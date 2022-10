Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh

Học và làm theo Bác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả trong những năm qua, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh .

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Nghĩa Hưng) huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Trần Quốc Hoàn, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đang tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trên từng cương vị công tác, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố cơ sở chính trị trên địa bàn phụ trách. Để việc học và làm theo Bác tạo sức lan tỏa sâu rộng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, nêu cao ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ; từ đó chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ học tập, làm theo Bác đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt việc nêu gương, mẫu mực trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, năng lực công tác, thực hiện nhiệm vụ. 100% cán bộ, đảng viên có sổ tu dưỡng, trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng đều tự kiểm điểm đánh giá, đề ra phương hướng tu dưỡng, rèn luyện, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm, nêu gương từ cấp ủy, chỉ huy đến từng cán bộ, đảng viên. 100% cán bộ, chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị còn luôn nêu cao trách nhiệm, tích cực vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; thường xuyên bám dân, bám địa bàn nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết nhiều vụ việc mới phát sinh, không để xảy ra phức tạp. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các đồn Biên phòng đã thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức tuần tra biên giới biển, kiểm tra các khu vực trọng điểm chặt chẽ, nắm chắc tình hình trong và ngoài biên giới, qua đó, đấu tranh ngăn chặn, triệt phá thành công nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội. Đồng thời tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thông qua việc triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và đẩy mạnh thực hiện các phong trào, mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các khu dân cư như: Phong trào “Ba an toàn”; phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; phong trào “3 giỏi, 2 vững mạnh”, tổ tàu thuyền an toàn, tổ tự quản an ninh trật tự đầm bãi, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở cơ sở; “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự”... Từ đầu năm 2022 đến nay, các đơn vị đã tổ chức sinh hoạt cho 26 “tổ tàu thuyền an toàn” và “tổ an ninh trật tự” với 608 thành viên, tuyên truyền về các văn bản pháp luật, duy trì mô hình “khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự”, góp phần tăng cường mối đoàn kết quân dân, giữ vững bình yên địa bàn. Bên cạnh đó, các đơn vị BĐBP tỉnh còn phối hợp với Đoàn Thanh niên và nhân dân các xã, thị trấn ven biển tổ chức thu gom, xử lý rác thải, làm sạch bãi biển, qua đó nâng cao ý thức của cộng đồng về vai trò của biển đối với đời sống con người; thực hiện tốt phong trào “Nâng bước em tới trường” với việc nhận đỡ đầu 28 học sinh nghèo trên khu vực biên giới biển; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt đối tượng chính sách; tham gia làm đường giao thông nông thôn... Những việc làm thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác biên phòng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững bình yên tuyến biển của tỉnh. Từ đầu năm 2022 đến nay, BĐBP tỉnh đã xác lập và đấu tranh với 22 vụ việc, 37 đối tượng. Trong đó, tội phạm về ma túy đã bắt, khởi tố 13 vụ; tội phạm, vi phạm pháp luật khác gồm 9 vụ với 24 đối tượng liên quan đến các hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ vận chuyển pháo nổ, kinh doanh xăng dầu trái phép, trộm cắp tài sản... Xử phạt vi phạm hành chính 28 vụ với 83 tổ chức, cá nhân và 37 phương tiện.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng chi bộ, đảng bộ và cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đưa nội dung thực hiện vào phong trào thi đua quyết thắng, cũng như đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh