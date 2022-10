Hiệu quả mô hình "Camera an ninh" của Đoàn Thanh niên xã Hải Chính

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, những năm qua, Đoàn Thanh niên xã Hải Chính (Hải Hậu) đã thực hiện hiệu quả mô hình “Camera an ninh” nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Lực lượng Công an xã và Đoàn Thanh niên xã Hải Chính (Hải Hậu) theo dõi an ninh qua hệ thống camera.

Thời gian qua công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn xã có những chuyển biến tích cực; tuy nhiên tình hình tội phạm, nhất là hoạt động trộm cắp vẫn phức tạp, nhiều điểm giao thông tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn... Trước tình hình trên, từ cuối năm 2018, Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã triển khai mô hình “Camera an ninh”, lắp đặt 9 mắt camera tại 4 điểm ngã ba, ngã tư và những tuyến đường trục chính của xã, nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Quá trình triển khai, Đoàn xã cũng gặp nhiều khó khăn về kinh phí lắp đặt, vị trí lắp đặt và đường truyền tín hiệu đến từng camera. Đặc biệt, một số hộ dân chưa hiểu biết được tầm quan trọng trong việc lắp đặt hệ thống camera công cộng nên còn gây khó dễ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên mô hình đã được triển khai thực hiện hiệu quả. Thông qua mô hình "Camera an ninh", Công an xã chủ động phát hiện nhiều vụ việc vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông để kịp thời xử lý. Bên cạnh đó, nhiều thông tin, hình ảnh được người dân cung cấp đã giúp cho Công an xã chủ động hơn trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng. Mô hình giám sát này được người dân tích cực hưởng ứng, qua đó ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật và hương ước, quy ước của khu dân cư được nâng lên, góp phần duy trì, giữ vững, nâng cao các tiêu chí của xã nông thôn mới, tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025. Đến nay, toàn xã đã lắp đặt 25 mắt camera tại 11 điểm trên 5 tuyến đường giao thông trục chính của xã với số tiền trị giá trên 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí của địa phương và nguồn xã hội hóa.

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự được triển khai thực hiện, các vụ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã giảm nhiều so với trước, tình hình an ninh trật tự ổn định hơn. Cùng với những mắt camera có sẵn của các hộ dân, các cơ sở kinh doanh, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn đã tạo thành một hệ thống an ninh rộng khắp, khi có vụ việc phức tạp xảy ra lực lượng chức năng có thể liên hệ để trích xuất hình ảnh, phục vụ cho công tác truy xét, truy bắt đối tượng, xử lý chính xác các vụ việc về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Điển hình như các vụ việc: năm 2020, phối hợp với Công an xã Hải Xuân bắt 1 vụ trộm cắp xe đạp từ trích xuất camera; vào đầu năm 2022, phối hợp với Công an xã Hải Triều thông qua camera an ninh đã truy bắt được 1 đối tượng cướp điện thoại trên tuyến đê biển của xã... Đồng chí Nguyễn Hồng Lâm, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hải Chính cho biết: “Hiệu quả của mô hình "Camera an ninh" trong thời gian qua là cơ sở để xã tiếp tục triển khai, nhân rộng, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thực hiện tốt tiêu chí về an ninh trật tự trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Để phát huy hiệu quả mô hình, Đoàn Thanh niên và lực lượng Công an xã tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của hệ thống camera giám sát an ninh, từ đó vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân lắp đặt camera để phòng ngừa và tự bảo vệ tài sản, góp phần tích cực thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương”.

Cùng với các công trình “Ánh sáng an ninh”, “Tuyến đường văn minh” với tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, mô hình "Camera an ninh" là những hoạt động thiết thực, hiệu quả của tuổi trẻ trong việc đảm bảo an toàn, giữ gìn trật tự, xây dựng khu dân cư văn minh tại các tuyến đường, ngõ xóm. Qua đó phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện tốt các phong trào, các hoạt động thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh