Nhân rộng các mô hình hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Phát huy những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở là chủ trương được Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138) duy trì, triển khai, thực hiện với nhiều cách thức, đạt hiệu quả cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo dõi tình hình an ninh trật tự qua hệ thống camera giám sát tại thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy).

Để huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trọng tâm là Kế hoạch số 05/KH-BCĐ về “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội”; Kế hoạch số 06/KH-BCĐ về “Phát động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”; Kế hoạch số 92/KH-BCĐ về xây dựng xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường điển hình về trật tự đô thị. Bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, 100% các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đều quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Trong công tác tham gia quản lý, giáo dục, phòng ngừa người lầm lỗi tái phạm, nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo, nhân rộng trên địa bàn dân cư. Ông Nguyễn Văn Quý, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 5, phường Cửa Nam (thành phố Nam Định) cho biết, trên địa bàn tổ dân phố hiện có 341 hộ gia đình, 1.275 nhân khẩu, trong đó khu vực dân cư Thủy Cơ trước đây là trọng điểm phức tạp về ma túy của tỉnh và thành phố. Từ khi thực hiện phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, tụ điểm phức tạp về ma túy khu vực Thủy Cơ đã cơ bản được giải quyết. Cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, lực lượng Công an đã tham mưu cho UBND phường Cửa Nam ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường đối với 18 đối tượng liên quan đến ma túy, hình sự; đề xuất đưa 5 đối tượng đi cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc; tổ chức cai nghiện ma túy thành công cho 2 trường hợp; thực hiện giáo dục 14 thanh, thiếu niên hư bỏ học, có nguy cơ vi phạm pháp luật trở nên tiến bộ… Thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) là địa bàn trọng điểm phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, từ giữa năm 2021 đến tháng 8-2022, Công an tỉnh phối hợp với UBND huyện Giao Thủy đã hoàn thành giải tỏa toàn bộ các ki-ốt đã hết hạn thuê đất tại đây. Ngay sau đó, thị trấn Quất Lâm đã triển khai, xây dựng 2 mô hình, phong trào mới là "Tổ tự quản khu du lịch biển phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội" và mô hình "Hai không, hai có" với 95 người tham gia, bước đầu đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, các thành viên trong 2 mô hình, phong trào này đã phát 1.000 cuốn tài liệu tuyên truyền; căng treo 25 khẩu hiệu, pa-nô; ký cam kết bảo đảm ANTT với 100% hộ dân, học sinh, cơ sở kinh doanh. Lực lượng Công an huyện phối hợp với Đồn Biên phòng Quất Lâm và cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc phức tạp, nảy sinh…

Thượng tá Lê Văn Lưỡng, Phó Trưởng Công an huyện Hải Hậu cho biết, để phát huy hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, từ năm 2019 đến nay huyện Hải Hậu thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua phong trào “Dân vận khéo”, lực lượng Công an đã phối hợp với các trường THPT trên địa bàn xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn”; phối hợp với 34 xã, thị trấn tăng cường lắp đặt hệ thống camera giám sát nhất là ở những địa điểm đông dân cư, ven các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ… Cùng với phường Cửa Nam và huyện Hải Hậu, trên địa bàn tỉnh đang duy trì nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đó là các mô hình, phong trào "6 trong 1 chung tay giúp đỡ người lầm lỗi" tại xã Phương Định (Trực Ninh); "3 quản, 3 biết" ở xã Nam Mỹ (Nam Trực); "Tái hòa nhập cộng đồng" ở xã Yên Bằng (Ý Yên); "Hộ an toàn, tổ dân phố bình yên" ở thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng); "Camera phòng chống tội phạm" ở xã Giao Tiến (Giao Thủy); "Tuyến đường tự quản về ANTT" ở xã Thành Lợi (Vụ Bản); "Cơ sở tôn giáo, thờ tự an toàn, đoàn kết, văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới" ở xã Xuân Phú (Xuân Trường)... Các mô hình, phong trào đã tích cực hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện tốt "4 biết" về đối tượng cần quản lý; qua đó từ đầu năm đến nay đã phản ánh được 3.682 nguồn tin về hoạt động của các đối tượng; kiểm danh, kiểm diện 1.225 đối tượng; cảm hóa, giáo dục 1.275 lượt đối tượng; đưa ra kiểm điểm trước nhân dân 942 lượt đối tượng. Trong 3 năm gần đây, toàn tỉnh đã kéo giảm tỷ lệ tái phạm xuống mức khá thấp, chỉ còn 6,2%.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, trong 8 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tập trung khám phá, xử lý được 338 vụ việc hình sự, giảm 23 vụ so với cùng kỳ năm trước; xác lập, đấu tranh phá 22 chuyên án, bắt 39 đối tượng; triệt xóa 2 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh; 10 điểm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, bắt giữ 1.045 vụ, 1.114 đối tượng liên quan đến ma túy; thu 6,7kg ketamine, 1,6kg heroin, 1.500 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan; khởi tố 8 vụ án tham nhũng, 39 vụ án kinh tế các loại, 2 vụ vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm.

Để huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở, chú trọng trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng cụ thể nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, giải quyết sớm có hiệu quả các vụ việc xảy ra. Tích cực phối hợp, vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; triển khai xây dựng những mô hình mới phù hợp với đặc điểm địa bàn. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia thực hiện các Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người; hưởng ứng tham gia các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần vào công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Xuân Thu