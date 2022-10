Quyết liệt giải quyết dứt điểm án tồn đọng kéo dài

Thời gian qua, ngành Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác và sớm giải quyết dứt điểm từng vụ việc THADS kéo dài, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hậu tiếp thu kiến nghị của công dân.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết: Lĩnh vực thi hành án trong những năm gần đây tăng nhanh về số lượng và tính chất vụ việc; trong khi đó số lượng biên chế ngày càng giảm. Mặc dù cơ quan THADS đã nỗ lực giải quyết nhưng hiện nay một số vụ việc vẫn còn tồn đọng và có đơn thư, đặc biệt là những vụ việc phức tạp. Trước tình hình đó, Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát, báo cáo những vụ việc phức tạp kéo dài, tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án có giá trị lớn, phức tạp, liên quan đến đất đai, nhiều người và nhất là những vụ việc tồn đọng kéo dài trên 2 năm để tổ chức thi hành. Mặt khác, Cục tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, trực tiếp chỉ đạo tổ chức thi hành án đối với những việc có điều kiện thi hành, những việc tồn đọng, có tính chất phức tạp, kéo dài, kiên quyết áp dụng các biện pháp kê biên, cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế đối với những trường hợp có điều kiện thi hành nhưng cố tình không thực hiện để tổ chức thi hành án. Kịp thời tăng cường chấp hành viên, người lao động tham gia hỗ trợ giải quyết công việc tại đơn vị có số lượng án lớn, phức tạp. Cùng với đó, ngành tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, huyện tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đối với những vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, kéo dài…

Với những giải pháp linh hoạt, phù hợp, thời gian qua, công tác THADS của tỉnh có chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết, từng bước giảm đáng kể án tồn đọng. Từ đầu năm 2022 đến nay, ngành THADS tỉnh đã thi hành xong trên 100 vụ việc có giá trị thi hành lớn. Trong đó, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm như: án tranh chấp về hợp đồng thuê quyền sử dụng đất liên quan đến 10 hộ dân tại xã Hải Chính (Hải Hậu); vụ việc tại địa chỉ số 85, đường Điện Biên, phường Cửa Bắc (thành phố Nam Định) và việc thi hành án của bà Trần Thị D và ông Trần Đình C ở xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc)... Điển hình như việc thi hành án tranh chấp đất đai của ông Nguyễn Đức C và bà Phạm Thị D với bà Lưu Thị T ở xã Hải Phú (Hải Hậu). Vụ việc này kéo dài từ năm 2015 đến 2017, qua nhiều lần xét xử và được đưa ra thi hành từ ngày 5-10-2018. Đến ngày 14-7-2020, cơ quan THADS đã bàn giao 211,3m2 /219m2 đất cho gia đình bà Lưu Thị T, còn 8,3m2 ngõ đi chung chưa thực hiện được. Cơ quan THADS đã tham mưu Ban Chỉ đạo THADS tỉnh và UBND tỉnh thành lập Tổ chỉ huy cưỡng chế do Cục trưởng Cục THADS tỉnh làm Tổ trưởng với thành phần đại diện lãnh đạo các cơ quan nội chính và huyện Hải Hậu cùng phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tổ chỉ huy cưỡng chế phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an để xây dựng kế hoạch bảo vệ cưỡng chế; mặt khác phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã Hải Phú để tiếp tục vận động thuyết phục. Đến ngày 26-5-2022, gia đình ông C, bà D đã đồng tự nguyện tháo dỡ công trình nhà cửa bàn giao lại mốc giới cho tổ công tác. Ngày 10-6-2022, Cục THADS tỉnh đã thực hiện việc bàn giao 8,3m2 cho bà Lưu Thị T để giải quyết dứt điểm vụ việc. Cũng tại huyện Hải Hậu, việc thi hành án đối với 10 hộ dân trong vụ án “Tranh chấp về hợp đồng thuê quyền sử dụng đất” tại xã Hải Chính đã được Chi cục THADS huyện Hải Hậu tập trung giải quyết dứt điểm. Đây là vụ việc phức tạp, liên quan đến việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua địa phận tỉnh nên cơ quan THADS đã bám sát các quy định của pháp luật và tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa liên ngành cấp tỉnh gồm: Cục THADS, Công an tỉnh, Viện KSND, TAND tỉnh với Huyện ủy, UBND huyện Hải Hậu để chỉ đạo thực hiện và thường xuyên, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo. Việc tổ chức thi hành án được thực hiện thận trọng, chặt chẽ, kiên trì vận động thuyết phục.

Nhiều lần các cấp, các ngành đã đối thoại đối với các hộ dân để giải quyết, hỗ trợ tối đa những đề nghị, kiến nghị của các hộ dân xong các hộ dân vẫn không tự nguyện thi hành. Kế hoạch cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, phương án thực hiện theo đợt; cách thức thực hiện nhanh, gọn. Kết quả từ ngày 7-4-2022 đến ngày 25-4-2022 đã thực hiện xong việc cưỡng chế thi hành đối với 10 hộ dân để UBND huyện Hải Hậu bàn giao mặt bằng thực hiện dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh là bàn giao mặt bằng trước 30-4-2022. Hay, việc thi hành án tranh chấp đất đai của bà Trần Thị D, ông Trần Đình C với ông Trần Ngọc K, bà Trần Thị N cùng ở xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) đã tồn tại từ năm 2019. Nguyên nhân tồn tại là do ông K, bà N không tự nguyện thi hành theo quyết định của Tòa án mặc dù trong quá trình tổ chức thi hành án, Chi cục THADS huyện Mỹ Lộc nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương gửi thông báo, gặp trực tiếp để tuyên truyền, vận động giải thích. Đầu năm 2022, Chi cục đã ra quyết định sử dụng biện pháp cưỡng chế song song với tuyên truyền, vận động, thuyết phục và ấn định tổ chức cưỡng chế vào ngày 30-3-2022. Quyết định này được thông báo trực tiếp cho đối tượng phải thi hành án. Sau nhiều lần vận động thuyết phục, trước ngày cưỡng chế ông K, bà N đã tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng trên đất để Chi cục và cơ quan chức năng bàn giao diện tích đất trên cho ông C, bà D theo quy định của pháp luật.

Những kết quả trên đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành THADS tỉnh. Kết thúc năm công tác 2022, ngành THADS tỉnh đã vượt 3% chỉ tiêu về việc và 22% chỉ tiêu về tiền của Tổng cục THADS giao. Phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, ngành THADS tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp để hạn chế tình trạng án tồn đọng, kéo dài. Đối với những vụ việc mới thụ lý, tập trung ngay từ đầu, kiên trì vận động giáo dục thuyết phục với sự vào cuộc tham gia ngay từ đầu của chính quyền cơ sở và cơ quan kiểm sát để bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình thủ tục. Thống nhất thông suốt chỉ đạo của liên ngành cấp tỉnh với UBND huyện đến cơ quan THADS phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành tổ chức thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đối với những vụ việc phức tạp đang giải quyết, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành hữu quan, nhất là các cơ quan của khối nội chính và chính quyền cơ sở để tổ chức thực hiện; thường xuyên bám sát địa bàn, đối thoại trực tiếp với các bên đương sự để tuyên truyền, giáo dục, lấy vận động thuyết phục là giải pháp hàng đầu./.

Bài và ảnh: Văn Trọng