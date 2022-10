Về xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Hưng) hôm nay, những người con xa quê đều cảm nhận rõ sự khởi sắc của làng quê trong công cuộc đổi mới. Diện mạo nông thôn mới (NTM) của xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đó là thành quả của sự đồng thuận giữa “Ý Đảng - lòng dân” cùng chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển.

Hội Phụ nữ xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Hưng) trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ hội viên nghèo. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Sự khởi sắc của xã Nghĩa Lâm trong những năm qua là kết quả của việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy xã trong việc quan tâm, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng NTM. Một trong những “bước đột phá” được Đảng ủy, UBND xã chọn lựa để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển là xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng ngành nghề; phát huy nội lực và khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương. Với quyết tâm chính trị cao, bằng những bước đi chắc chắn, cách làm phù hợp sáng tạo, xã Nghĩa Lâm đã huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM và đã sớm “về đích” NTM từ năm 2016, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch đề ra. Từ thành quả vững chắc đó, Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Xác định xây dựng NTM nâng cao để phát triển NTM bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân là hành trình có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, tập trung nâng cao hiệu quả phát triển sản xuất, tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động; đẩy mạnh thu hút đầu tư; huy động sức dân, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi… phục vụ đời sống dân sinh; đẩy mạnh cải cách hành chính đẩy mạnh kinh tế số, xã hội số, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào địa bàn.

Trong phát triển nông nghiệp, tập trung tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mở rộng diện tích trồng màu và nuôi trồng thủy sản theo chuỗi giá trị sạch, an toàn; tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của các sản phẩm cây chủ lực. Trong phát triển kinh tế công nghiệp, dịch vụ, xã tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như cơ khí, thương mại dịch vụ như buôn bán, mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp; Phối hợp với trường dạy nghề công lập huyện và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện mở các lớp đào tạo nghề như: dạy may, lớp đan lát thủ công; đồng thời phối hợp cùng Trung tâm Học tập cộng đồng Nghĩa Lâm làm tốt công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề phù hợp với địa phương. Đồng thời xã tranh thủ các nguồn lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Đến nay, xã đã huy động được trên 56 tỷ đồng trong xây dựng NTM và 18,9 tỷ đồng để xây dựng NTM nâng cao: Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn đồng bộ; bê tông hóa 100% các tuyến đường nội đồng, đường dong ngõ xóm, 90% các tuyến đường đã có điện chiếu sáng, 100% các xóm đã có tuyến đường chậu hoa, cây xanh; 95,6% các hộ dân tham gia phân loại và xử lý rác thải tại nguồn và 80% các hộ dân đăng ký sử dụng nước sạch. Ba cấp học, nhà trường đều đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn,... mạng lưới y tế cơ sở được ưu tiên đầu tư, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho người dân và đạt kết quả phòng dịch đảm bảo an toàn. Cùng với công tác xây dựng, cải tạo các công trình phúc lợi, các thôn xóm luôn duy trì, lan tỏa tốt hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, tinh thần cho người dân như các mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao… nâng cao sự đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, xã đã tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc của nhân dân… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Từ đó, tạo được sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Diện mạo NTM Nghĩa Lâm ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày một nâng cao. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 0,93%; thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng/năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Năm 2021, xã Nghĩa Lâm đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, về đích sớm 2 năm so với kế hoạch và xóm Lạc Phú được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đến nay xã tiếp tục thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu.

Diện mạo đổi thay của Nghĩa Lâm hôm nay đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã đã phát huy truyền thống và sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, có những bước đi đúng đắn, cách làm sáng tạo, phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo sức bật trong phát triển kinh tế - xã hội, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Với những kết quả, thành tích đạt được, 3 năm liền (2016-2018), Đảng bộ xã Nghĩa Lâm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2019 và năm 2020, Đảng bộ xã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chính quyền vững mạnh xuất sắc, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh; chi bộ Khang Ninh được Ban TVTU tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2021./.

Ban Tuyên Giáo

Huyện ủy Nghĩa Hưng