Thắp sáng ước mơ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Để giáo dục lý tưởng sống cho trẻ em - những chủ nhân tương lai của đất nước, những năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội Đồng đội tỉnh luôn quan tâm, chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng, trong đó nhiều hoạt động đang hướng về thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em được vui chơi, học tập và rèn luyện.

Đoàn Thanh niên huyện Hải Hậu trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường THPT Vũ Văn Hiếu.

Năm học 2021-2022, cùng với các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trên nhiều lĩnh vực như: vệ sinh môi trường, khám, cấp phát thuốc, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, hiến máu nhân đạo…, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ thanh, thiếu nhi nghèo. Đoàn viên Ngô Thị Lan là thủ khoa thi vào lớp 10 của Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Hải Hậu) năm học 2021-2022 có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng, thuộc diện hộ nghèo trong xã. Hiện em đang học lớp 11A1 và đang điều trị bệnh ung thư. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình và bản thân em, Huyện Đoàn Hải Hậu đã đến động viên, trao quà, phần nào giúp Lan và gia đình vơi đi khó khăn, động viên, khuyến khích em tiếp tục con đường học tập. Chia sẻ với chúng tôi, Lan xúc động cho biết: “Sự quan tâm của Đoàn Thanh niên huyện là nguồn động viên, khích lệ đối với những người kém may mắn như em. Em sẽ luôn cố gắng phấn đấu học tập thật tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, không phụ tấm lòng của mọi người dành cho em”. Trường hợp em Hoàng Ngọc Diệp, chi đội 5B Liên đội Trường Tiểu học Xuân Tân (Xuân Trường) cũng có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mẹ chia tay nhau để lại 3 chị em Diệp sống cùng với ông bà ngoại già yếu không có thu nhập ổn định. Gia đình nghèo cộng với những thiệt thòi của bản thân không ngăn cản được ước mơ đến trường của Diệp. Bản thân em luôn cố gắng, nỗ lực để đạt thành tích cao trong học tập. Năm học vừa qua, em đạt giải Khuyến khích hùng biện tiếng Anh cấp huyện, giải Nhì cấp tỉnh kể chuyện về Bác Hồ. Đồng cảm hoàn cảnh gia đình em, Huyện Đoàn Xuân Trường đã đến động viên, trao quà, giúp động viên tinh thần em phần nào vượt qua khó khăn, tích cực học tập. Đó là 2 trong số rất nhiều học sinh được các cấp bộ Đoàn, Đội trong tỉnh trao tặng cho những học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập.

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Đội tỉnh, các cơ sở đội trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa quan tâm, chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng, thu hút sự tham gia của đông đảo đội viên, thiếu nhi trong toàn tỉnh, tiêu biểu như: Công trình măng non “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ” của Liên đội Trường THCS Hải Lý (Hải Hậu) nhằm tuyên truyền, giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, đồng thời rèn luyện tính tiết kiệm, khơi gợi lòng nhân ái thông qua việc thu gom nhặt những chai nhựa, lọ nhựa, lon uống nước để bán lấy tiền gây quỹ Đội nhằm hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho các bạn học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Trong Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, Tỉnh Đoàn đã trao 18 suất học bổng cho các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn; nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đội (15-5), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng 22 suất học bổng tiếng Anh cho các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập… Các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Lá lành đùm lá rách“ cũng được các cơ sở triển khai có hiệu quả, như Hội đồng Đội huyện Nam Trực phối hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển thương mại 568 trao tặng 150 suất quà cho các em học sinh bị cách ly tập trung do dịch COVID-19 tại Liên đội Trường Tiểu học, THCS Nam Mỹ; phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trao tặng 62 suất quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tại Trường Mầm non Nam Giang, Trường Tiểu học Nam Hải, Trường THCS Nguyễn Hiền...; Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Giao Thủy phối hợp với CLB Thanh niên phật tử Tuệ Quang Chùa Linh Quang Diêm Điền, Phòng khám Đa khoa Hoành Sơn tổ chức chương trình “Xuân chia sẻ, Tết yêu thương” trong chương trình đã trao tặng 80 suất quà cho các em thiếu nhi, mỗi suất quà trị giá hơn 300 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, công tác “Trần Quốc Toản” được Hội đồng Đội các cấp triển khai hiệu quả thông qua tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công với cách mạng, tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, chăm lo cho con em các gia đình chính sách, gia đình cán bộ chiến sĩ làm việc tại biên giới, hải đảo; nuôi heo đất giúp học sinh nghèo vượt khó tại địa bàn. Trong năm học 2021-2022, các Liên đội đã phát động quyên góp các quỹ với số tiền hơn 1 tỷ đồng ủng hộ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trao tặng hàng nghìn suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Nam Định” được duy trì triển khai cụ thể hóa với nhiều hình thức như: giao lưu, gặp gỡ các gương người tốt, việc tốt, các em đội viên vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống; trao tặng quà, tư vấn, định hướng chọn trường, chọn nghề phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân. Các hoạt động chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con thương bệnh binh, nạn nhân nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin… được các Liên đội đẩy mạnh triển khai, nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Tiêu biểu như Hội đồng Đội huyện Vụ Bản giúp đỡ 146 em học sinh nghèo vượt khó đến trường với tổng kinh phí 33 triệu đồng; Hội đồng Đội huyện Xuân Trường trao tặng 190 suất quà với tổng trị giá 66,5 triệu đồng cho các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt...

Với các hoạt động thiết thực quan tâm chăm lo cho các em thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn, Đội trong tỉnh không chỉ động viên, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão đẹp cho các em thiếu niên, nhi đồng mà còn góp phần giáo dục, hình thành nhân cách, phát triển kỹ năng sống tốt cho các em, xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh