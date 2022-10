Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Hậu làm theo lời Bác

Những năm qua, ngành GD và ĐT huyện Hải Hậu đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa thiết thực, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức và năng lực cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Hải Phú phân loại rác thải, chung tay bảo vệ môi trường trong trường học.

Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, Trường THCS Hải Hà đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh trong toàn trường. Hàng năm, Ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt nội dung, mục đích, ý nghĩa Chỉ thị 05-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh; tổ chức hội nghị chuyên đề, các nội dung học và làm theo Bác lồng ghép vào các buổi họp hội đồng sư phạm, sinh hoạt chi bộ. Từ đó, giúp giáo viên chú ý rèn luyện lối sống, tâm huyết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc, gắn việc học theo Bác với phong trào thi đua “Hai tốt”. Đối với học sinh, nhà tường đã lồng ghép việc học tập Chỉ thị 05 vào một số giờ học của các bộ môn như: Văn học, Lịch sử, Giáo dục công dân, qua đó mang lại hiệu quả thiết thực trong việc bồi đắp lòng nhân ái, rèn luyện đạo đức, ý thức chấp hành kỷ luật học đường cho các em… Từ việc cụ thể hóa việc triển khai học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, nhận thức và việc làm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực. Mỗi cán bộ, giáo viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy; đoàn kết, tận tụy với sự nghiệp “trồng người” như lời dạy của Bác Hồ. Năm học 2021-2022 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng Trường THCS Hải Hà đã thực hiện linh hoạt các giải pháp dạy và học, đề ra các tiêu chí thi đua phù hợp mang tính khích lệ, động viên, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh. Nhà trường luôn làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, phát huy tối đa vai trò giáo dục của gia đình và nhà trường. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu luôn được quan tâm, chú trọng. Giáo viên đã tích cực, chủ động trong việc lựa chọn, bồi dưỡng học sinh tham gia đội tuyển cấp huyện, cấp tỉnh; đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Qua khảo sát chất lượng của phòng GD và ĐT huyện, Trường THCS Hải Hà xếp thứ 3/35 trường của huyện. Trong đó, kết quả kiểm tra nền nếp và hoạt động ngoài giờ lên lớp xếp thứ 3; chất lượng học sinh giỏi xếp thứ 4; kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, nhà trường cũng xếp thứ 3 trong toàn huyện. Với những kết quả đó, đầu năm học 2022-2023, Trường THCS Hải Hà đã vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua.

Thực hiện học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn, 6 trường Tiểu học trong cụm miền 4 của huyện đã tích cực thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Đến nay, 100% giáo viên trong miền đạt chuẩn và trên chuẩn, thực hiện dạy đúng, dạy đủ các môn học. Đồng thời thực hiện đúng các quy định về điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học, bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng, tăng cường tích hợp các nội dung giáo dục. Nhờ đó, chất lượng giáo dục vẫn được giữ vững, tạo sức lan toả trong thực hiện phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Kết thúc năm học 2021-2022, 6 trường trong cụm miền có 100% các em học sinh được đánh giá có năng lực và phẩm chất ở loại tốt và đạt; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, 3.606/3.617 em học sinh lớp 1, 2, 3, 4 hoàn thành chương trình lớp học, đạt 99,7%. Song song với đó, các nhà trường đã tích cực thực hiện phong trào thi đua làm theo lời Bác với nhiều hình thức phong phú, triển khai có chất lượng phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tại cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử cấp tỉnh, đã có 4 bài giảng của các trường trong miền đạt giải.

Từ nhiều năm nay, để thực hiện việc học và làm theo Bác đạt hiệu quả thiết thực, ngành GD và ĐT huyện Hải Hậu đã gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với các phong trào thi đua, cuộc vận động trọng tâm của ngành, góp phần đưa việc học và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục tại mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, nhà giáo. Nhiều trường học trong huyện đã tổ chức tốt việc học tập và làm theo Bác với những nét mới, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao như vận động cán bộ, giáo viên, học sinh cùng tham gia như phong trào “Xanh hóa trường lớp học”, tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Bác Hồ”… Phòng GD và ĐT chỉ đạo các trường học triển khai tích hợp giảng dạy các giáo trình, tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình chính khóa; triển khai sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12 lồng ghép trong giảng dạy các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn, Đội. Chỉ đạo các đơn vị trường học bổ sung, hoàn thiện “Tủ sách Bác Hồ”. Ban giám hiệu các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền việc học và làm theo Bác tới cán bộ, giáo viên và học sinh thông qua việc dạy học tích hợp học tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các bộ môn thế mạnh như Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ... Việc học và làm theo Bác đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong giảng dạy, rèn luyện, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục của các nhà trường. Năm học 2021-2022, chất lượng giáo dục toàn diện của huyện tiếp tục được duy trì. Các kỳ thi, hội thi được tổ chức khoa học, diễn ra an toàn, nghiêm túc. Ở bậc mầm non, 100% các nhà trường đã thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Tỷ lệ nuôi ăn bán trú nhà trẻ, mẫu giáo đạt 99,6%. Đến nay đã có 74/103 trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục; trong đó mức độ 3 có 69 trường. 100% trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia lần đầu, trong đó có 73 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 101 trường được công nhận chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Những kết quả trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành GD và ĐT huyện Hải Hậu đã tạo đà để ngành tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023./.

Bài và ảnh: Hồng Minh