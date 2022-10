Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó từng bước khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Hội viên phụ nữ huyện Xuân Trường tham gia phát triển kinh tế gia đình từ nghề cơ khí.

Ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã triển khai chương trình, kế hoạch đến 100% cơ sở Hội. Các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống về quê hương, đất nước, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam có lòng yêu nước, tự hào dân tộc, các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên, tập trung vào các Luật: Hôn nhân và Gia đình, Bình đẳng giới, Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Phòng, chống bạo lực gia đình, An toàn thực phẩm...; trang bị cho cán bộ hội và cộng tác viên làm công tác gia đình các kiến thức về giáo dục, tư vấn tiền hôn nhân, giáo dục đời sống gia đình, kỹ năng sống, sức khoẻ sinh sản cho người chưa thành niên, truyền thông cộng đồng về giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình về xây dựng gia đình, bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương như các câu lạc bộ (CLB): “Các bà mẹ có con tuổi vị thành niên”, “Không sinh con thứ 3”, “Gia đình văn hóa”, “Nuôi con bằng sữa mẹ”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Gia đình không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông”, “Địa chỉ tin cậy”...

Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, 100% các chi hội đã duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”. Ngoài ra, để nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ Hội góp phần giúp phụ nữ phát triển toàn diện, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các cuộc thi do Trung ương, các ngành và tỉnh tổ chức gồm: “Sáng tác thông điệp truyền thông về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai, phòng, chống dịch COVID-19 và đề cử các gương mặt phụ nữ, sáng kiến về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai”, “Tìm hiểu 75 năm truyền thống LLVT tỉnh Nam Định”; Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch”; Luật Bảo vệ môi trường... Cùng với hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển toàn diện, Hội Phụ nữ các cấp còn duy trì, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, tích cực. 100% cơ sở Hội đã lựa chọn ít nhất 1 loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để vận động hội viên tham gia. Thời gian qua, Hội Phụ nữ các cấp còn tích cực triển khai cuộc thi Dân vũ thể thao trực tuyến do Trung ương Hội phát động. Kết quả có 218 video của 158 cơ sở Hội tham gia. Có 1 video clip của Hội LHPN xã Xuân Bắc (Xuân Trường) được Trung ương Hội trao giải hình ảnh ấn tượng. Bài thi của Hội Phụ nữ Công an tỉnh đạt giải C của Bộ Công an. Nhằm nâng cao kiến thức mọi mặt cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là kiến thức pháp luật, các cấp Hội còn đẩy mạnh phong trào đọc sách, duy trì việc khai thác, sử dụng 200 tủ sách pháp luật, CLB “Phụ nữ tự đọc” tại cơ sở. Bên cạnh đó, tổ chức Hội còn vận động chị em phụ nữ tham gia phong trào đọc trên các trang báo điện tử, báo viết...

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, để hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai sâu rộng chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình; đồng thời chỉ đạo các cơ sở Hội rà soát, thống kê các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có hiệu quả để nhân rộng tại địa phương; rà soát số hộ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để có kế hoạch giúp đỡ phù hợp. Các cấp Hội còn vận động và kết nối nguồn lực để tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, như: Tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, dạy nghề, tạo việc làm. Đặc biệt, các cấp Hội chú trọng mở các lớp đào tạo, tín chấp nhận uỷ thác nguồn vốn, vận động xây dựng nguồn vốn tại chỗ, tổ chức hội thảo, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu kết nối thương mại...

Đến nay, các cấp Hội đang quản lý, điều hành trên 2,5 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ trên 236 nghìn hộ vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Các nguồn vốn vay đều đảm bảo đúng đối tượng, 100% hộ gia đình vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả vốn gốc, lãi và tham gia tiết kiệm đầy đủ, không có nợ quá hạn. Quan tâm đến những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Hội Phụ nữ các cấp đã tích cực vận động các nguồn lực, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và hội viên chăm lo, hỗ trợ hội viên nghèo. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Hội đã vận động các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ chăm lo Tết cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật, già yếu với gần 2,7 tỷ đồng; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ gia đình chính sách với trên 31,5 triệu đồng; xây mới và sửa chữa 17 nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 685 triệu đồng; Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao tặng 100 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Mỹ Lộc, thành phố Nam Định với số tiền 60 triệu đồng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động 208,5 triệu đồng tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng hành động vì trẻ em; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục con em, phòng ngừa có hiệu quả tai nạn, thương tích cho trẻ em trong dịp hè; trao 1.320 suất học bổng Hoàng Ngân, trị giá 731 triệu đồng.

Với những hoạt động thiết thực, cụ thể của các cấp Hội Phụ nữ, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian tới, Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, trong đó chú trọng triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, vai trò, vị thế của phụ nữ./.

