Phụ nữ thành phố Nam Định tích cực tham gia cuộc vận động "5 không, 3 sạch"

Thời gian qua, cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã được các cấp Hội Phụ nữ thành phố Nam Định triển khai đồng bộ, sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nam Định phối hợp với nhà tài trợ trao tặng nhà “Mái ấm tình thương” cho chị Vũ Thị Duyên, phường Trường Thi.

Đã thành nền nếp, vào thứ bảy hàng tuần, hội viên phụ nữ tổ dân phố số 8, phường Lộc Vượng tham gia quét dọn, vệ sinh đường phố, nhà văn hóa sạch sẽ. Chị Phan Thị Ánh Nguyệt, hội viên chi hội tổ dân phố số 8 cho biết: “Thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đặc biệt là tiêu chí 3 sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ… chị em trong chi hội ai cũng hào hứng tham gia. Không chỉ đến thứ bảy, chủ nhật mà ngày nào chúng tôi cũng quét dọn vệ sinh. Mỗi người góp một phần công sức để cho đường phố sạch, đẹp. Ngoài quyét dọn vệ sinh thường xuyên, chi hội còn triển khai mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, giúp hạn chế lượng rác thải ra môi trường, xử lý các loại rác vô cơ, hữu cơ một cách hiệu quả”. Đây chỉ là một trong nhiều phần việc mà các cấp Hội Phụ nữ thành phố đang tích cực triển khai để thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Để CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đi vào đời sống của cán bộ, hội viên, chị em phụ nữ, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền nội dung CVĐ gắn với các phong trào thi đua của địa phương. Qua đó, giúp chị em nắm được từng tiêu chí của CVĐ “5 không” (không đói nghèo, không người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 và không có trẻ suy dinh dưỡng, bỏ học) và “3 sạch” (sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp) để thực hiện. Theo đó, thực hiện tiêu chí “không đói nghèo”, các cấp Hội phát động phong trào phụ nữ thi đua làm kinh tế giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ các kênh ngân hàng, tổ chức tài chính; rà soát số lượng phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có biện pháp giúp đỡ phù hợp; mở các lớp học nghề, tạo việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên… Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Nam Định đang nhận tín chấp trên 117 tỷ đồng cho 7.274 chị em có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp Hội còn phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn và vận động các hội viên tham gia đào tạo nghề. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ chợ Rồng, chợ Mỹ Tho thực hiện tốt công tác thu nộp thuế năm 2022 đầy đủ, kịp thời. Quan tâm đến hội viên, đặc biệt là hội viên nghèo, con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia đóng góp xây dựng các Quỹ học bổng Hoàng Ngân, Quỹ Vì phụ nữ nghèo, Quỹ Mái ấm tình thương, chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”... Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Hội LHPN thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng 778 suất quà, trị giá trên 218 triệu đồng cho các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi… Khởi công xây dựng 3 nhà “Mái ấm tình thương”, trị giá 30 triệu đồng/nhà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các phường: Văn Miếu, Trường Thi, Lộc Hòa. Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai tới 100% cơ sở Hội, tổ chức rà soát các trường hợp trẻ em mồ côi đồng thời kết nối với các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu. Các cấp Hội đã nhận và vận động các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu cho 17 trẻ mồ côi cha, mẹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức tặng quà đỡ đầu năm 2022 cho 6 cháu mồ côi trên địa bàn các phường Trần Quang Khải, Lộc Hòa, Vị Hoàng, Cửa Bắc, Trường Thi với số tiền trị giá 28,3 triệu đồng; trao 5 suất học bổng Hoàng Ngân trị giá 5 triệu đồng cho các cháu học sinh nghèo học giỏi tại các phường, xã: Thống Nhất, Lộc Hạ, Văn Miếu, Lộc An, Nam Vân; tiếp nhận và trao tặng 260 suất quà trị giá 76 triệu đồng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố...

Thực hiện tiêu chí “không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”, các cấp Hội Phụ nữ thành phố thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, KHHGĐ đợt I năm 2022 cho 3.325 hội viên phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Phối hợp tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ có trách nhiệm chăm sóc, quản lý, giáo dục con em, phòng ngừa tai nạn thương tích và tệ nạn xã hội cho trẻ em trong dịp hè… Bên cạnh đó, Hội LHPN thành phố còn tích cực tham gia phong trào “Phụ nữ Nam Định tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khỏe gia đình”. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã làm thủ tục cho 870 phụ nữ tham gia mua thẻ BHYT thông qua kênh của Hội. Ngoài ra, Hội Phụ nữ các cấp thành phố còn duy trì hiệu quả các mô hình về an toàn cho phụ nữ và trẻ em như: “Địa chỉ tin cậy”, “Phụ nữ đảm đang gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ với 3 an toàn về an ninh trật tự”, “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật”, “Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc”...

Với nhóm tiêu chí “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), Hội LHPN thành phố chỉ đạo 100% cơ sở Hội duy trì việc ra quân làm vệ sinh môi trường vào ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần; tiếp tục nhân rộng và duy trì sinh hoạt các mô hình: “Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Phụ nữ với nếp sống văn minh đô thị”, “Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, xây dựng đô thị văn minh”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”, “Phòng chống rác thải nhựa”, “Tuyến đường do phụ nữ tự quản”, “Tuyến đường hoa”... góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường.

Với những kết quả đã đạt được, CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đang mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố có thêm nhiều kiến thức về sức khỏe, pháp luật, vệ sinh môi trường, quyền bình đẳng giới trong gia đình, xã hội. Đây còn là cơ sở, tiền đề để các cấp Hội LHPN thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả CVĐ “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” đang được Trung ương Hội Phụ nữ phát động trong toàn quốc với các tiêu chí, chỉ tiêu cao hơn./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên