pháp đảm bảo quyền lợi, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện.

Các ban, ngành, đoàn thể của huyện Ý Yên tặng quà cho trẻ em xã Yên Thọ nhân dịp Tết Trung thu.

Xã Yên Ninh là địa phương tiêu biểu của huyện trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi giải trí đảm bảo các quyền lợi cơ bản và sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, xã đã vận động các tầng lớp nhân dân tham gia có hiệu quả vào hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nâng cao ý thức trong phòng tránh tai nạn, thương tích, phòng chống xâm hại, bạo hành, xây dựng cộng đồng an toàn; đồng thời quan tâm huy động các nguồn lực chăm lo sự nghiệp giáo dục, đầu tư kiên cố hóa hệ thống trường, lớp khang trang, thoáng mát, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ. Đến nay, cả 3 trường ở các cấp học của xã đều quy hoạch về diện tích theo yêu cầu của trường đạt chuẩn, bảo đảm điều kiện tổ chức các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt cho thầy và trò các nhà trường, tạo sự yên tâm cho các bậc phụ huynh. Trong mỗi năm học, các đoàn thể, chính quyền địa phương, hội phụ huynh phối hợp với nhà trường tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến lớp, trợ cấp khó khăn cho những em có hoàn cảnh vượt khó học tốt và cử giáo viên kết hợp với cán bộ các xóm có sổ theo dõi từng độ tuổi học sinh; theo dõi chất lượng học tập của các em từng kỳ, hàng năm; phối hợp với các chi hội khuyến học động viên khen thưởng kịp thời giúp các em học tập tốt. Đối với những học sinh khuyết tật, nhà trường phân công giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ hàng ngày để động viên các em phấn khởi hoà nhập cùng các bạn, tạo hứng thú học tập cho học sinh, lôi cuốn các em thích đến trường với phương châm “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Hàng năm, các nhà trường và cơ sở thôn, xóm tổ chức nhiều sân chơi bổ ích tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho trẻ. Vào dịp Tết Nguyên đán, Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), Tết Trung thu, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, xã đều tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vào dịp Tết Trung thu hàng năm, xã đều tổ chức cắm trại với nhiều hoạt động phong phú như: diễu hành, thi nghi thức Đội, liên hoan văn nghệ, thi đấu các môn thể thao, khôi phục các trò chơi dân gian, tạo sân chơi hấp dẫn, bổ ích cho trẻ em. Đồng thời quan tâm đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý cho trẻ, giảm tình trạng trẻ suy dinh dưỡng cả về chiều cao và cân nặng, thực hiện chương trình bổ sung vitamin A cho trẻ. Đến nay, 100% trẻ dưới 5 tuổi được quản lý và theo dõi tăng trưởng hàng tháng và trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ vắc-xin phòng bệnh theo chương trình tiêm chủng mở rộng; trẻ từ 6-36 tháng được uống vitamin A phòng khô mắt; 100% học sinh mẫu giáo, tiểu học, THCS được khám sức khỏe định kỳ. Trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, UBND huyện đã xây dựng các văn bản chỉ đạo, trong đó đặc biệt quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng giai đoạn, từng sự kiện như: Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu... Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, các xã, thị trấn lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác phối hợp, làm tốt công tác xã hội hóa và xây dựng mô hình về công tác bảo vệ trẻ em. Tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông qua nhiều hình thức thiết thực; tổ chức tư vấn trực tiếp, tư vấn cộng đồng cho cha mẹ, người thân và những người đang trực tiếp nuôi dưỡng trẻ em về kiến thức, kỹ năng chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Từ đó, nâng cao kiến thức, trách nhiệm cho các bậc phụ huynh, những người có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục trẻ. Các địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về trẻ em. Tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi giải trí, được đảm bảo các quyền cơ bản và được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. Các chương trình tập huấn, truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, xâm hại trẻ em; trang bị kỹ năng bảo vệ, phòng tránh các nguy cơ gây tai nạn thương tích, bị xâm hại, bị lạm dụng sức lao động... được huyện triển khai đã giúp các em có kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình và tham gia các hoạt động giúp đỡ bố mẹ bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi. Ngành y tế huyện đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân cách chăm sóc trẻ em bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ, an toàn; vận động cha mẹ đưa trẻ đi tẩy giun, uống vitamin A và thực hiện tiêm chủng đầy đủ để nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Các nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước cho trẻ em; tổ chức giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng; các cuộc thi kể chuyện, văn hóa - văn nghệ; các hoạt động hướng về nguồn - tham quan các di tích lịch sử, “địa chỉ đỏ” cách mạng cho trẻ em... Các trường mầm non đều được trang bị khu vui chơi ngoài trời, phù hợp với lứa tuổi các em, để các em vừa học vừa chơi. Các nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá nhằm phát huy tư duy sáng tạo, phẩm chất, kỹ năng của người học. Coi trọng thực hành, thí nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được các nhà trường và học sinh hưởng ứng tích cực nhằm xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, không có bạo lực; tạo mối quan hệ phối hợp giáo dục giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Tính đến tháng 7-2022, toàn huyện có 60 trường đạt kiểm định chất lượng, 81 trường đạt chuẩn quốc gia, 55 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ trên địa bàn huyện Ý Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tham gia tiêm chủng mở rộng; gần 100% trẻ em dưới 5 tuổi được đi học mẫu giáo, huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào THCS đạt 100%. 100% trẻ mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi trong huyện đều được trợ giúp xã hội, y tế, giáo dục đào tạo và dạy nghề; 47% trẻ khuyết tật được trợ giúp giáo dục đào tạo và dạy nghề… giúp trẻ em trong huyện phát triển trong điều kiện tốt và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Bài và ảnh: Hồng Minh