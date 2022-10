Giao Thuỷ tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

Trên địa bàn huyện Giao Thuỷ có 32km đê biển và 11 tuyến sông các loại, tổng chiều dài 46km; trong đó có 2 tuyến sông chính là sông Hồng và sông Sò chảy qua địa bàn 8 xã, thị trấn; riêng tuyến sông Hồng có 8km đường thuỷ nội địa giáp ranh với tỉnh Thái Bình; 5 bến khách ngang sông và 1 bến thuyền du lịch Vườn quốc gia Xuân Thuỷ tạo thuận lợi cho việc phát triển giao thông vận tải đường thuỷ nội địa, đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thuỷ nội địa của huyện tiềm ẩn nhiều phức tạp, vẫn còn tình trạng phương tiện, bến thuỷ hoạt động không đủ điều kiện an toàn, quá tải; thiếu thiết bị bảo hiểm, an toàn kỹ thuật; chưa thực hiện đúng quy định về đăng ký, đăng kiểm, chứng chỉ chuyên môn về điều khiển phương tiện thuỷ…

Nhân viên bến phà Cồn Nhì địa phận xã Hồng Thuận (Giao Thuỷ) nhắc nhở hành khách tuân thủ quy định mặc áo phao khi đi phà.

Trước thực trạng đó, thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Ban ATGT huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể chính tri - xã hội nêu cao vai trò, chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT đường thuỷ nội địa. Đồng chí Doãn Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Từ nhiều năm qua huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT nói chung, giao thông đường thủy nội địa nói riêng. Huyện chỉ đạo lực lượng Công an huyện và Công an các xã, thị trấn phối hợp với các lực lượng chuyên môn của huyện, của tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo tuyệt đối trật tự ATGT đường thuỷ nội địa”. Trong đó, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, các đoàn thể... đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa bằng nhiều hình thức kết hợp với phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” và công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trên tuyến đường thủy. Trước mùa mưa bão Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, trong đó chú trọng đảm bảo ATGT đường thuỷ nội địa. UBND các xã, thị trấn có bến khách và phương tiện chở khách ngang sông chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra và ký cam kết với chủ bến khách và phương tiện chở khách ngang sông về đảm bảo thực hiện mọi quy định của pháp luật về ATGT đường thuỷ nội địa như: Phương tiện chở khách, bến bãi, trang thiết bị dụng cụ, phao cứu sinh, người lái, thủ tục đăng ký, đăng kiểm, bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Các trường hợp phương tiện và thiết bị, dụng cụ hư hỏng phải kịp thời sửa chữa ngay, nếu thiếu các chứng chỉ, giấy phép hoạt động phải bổ sung kịp thời. Bên cạnh công tác tuyên truyền, thực hiện chủ trương của UBND huyện, thời gian qua, Ban ATGT huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở GTVT, Sở TN và MT, Cảng vụ đường thuỷ nội địa… tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra 102 lượt tại các bến, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng; phương tiện chở khách và bến khách ngang sông trên địa bàn. Qua các đợt kiểm tra, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 72 trường hợp, phạt tiền 97,5 triệu đồng; nhắc nhở, yêu cầu các chủ bến thủy tập kết, kinh doanh vật liệu tại các xã Giao Thiện, Giao Hương, Hồng Thuận và thị trấn Ngô Đồng… ký cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đường thuỷ nội địa. Với những giải pháp thiết thực, đồng bộ, công tác đảm bảo trật tự ATGT đường thuỷ nội địa trên địa bàn huyện Giao Thuỷ đi vào nền nếp, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa nào; ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đường thuỷ nội địa của người dân được nâng lên; hoạt động của các phương tiện và bến khách ngang sông, bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng đảm bảo ổn định, an toàn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT đường thuỷ nội địa của huyện Giao Thuỷ vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế như: hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng tham gia phong trào đảm bảo trật tự ATGT đường thuỷ nội địa còn hạn chế, chưa huy động tối đa sức mạnh và các nguồn lực của xã hội. Tuyến đường thủy sông Hồng không thuộc thẩm quyền tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của Công an huyện; các phương tiện phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát đường thuỷ nội địa chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT đường thuỷ nội địa còn thiếu, nhất là lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an huyện); Khu Du lịch Vườn quốc gia Xuân Thuỷ hiện đã có 5 tàu chở khách phục vụ nhu cầu tham quan của khách du lịch nhưng hiện tại chưa bố trí được bến đỗ đón, trả khách cho các phương tiện, bến khách chưa được cấp phép…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT đường thuỷ nội địa, UBND huyện, Ban ATGT huyện Giao Thuỷ tiếp tục yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng Công an xã tăng cường kiểm tra việc chấp hành của các chủ bến và chủ phương tiện chở khách ngang sông, yêu cầu trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh hoặc dụng cụ nổi cá nhân cầm tay, người điều khiển phương tiện phải có bằng lái hoặc chứng chỉ chuyên môn phù hợp, bến khách phải lắp đặt đầy đủ biển báo hiệu, nội quy bến khách ngang sông theo quy định. UBND các xã có bến khách ngang sông, bến thuỷ nội địa yêu cầu các chủ bến khách, chủ phương tiện chở khách ngang sông ký cam kết đảm bảo ATGT đường thuỷ nội địa... Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi trong công tác đảm bảo trật tự ATGT đường thuỷ nội địa trên địa bàn, UBND huyện Giao Thuỷ kiến nghị Công an tỉnh nghiên cứu đầu tư kỹ thuật, thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ và tăng cường biên chế cho lực lượng chức năng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT đường thuỷ nội địa, phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT đường thuỷ nội địa trên tuyến sông Hồng. Đề nghị UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền tổ chức khảo sát, triển khai phân định mốc giới hành chính trên các tuyến sông thuộc địa bàn giáp ranh với các tỉnh ngoài để phục vụ công tác quản lý Nhà nước và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến đường thuỷ nội địa; xây dựng các bến neo giữ phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT đường thuỷ nội địa và bố trí bến đón, trả khách cho các phương tiện thuỷ phục vụ du khách tham quan Vườn quốc gia Xuân Thuỷ./.

