Quan tâm, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế

Cùng với việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vụ Bản luôn chú trọng công tác hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vận động chị em thực hành tiết kiệm, tăng cường nhận ủy thác các nguồn vốn, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm… từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Nghề làm đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống giúp nhiều hội viên phụ nữ xã Liên Minh (Vụ Bản) phát triển kinh tế gia đình.

Xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội, Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Ngay từ đầu năm, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội rà soát số hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân, yếu thế… đang sinh hoạt Hội; hướng dẫn các Hội cơ sở có phương án hỗ trợ phù hợp về vốn, kiến thức, dạy nghề và tư vấn việc làm... cho các đối tượng. Qua rà soát, trên địa bàn huyện có 435 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ; dự kiến trong năm 2022 có 18 hộ được các cấp Hội Phụ nữ giúp đỡ thoát nghèo. Bên cạnh đó, để góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân các ngày lễ, tết, từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với các ban, ngành, vận động các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật, già yếu gần 20 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN huyện kết hợp với Hội LHPN tỉnh, Hội Phụ nữ 18 xã, thị trấn tổ chức thăm hỏi, tặng quà trị giá 7,2 triệu đồng cho 24 gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với HTX Dịch vụ Thương mại tổng hợp Chợ Lời (Hiển Khánh) trao 18 suất quà, trị giá 12,6 triệu đồng cho hội viên phụ nữ cao tuổi neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 13 xã, thị trấn. Hội Phụ nữ các xã, thị trấn tặng 157 suất quà, trị giá 47,1 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, học sinh mồ côi. Hội Phụ nữ các xã, thị trấn trích quỹ Hội và xã hội hóa đi thăm, tặng quà 113 cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá gần 30 triệu đồng...

Đồng hành với hội viên trong phát triển kinh tế, các cấp Hội đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi”; chú trọng hỗ trợ các mô hình sinh kế, kết nối phụ nữ tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, vận động chị em tham gia các mô hình kinh tế tập thể, quan tâm công tác dạy nghề... Từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN các cấp trong huyện đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ về chuyển giao KHKT trong sản xuất nông nghiệp, thu hút 7.835 chị dự nghe, trong đó riêng Hội Phụ nữ xã Hợp Hưng đã phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức 14 lớp tập huấn chuyển giao KHKT tại 14 chi hội, thu hút sự tham gia của 720 lượt người. Hội LHPN huyện còn phối hợp với Phòng Nghiên cứu ứng dụng (Sở KH và CN) tổ chức 6 lớp tập huấn online với phần mềm zoom về “Kỹ thuật sử dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm” cho cán bộ, hội viên phụ nữ tại 18 xã, thị trấn, thu hút 300 hội viên phụ nữ tham dự. Hoạt động khai thác và quản lý các nguồn vốn vay tiếp tục được các cấp Hội triển khai hiệu quả qua các kênh như: Vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ quay vòng làm công trình vệ sinh hộ gia đình, Quỹ TYM, vốn an ninh thực phẩm hộ gia đình… Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ huyện đang quản lý và điều hành an toàn, hiệu quả trên 105 tỷ đồng qua kênh Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp cho 3.239 hộ vay. Qua kiểm tra, kết quả hoạt động uỷ thác vốn vay công khai, đúng đối tượng, mục đích. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Hội LHPN huyện cũng đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh thẩm định hồ sơ và giải ngân 660 triệu đồng cho 66 thành viên vay vốn Quỹ quay vòng để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Các cấp Hội còn phối hợp với Phòng giao dịch TYM nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác nguồn vốn từ TYM. Kết quả, đến nay Quỹ TYM trong toàn huyện đã phát triển được 64 cụm với tổng dư nợ 22 tỷ đồng cho 2.365 thành viên vay, huy động tiết kiệm đạt trên 30 tỷ đồng. Cùng với đó, để nâng cao hiệu quả Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” (Đề án 1956) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (gọi tắt là Đề án 939), Hội LHPN huyện cũng đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam khảo sát nhu cầu đào tạo đối với các đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, những hội viên phụ nữ có nhu cầu kinh doanh để xây dựng khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, trang bị những kiến thức cơ bản cho hội viên phụ nữ về khởi nghiệp. Nhằm khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, hàng năm, các cấp Hội còn động viên chị em tích cực tham gia Ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Năm 2022, huyện có một ý tưởng sản phẩm: áp dụng máy cấy vào mô hình sản xuất lúa sạch của chị Trần Thị Luyến, xã Liên Bảo được tuyên dương tại ngày hội.

Với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội Phụ nữ huyện Vụ Bản đã giúp hội viên “tạo đà” phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên