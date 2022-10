Những tấm gương "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" ngành Giáo dục và Đào tạo

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, những năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo đã đẩy mạnh sâu rộng phong trào thi đua trong toàn ngành. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương giáo viên tiêu biểu, xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Cô giáo Nguyễn Bội Hoàn, Trường THPT Mỹ Lộc trong một giờ dạy học môn Lịch sử.

Hàng năm, Công đoàn Trường THPT Mỹ Lộc (Mỹ Lộc) tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, khuyến khích phát triển sáng kiến, kinh nghiệm mới, tạo ra bước chuyển mới trong phương pháp dạy và học của thầy và trò nhà trường. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều giáo viên tiêu biểu, như: cô giáo Nguyễn Bội Hoàn khi dẫn dắt đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử của nhà trường năm học 2021-2022 đã đạt kết quả cao với 3 học sinh đoạt giải Nhì và xếp thứ Nhì trong cuộc thi cấp tỉnh. Là giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn Lịch sử, cô Hoàn luôn sát sao từng đối tượng học sinh và có những phương pháp giáo dục hiệu quả. Cô giáo Hoàn chia sẻ: Trước kia, nhiều học sinh ngại học môn Lịch sử và không có hứng thú với môn học này. Để thay đổi cách nghĩ và tâm lý ngại học lịch sử, tôi đã tìm hiểu từng đối tượng học sinh, thậm chí làm phương pháp xã hội học để tìm hiểu nguyên nhân và tìm ra phương pháp dạy học, khơi gợi niềm yêu thích lịch sử dân tộc cho học sinh. Dựa vào chương trình kế hoạch thực tế của nhà trường, cô Hoàn đã kết hợp dạy thực tế môn Lịch sử thông qua các buổi tổ chức sinh hoạt chuyên đề và lồng ghép vào những ngày lễ truyền thống; tổ chức các hoạt động về nguồn, đưa học sinh đến một số di tích lịch sử trên địa bàn hoặc ở các địa phương lân cận. Cô cũng đã sưu tầm tranh, ảnh lịch sử, lựa chọn đưa vào bài giảng cho phù hợp. Trong quá trình giảng dạy, cô Hoàn cùng các em học sinh xây dựng phương pháp cụ thể cho môn học, chia đề tài lịch sử thành các dự án nhỏ, giao cho nhóm học sinh hoặc cá nhân để các em tự hoàn thành và đặt trong khung thời gian nhất định. Trong quá trình học, các em sẽ tự xây dựng từng bước cho dự án. Bên cạnh đó, cô tích cực phối hợp với các đồng nghiệp, tổ chuyên môn tổ chức các hoạt động ngoại khóa liên quan đến môn học. Nhờ đó, nhiều học sinh ngày càng yêu thích môn Lịch sử và tiếp thu tốt kiến thức mà các thầy, cô giáo truyền đạt. Không chỉ là giáo viên có chuyên môn cao trong công tác giảng dạy, cô Hoàn còn tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, tiêu biểu như đề tài: “Đề xuất một số giải pháp giúp học sinh tham gia tích cực, chủ động vào quá trình chuyển đổi số ở Trường THPT Mỹ Lộc” tham gia cuộc thi khoa học cấp tỉnh đạt giải Nhì. Sáng kiến “Một số giải pháp giúp học sinh thực hiện chuyển đổi số qua việc sử dụng điện thoại thông minh trong giờ học đạt hiệu quả cao theo Thông tư 32/2020/BGDĐT” được tặng Giấy khen của Sở GĐ và ĐT. Giải pháp trong sáng kiến đã góp phần thực hiện chuyển đổi số trong học tập, giúp học sinh phát huy phẩm chất, năng lực của mình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Tâm huyết, năng động, sáng tạo và luôn đổi mới, đó là những lời nhận xét mà Ban Giám hiệu cũng như tập thể giáo viên Trường THCS Trần Huy Liệu (Vụ Bản) dành cho cô Ngô Thị Trung, giáo viên dạy môn Vật lý. Trong 2 năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022, cô luôn đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy. Trong đó, năm học 2020-2021 trong cuộc thi học sinh giỏi môn Vật lý cấp tỉnh, đội tuyển do cô dẫn dắt có 17 học sinh đoạt giải và xếp thứ 2/10 huyện, thành phố; trong kỳ thi vào lớp 10 THPT có 4 học sinh đỗ chuyên Vật lý Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Năm học 2021-2022, đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý do cô dẫn dắt có 15 em đoạt giải và xếp thứ 1/10 huyện, thành phố, trong kỳ thi vào lớp 10 THPT có 3 học sinh đỗ lớp chuyên Vật lý Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Trong giảng dạy đại trà cô đạt giải Nhất cấp tỉnh cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning do Sở GD và ĐT tổ chức. Không chỉ là giáo viên dạy giỏi, cô Ngô Thị Trung còn có nhiều sáng kiến được đánh giá cao. Năm học 2020-2021, sáng kiến “Sử dụng thiết bị dạy học môn Vật lý trong các giờ lên lớp” của cô được UBND huyện Vụ Bản công nhận, khi áp dụng sáng kiến đã giúp học sinh hiểu bài sâu sắc hơn, yêu thích bộ môn hơn và học sinh biết vận dụng kiến thức đã học để giải thích tốt các hiện tượng vật lý và có khả năng xử lý tình huống trong đời sống hàng ngày. Trong năm học 2021-2022, với sáng kiến “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lý 9 Trường THCS Trần Huy Liệu” được UBND huyện Vụ Bản công nhận. Hiệu trưởng Trường THCS Trần Huy Liệu cho biết: Cô Ngô Thị Trung là giáo viên vững vàng về chuyên môn và tâm huyết với nghề, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài hoạt động giảng dạy cô luôn gần gũi, quan tâm học sinh. Các lớp cô phụ trách giảng dạy môn Vật lý luôn đứng trong tốp đầu của nhà trường.

Với những thành tích đạt được, cô giáo Nguyễn Bội Hoàn và cô giáo Ngô Thị Trung là 2 tấm gương tiêu biểu trong hàng chục nghìn tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, với những sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện./.

Bài và ảnh: Ngọc Linh