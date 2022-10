Phát triển các môn thể thao trong trường mầm non

Những năm đầu đời là khoảng thời gian phát triển nhanh của trẻ về trí tuệ, thể chất và nhận thức. Trẻ cần được kích thích các kỹ năng quan trọng để chuẩn bị cho quá trình này, trong đó sức khỏe thể chất, tinh thần là yếu tố then chốt. Hiện nay, nhiều trẻ nhỏ, thậm chí tuổi mầm non phải chịu áp lực lớn từ việc học tập như học thêm hay học năng khiếu… khiến các em thiếu thời gian cho các hoạt động thể chất và vui chơi giải trí. Vì vậy, các môn thể thao, giáo dục thể chất được các trường mầm non trong tỉnh ngày càng quan tâm.

Học sinh Trường Mầm non Nam Phong (thành phố Nam Định) trải nghiệm ngoài trời với trò chơi kéo co.

Đã thành thói quen, 8 giờ kém 10 mỗi sáng, sân Trường Mầm non Nam Phong (thành phố Nam Định) lại rộn ràng các bài tập thể dục và múa hát tập thể, tạo cho trẻ hứng khởi, tích cực cho một ngày mới với các hoạt động ở trường. Để trẻ tự giác, tích cực tham gia vào hoạt động, các cô giáo của trường cho trẻ tập các động tác kết hợp với bài nhạc thiếu nhi vui nhộn theo chủ đề dạy học. Khi tập, các em được sử dụng dụng cụ như: vòng, nơ… để tránh sự nhàm chán. Ngoài ra, các hoạt động thể dục còn được thực hiện trong các giờ học thể chất tại lớp, các buổi trải nghiệm ngoài trời. Trong đó phát triển thể chất cho trẻ ở giờ chơi ngoài trời được trẻ đón nhận với nhiều niềm vui, hứng thú, tích cực nhất. Các em được thỏa mãn nhu cầu vận động thông qua các trò chơi vận động, trò chơi dân gian hay chơi tự do với các đồ chơi ở khu vui chơi, học tập ngoài trời trong trường đầy thú vị, không gian mở, gần gũi và thân thiện với thiên nhiên hoặc ở các công viên trên địa bàn thành phố. Chị Đinh Thị Thương, giáo viên Trường Mầm non Nam Phong cho biết: “Nhà trường luôn tập trung các hoạt động thể dục thể thao, các buổi trải nghiệm ngoài trời… với mục đích giúp các em có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn và được khám phá thiên nhiên quanh mình. Các em sẽ được hướng dẫn tham gia các môn thể thao như: kéo co, đá bóng, đi cà kheo… Các bậc phụ huynh cũng rất ủng hộ khi thấy các con tự tin, hoạt bát hơn trong sinh hoạt, giao tiếp không rụt rè như ngày đầu đến trường”. Với sự hưởng ứng nhiệt tình của phụ huynh và học sinh, nhà trường đã và đang tiếp tục chú trọng đến việc đa dạng hóa về nội dung hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… tích cực lồng ghép vào tất cả các lĩnh vực để phát triển năng khiếu, thể chất cho trẻ. Các hoạt động được tổ chức trong tất cả các ngày lễ lớn với nội dung phong phú, từ đó góp phần giáo dục trẻ thêm yêu quê hương, đất nước, yêu quý người thân và biết ơn thầy cô giáo…

Nhằm đẩy mạnh hoạt động và phong trào thể dục thể thao, những năm gần đây, Trường Mầm non Sao Vàng (thành phố Nam Định) đã cải tạo, nâng cấp sân chơi rộng rãi, an toàn, sạch sẽ, bổ sung thêm một số trang thiết bị đồ chơi phục vụ cho hoạt động giáo dục phát triển vận động. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tích cực quan tâm, bồi dưỡng, phát huy năng lực của đội ngũ giáo viên. Năm học 2021-2022 vừa qua, trường tổ chức Đại hội thể dục thể thao cho tất cả các em học sinh với các trò chơi như: kéo co, nhảy bao bố, chạy nhanh, truyền bóng bằng bụng... Đây là dịp để cán bộ giáo viên cùng nhau học hỏi, trao đổi kinh nghiệm tìm ra các giải pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh có hiệu quả hơn. Đặc biệt với trẻ 5 tuổi sẽ được giao lưu, học hỏi, đoàn kết và phát triển một số kỹ năng tự phục vụ... giúp trẻ tự tin bước vào học lớp 1. Qua ngày hội thể dục thể thao đã tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo giáo dục thể chất, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Trong các buổi học, các giáo viên của nhà trường cũng sẽ lồng ghép các bài tập, các trò chơi vận động đa dạng như: bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây… để trẻ háo hức mỗi khi đến trường. Bên cạnh đó, Trường Mầm non Sao Vàng còn tổ chức các lớp học võ thuật, học múa… cho học sinh. Các lớp học được phụ huynh và học sinh hưởng ứng nhiệt tình. Chị Phạm Thị Yến ở thành phố Nam Định có con đang học tại Trường Mầm non Sao Vàng cho biết: “Thời gian qua, nhà trường đã tạo điều kiện cho các con có cơ hội vận động, rèn luyện thân thể để có sức khỏe tốt, tạo hứng thú học tập và vui chơi. Sau một thời gian học tập tại trường, con tôi đã mạnh dạn, tự tin hơn, không còn nhút nhát như trước. Tôi rất yên tâm khi cho con theo học tại trường. Rất mong nhà trường trong thời gian tới tổ chức thêm nhiều cuộc thi bổ ích cho các con”.

Có thể thấy, các hoạt động thể dục, thể thao của trẻ tại các trường mầm non ngày càng sôi nổi, phong phú. Những hoạt động không chỉ tạo nên hứng khởi mà còn giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống như: kỹ năng quan sát, làm việc nhóm, rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, hòa nhập./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa