Sẵn sàng cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, ngành

Theo kế hoạch, khoảng đầu tháng 11-2022 sẽ diễn ra cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) các huyện Xuân Trường, Giao Thủy và các sở: Tài nguyên và Môi trường (TN và MT), Y tế với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng”. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho cuộc diễn tập KVPT các huyện, ngành năm 2022 diễn ra theo đúng kế hoạch.

Đại đội pháo 37mm (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) diễn tập tình huống đánh địch đổ bộ đường biển, đường không.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch diễn tập của các cấp, các ngành; hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ của địa phương theo quy định. Đến nay, toàn bộ hệ thống văn kiện tập bài cho khối A và B đã hoàn thành. Trên cơ sở đó, các thành viên khung tập tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh luyện tập phân đoạn, luyện tập tổng hợp và thực hành diễn tập. Sau khi nhận nhiệm vụ diễn tập do Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh giao, huyện Giao Thủy đã thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban nội dung, thực binh, bảo đảm, tuyên truyền… để triển khai các nội dung diễn tập KVPT huyện. Cuộc diễn tập KVPT huyện Giao Thủy năm 2022 là cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ, thực hành đánh địch vu hồi đường sông. Công tác xây dựng hệ thống văn kiện được chỉ đạo, triển khai đồng bộ, các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương tham gia diễn tập được cập nhật những kiến thức, nội dung mới về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhận thức về chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương trong tác chiến phòng thủ để biên soạn hệ thống văn kiện diễn tập. Với tinh thần quyết tâm cao, tất cả các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập KVPT huyện Giao Thủy đang tích cực luyện tập, nâng cao trình độ, kỹ năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện; chuẩn bị đầy đủ hệ thống mô hình, học cụ, vật chất phục vụ cho huấn luyện lực lượng diễn tập thực binh. Thượng tá Tạ Văn Nhân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Hiện nay, Ban Chỉ huy quân sự huyện đang tập trung 100% quân số, huy động dân quân tự vệ các xã tham gia chuẩn bị cho cuộc diễn tập. Các nội dung văn kiện đã cơ bản đạt theo yêu cầu, bảo đảm cho diễn tập. Các lực lượng tham gia diễn tập đang tiến hành luyện tập các nội dung, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại huyện Xuân Trường, cuộc diễn tập KVPT diễn ra với tình huống “LLVT huyện thực hành sơ tán nhân dân, thông báo, báo động phòng tránh, đánh trả địch tiến công hỏa lực và tổ chức khắc phục hậu quả”. Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập đã cơ bản hoàn thành. Thượng tá Lê Văn Hưng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: “Bám sát chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị các quy trình thủ tục, văn kiện; xác định vị trí, phương án chiến đấu, nơi thực binh; xây dựng các tình huống sát với thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện Xuân Trường đã khảo sát địa điểm thao trường thực binh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương chuẩn bị triển khai thực hiện xây dựng hệ thống công sự, trận địa, hệ thống hầm hào, sở chỉ huy các cơ quan, Ban CHQS huyện theo quy định và đảm bảo tiến độ. Với sự chuẩn bị chu đáo, kịch bản sát với tình hình thực tế của địa phương là cơ sở để cuộc diễn tập đạt kết quả.

Đối với các sở Y tế, TN và MT, nội dung cuộc diễn tập được tổ chức theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương, ngành Y tế, TN và MT vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị bảo đảm tác chiến phòng thủ. Trong đó, Sở TN và MT thực hành khắc phục sự cố môi trường khu công nghiệp; Sở Y tế triển khai đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản, thực hành cứu chữa thương, bệnh binh. Để cuộc diễn tập KVPT cấp huyện, ngành đạt yêu cầu, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo diễn tập “PT-22” tỉnh thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức diễn tập; tổ chức triển khai nhiệm vụ diễn tập; hướng dẫn huyện Xuân Trường, Giao Thủy; các sở Y tế, TN và MT xây dựng hệ thống văn kiện, làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, vũ khí, trang bị…

Diễn tập KVPT cấp huyện, ngành năm 2022 là đợt diễn tập có quy mô lớn. Thông qua diễn tập nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng KVPT tại địa phương; thống nhất về tổ chức phương pháp diễn tập KVPT cho các huyện, thành phố; diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ tỉnh cho các sở, ngành; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng công trình quốc phòng trong KVPT. Với sự chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT huyện, ngành năm 2022 sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng và giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT huyện, ngành vững chắc./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn