Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VII-2022

Phát huy vai trò của các bí thư chi bộ ở thị trấn Mỹ Lộc

Đảng bộ thị trấn Mỹ Lộc (Mỹ Lộc) hiện có 235 đảng viên sinh hoạt ở 10 chi bộ; trong đó có 1 chi bộ công an, 2 chi bộ nhà trường, 7 chi bộ tổ dân phố. Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Mỹ Lộc đã đề ra nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của bí thư chi bộ trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghiêm, Bí thư chi bộ tổ dân phố Trung Quyên, thị trấn Mỹ Lộc (Mỹ Lộc) (thứ 3 từ trái qua) trong lễ khánh thành nhà văn hóa.

Xác định rõ vai trò quan trọng và nhiệm vụ của bí thư chi bộ trong việc tổ chức các hoạt động của đơn vị, là hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong chi bộ và các tổ chức ở đơn vị, thời gian qua Đảng ủy thị trấn đã tập trung chỉ đạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng của đội ngũ bí thư chi bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn hướng dẫn các chi bộ xây dựng những chỉ tiêu, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình của từng thôn, xóm, nâng cao ý thức, trách nhiệm và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Với tinh thần, trách nhiệm cao, tâm huyết với địa phương, nhiều bí thư chi bộ đã lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nông thôn mới; gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương; tích cực triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều bí thư chi bộ luôn gần dân, tìm hiểu và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đảng viên và nhân dân, luôn tận tâm, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bí thư chi bộ tổ dân phố Trung Quyên Nguyễn Thị Nghiêm là 1 trong 2 nữ bí thư chi bộ trên địa bàn thị trấn. Mặc dù là nữ, nhưng năm 1978, bà đã tình nguyện lên đường nhập ngũ tham gia phục vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Năm 1983, bà được xuất ngũ trở về quê hương. Về với đời thường, bà tích cực tham gia các phong trào của địa phương, tham gia công tác tại Ban quản lý Hợp tác xã mua bán của xã rồi sau đó làm Chủ tịch Hội Phụ nữ, Phó Bí thư Đảng ủy xã… Ở vị trí công tác nào bà Nghiêm cũng luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được mọi người quý mến, tin tưởng. Năm 2015, được nghỉ chế độ nhưng bà vẫn tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Năm 2017, bà được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ tổ dân phố Trung Quyên. Đảm nhiệm trọng trách mới, Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Nghiêm tích cực nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp tiền và ngày công xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố, đường bê tông thôn xóm; vận động các hộ gia đình tích cực tham gia các dự án, mô hình phát triển kinh tế… Trong nhiệm kỳ 2020-2022, tổ dân phố đã nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng, xây dựng tuyến đường tỉnh lộ 485B đồng thời tích cực đóng góp làm đường giao thông gần 1km với tổng kinh phí 357 triệu đồng. Năm 2021, với sự hỗ trợ kinh phí của thị trấn cùng sự đóng góp của nhân dân, tổ dân phố đã tiến hành khởi công xây dựng nhà văn hóa với diện tích 500m2, với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân. Ngoài ra, chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường khu dân cư và tuyến đường trục chính đi qua địa bàn tổ dân phố. Đến nay, có 4 khu dân cư và 2 trục đường chính được lắp điện chiếu sáng trên đoạn đường dài 2.350m, tổng kinh phí gần 80 triệu đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và làm đẹp thêm cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp tổ dân phố. Với những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Thị Nghiêm, Bí thư chi bộ tổ dân phố Trung Quyên đã nêu cao gương sáng của người đảng viên, trách nhiệm, tận tụy với nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của khu phố.

Đồng chí Lê Quang Huệ, Bí thư chi bộ tổ dân phố Lê Xá với gần 20 năm công tác đã luôn quan tâm xây dựng chi bộ vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Để cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đồng chí Huệ cùng các đảng viên trong chi bộ luôn bám sát địa bàn, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến chính đáng của nhân dân để từ đó tìm ra cách giải quyết hợp lý. Trước mỗi cuộc họp chi bộ, đồng chí luôn chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo thực hiện. Trong sinh hoạt chi bộ, đồng chí khuyến khích đảng viên mạnh dạn đóng góp ý kiến. Mọi công việc đều được chi bộ đưa ra bàn bạc, thảo luận dân chủ để đi đến thống nhất. Chi bộ thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả công việc của đảng viên để kịp thời tìm hướng giải quyết nếu có khó khăn, vướng mắc. Trong năm 2021, chi bộ đã vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công kiên cố hóa kênh mương để làm đường giao thông, kè được 250m sông với nguồn đóng góp của nhân dân và thị trấn hỗ trợ là 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ dân phố đã cải tạo đổ bê tông các dong ngõ, xóm với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng, sửa sang nhà văn hóa; lắp hệ thống chiếu sáng các trục đường của tổ dân phố với kinh phí nhân dân đóng góp trên 150 triệu đồng (trong đó, UBND thị trấn hỗ trợ 30 triệu đồng). Ngoài ra, thực hiện chủ trương của Đảng ủy, UBND thị trấn về công tác vệ sinh môi trường, chi bộ Lê Xá đề ra nghị quyết và lãnh đạo, tổ chức thực hiện ngày Chủ nhật xanh; vận động nhân dân thường xuyên quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải về nơi xử lý tập trung theo quy định. Vận động nhân dân thực hiện đề án phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, đảm bảo môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm... Năm 2021, chi bộ tổ dân phố Lê Xá được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa.

Đồng chí Lê Văn Huấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Mỹ Lộc cho biết: “Trong thời gian qua, các bí thư chi bộ đã phát huy tốt vai trò trong việc lãnh đạo các chi bộ trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó, diện mạo của thị trấn có nhiểu thay đổi, đời sống kinh tế của người dân ngày càng nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo”. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND thị trấn Mỹ Lộc và sự quyết tâm, nỗ lực, đồng sức đồng lòng của đội ngũ bí thư chi bộ, các chi bộ tổ dân phố và nhân dân, diện mạo thị trấn đã có nhiều khởi sắc, năm 2021, nhiều công trình trên địa bàn đã nghiệm thu đưa vào sử dụng: nhà đa năng Trường Mầm non Họa Mi; hoàn thiện hồ sơ và triển khai xây dựng dự án cải tạo nâng cấp đường Lê Xá; xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Trung Quyên; bể xử lý nước thải của 4 tổ dân phố; triển khai xây dựng nhà đa năng Trường Tiểu học Trần Quang Khải; cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc UBND thị trấn. Kinh tế - xã hội của thị trấn ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1,14%... đời sống của người dân không ngừng được nâng cao./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa