Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VII-2022

Thanh niên Nghĩa Hưng làm theo lời Bác

Trong những năm qua, Huyện Đoàn Nghĩa Hưng đã triển khai sáng tạo, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với những cách làm sáng tạo, hoạt động thiết thực từ việc học tập và làm theo Bác đã tạo những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động trong tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện; từ đó lan tỏa nhiều việc làm tốt, nhiều tấm gương điển hình, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên.

Đoàn viên Vũ Văn Khá chăm sóc vườn dưa chuột sạch. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Huyện Đoàn và các cấp bộ Đoàn toàn huyện triển khai sâu rộng, thường xuyên. Công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề đã được chú trọng phát triển cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Các nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được lồng ghép linh hoạt vào các buổi sinh hoạt; các hoạt động nhân các ngày lễ, kỷ niệm của Đảng, đất nước, của Đoàn, Hội, Đội. Bên cạnh đó, trong công tác tuyên truyền, Huyện Đoàn Nghĩa Hưng luôn chú trọng thông tin những hoạt động, những công trình, phần việc đoàn viên, thanh thiếu nhi đã thực hiện trong việc học tập và làm theo Bác, nêu gương các cá nhân, tập thể tiêu biểu, gắn học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị cơ sở. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cá nhân trong việc học tập, công tác, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa đối với tuổi trẻ.

Học tập và làm theo Bác, tuổi trẻ Nghĩa Hưng đã ra sức thi đua, nỗ lực, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; năng động, sáng tạo phát triển kinh tế, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Từ trong phong trào thi đua, nhiều mô hình hiệu quả, nhiều tấm gương tiêu biểu trong học và làm theo Bác của tuổi trẻ Nghĩa Hưng đã có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Những năm gần đây, với sự phát triển khoa học công nghệ cũng như ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp ngày một được chú trọng và đã mang lại những thay đổi to lớn trong sản xuất nông nghiệp. Đi tiên phong trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng là những đoàn viên, thanh niên được đào tạo bài bản, có tư duy khoa học. Tuy nhiên, việc khởi nghiệp, lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương của những thanh niên thời 4.0 còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Hưởng ứng Chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, Huyện Đoàn Nghĩa Hưng đã chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn có nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, qua đó giúp cho nhiều đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thành công ngay trên đồng đất quê hương. Một trong những tấm gương thanh niên tiêu biểu trong phong trào này đó là đoàn viên Vũ Văn Khá (ở khu phố 8, thị trấn Quỹ Nhất). Tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, rồi làm việc trong Khu nông nghiệp công nghệ cao với một mức thu nhập ổn định, nhưng chàng kỹ sư trẻ Vũ Văn Khá luôn nặng lòng với quê hương và quyết tâm trở về quê khởi nghiệp từ mô hình trồng dưa sạch. Anh Khá chia sẻ: “Ở quê mình có nhiều điều kiện để phát triển nông nghiệp, nếu áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì hoàn toàn có thể làm giàu từ nông nghiệp được nên sau đó tôi quyết định xin nghỉ việc về quê lập nghiệp”. Thời gian đầu khởi nghiệp, Khá gặp khá nhiều khó khăn do thổ nhưỡng, khí hậu và công nghệ mà anh đã được học, được đào tạo hoàn toàn khác so với mảnh đất quê mình. Qua một thời gian dài tìm tòi, học hỏi từ cách làm đất, ủ đất, cách xây dựng hệ thống nhà kính trồng dưa với hệ thống tưới tự động tưới chính xác cho mỗi cây nên dưa phát triển đồng đều. Đây là mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 4.0. Sản xuất được sản phẩm chất lượng nhưng anh Khá lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Biết được khó khăn đó, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Nghĩa Hưng đã phối hợp với Trung tâm Khoa học công nghệ tài năng trẻ Trung ương Đoàn hỗ trợ anh nông dân Vũ Văn Khá các hồ sơ, thủ tục liên quan như: Xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu (nhãn hiệu sản phẩm) do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định cấp; Giấy Chứng nhận VietGAP; Chuyển giao, hỗ trợ công nghệ, với tổng giá trị gói hỗ trợ là hơn 120 triệu đồng. Đến nay, mô hình trồng dưa sạch của anh đang có gần 1.000m2 nhà kính và đang trồng chủ yếu dưa lê Hàn Quốc. Trung bình mỗi năm cho thu hoạch 3 vụ, mỗi vụ hơn 2 tấn dưa, tính bình quân, mỗi năm gia đình anh Vũ Văn Khá thu lãi khoảng 200 triệu đồng.

Tham quan mô hình ứng dụng công nghệ hạt giống nảy mầm siêu tốc của đoàn viên Lương Văn Trường. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Thanh niên Lương Văn Trường, sau gần 5 năm đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch xã Lử Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo Dự án 600 (Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch xã thuộc 64 huyện nghèo) trở về quê hương Nghĩa Hưng với bao nỗi trăn trở cho tương lai. Là một sinh viên chuyên ngành Công nghệ sau thu hoạch, khoa Nông Lâm, Đại học Đà Lạt, anh Trường đã quyết định về quê khởi nghiệp với sản phẩm “Giống lúa nảy mầm sẵn” và “Gạo mầm tươi”. Được sự động viên, hỗ trợ từ Huyện Đoàn Nghĩa Hưng, anh Trường đã mạnh dạn thành lập hợp tác xã thanh niên Nam Đại Dương và đưa các sản phẩm mình nghiên cứu được tham gia các cuộc thi, các chương trình khởi nghiệp do Trung ương Đoàn và các đơn vị tổ chức, bước đầu đã đạt được những kết quả như: Giải nhất cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2021, Giải thưởng Lương Định Của năm 2020. Ngoài ra, với các sản phẩm của mình và sự giúp sức từ Huyện Đoàn Nghĩa Hưng, anh Trường đã xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp huyện và nhận được kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí khoa học công nghệ của huyện như: 80 triệu đồng với đề tài “Gạo mầm tươi” (năm 2021); 150 triệu đồng với đề tài “Xây dựng quy trình sản xuất lúa không cày bừa tuần hoàn dinh dưỡng tại chỗ” (năm 2022). Các đề tài nghiên cứu khoa học của anh Trường đều được Hội đồng Khoa học công nghệ huyện đánh giá cao tính khoa học và tính ứng dụng. Tấm gương năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm của các anh Vũ Văn Khá và Lương Văn Trường đã góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa trong việc học tập và làm theo Bác, là những điển hình thanh niên tiên tiến cho nhiều đoàn viên, thanh niên khác noi theo.

Việc học tập và làm theo lời Bác đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nỗ lực vươn lên trong đoàn viên, thanh niên huyện Nghĩa Hưng. Qua đó đã tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức thành hành động cụ thể, thiết thực, từ đó có những đóng góp tích cực trong việc thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên trong sự phát triển của quê hương./.

Hoàng Mạnh Tiến

Bí thư Huyện Đoàn Nghĩa Hưng