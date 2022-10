Đồng bào Công giáo Xuân Trường với phong trào thi đua yêu nước

Huyện Xuân Trường có trên 19 vạn dân, trong đó đồng bào theo đạo Công giáo chiếm khoảng 30%. Trong 5 năm qua, Ban đoàn kết Công giáo và đồng bào Công giáo trong huyện đã đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng Ban hành giáo Giáo xứ Thủy Nhai, xã Xuân Thủy vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện về huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất của nhân dân, xây dựng huyện sớm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu, đồng thời tiếp tục thực hiện 5 nội dung cơ bản của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” do MTTQ các cấp phát động, đồng bào Công giáo trong huyện luôn hăng hái thi đua lao động sản xuất, làm giàu chính đáng. Các địa phương đã vận động các hộ dân nói chung, gia đình giáo dân nói riêng tích cực phát huy truyền thống thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để đạt năng suất cao. Việc phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cũng được các xứ, họ đạo và nhiều gia đình giáo dân chú trọng. Nhiều cơ sở sản xuất quy mô từ gia đình đã phát triển mạnh thành những phân xưởng, công ty làm ăn ngày càng phát triển. Tại Cụm công nghiệp xã Xuân Tiến, phần đông chủ công ty, chủ xưởng là các giáo dân tài hoa xứ Kiên Lao, điển hình là doanh nghiệp tư nhân Tân Việt, Công ty TNHH Tân Thiên Phú… Công ty Cổ phần Giầy da - xây dựng Hồng Việt của ông bà Hồng Việt xứ Thánh mẫu, xã Thọ Nghiệp phát triển nhiều ngành nghề thu hút hàng trăm lao động với mức lương ổn định. Xưởng may - thêu ren của bà Nguyễn Thị Thu Hương, xã Xuân Phương; xưởng thêu ren mỹ nghệ của ông Đinh Văn Công, xứ Phú Nhai; dệt chiếu cói Xuân Dục; sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của ông Long, họ Bắc Tỉnh, xã Xuân Bắc; xưởng mỹ nghệ tòa tượng của ông Trần Văn Hưng, ông Vũ Huân, xưởng chế biến đồ gỗ mỹ nghệ tòa tượng của ông trùm Trần Văn Hiện, ông Trần Huy Hiệu... đã thu hút hàng trăm lao động hầu hết là các giáo dân, với thu nhập từ 6-18 triệu đồng/người/tháng. Nhiều gia đình giáo dân có xe khách, xe vận tải chạy tuyến Bắc - Nam, Hà Nội, Hải Phòng; đóng, sửa chữa tàu thuỷ có thu nhập lớn như ông Sơn, ông Tuý, ông Hùng xứ Phú Nhai… Thu nhập và đời sống của nhiều gia đình giáo dân đã tăng lên rõ rệt.

Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo huyện Xuân Trường luôn chú trọng phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, xây dựng nếp sống văn hóa. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự cổ vũ của Đức giám mục, các Linh mục, phong trào khuyến học, khuyến tài của các giáo xứ, giáo học được đẩy mạnh. Ban hành giáo các xứ, họ đã quan tâm, tạo mọi điều kiện hỗ trợ để khuyến khích, động viên con em giáo dân học tập, rèn luyện, thúc đẩy phong trào học tập ngày càng phát triển. Hầu hết các xứ, họ đều xây dựng chi hội khuyến học, khuyến tài, trong đó các ông trùm, ông bà quản đã tích cực tham gia, các cha xứ quan tâm ủng hộ cả về tinh thần và vật chất. Tiêu biểu như Hội Khuyến học giáo xứ Xuân Dục, xã Xuân Ninh có số quỹ hàng tỷ đồng; Quỹ khuyến học Giáo xứ Liên Thượng, xã Xuân Ngọc có hàng trăm triệu đồng; Quỹ khuyến học Giáo xứ Quần Cống và nhiều dòng họ của xã Xuân Phương như họ Đinh, họ Phạm, họ Khổng, họ Trần. Hàng năm, các chi hội hỗ trợ tiền học phí cho các cháu học sinh các cấp học và học sinh đang theo học các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp; tổ chức phát thưởng, động viên, hỗ trợ các cháu học sinh nghèo vượt khó... Những năm gần đây, việc học tập của con em giáo dân trong huyện được nâng lên rõ rệt. Các xứ Bùi Chu, Lục Thuỷ, Phú Nhai, Xuân Dục... hàng năm có hàng trăm cháu đỗ đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp; nhiều cháu trưởng thành, công tác trong nhiều lĩnh vực của Nhà nước, doanh nghiệp…

Nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường NTM, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; thực hiện nếp sống văn minh ngày càng được nâng cao. Đến nay, hầu hết đường làng dong xóm được trải nhựa, đổ bê tông đi lại thuận lợi; hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt khang trang; hầu hết gia đình giáo dân đều có nhà xây kiên cố, sử dụng nước sạch. Các hoạt động văn hoá, thể thao được đẩy mạnh; nhiều hội kèn, hội trống, hội trắc không những phục vụ nghi lễ trong sinh hoạt giáo hội mà còn tham gia hội thi, hội diễn văn nghệ, các hoạt động trọng thể nhân những ngày lễ lớn của dân tộc, những sự kiện quan trọng của huyện, xã. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội cũng có nhiều tiến bộ. Từ kết quả trên đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới; nhiều làng, xóm, xứ, họ, gia đình đã đạt làng xóm văn hoá, xứ họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu.

Cùng với đó, phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cũng được đồng bào Công giáo trong huyện tích cực hưởng ứng. Triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, các xứ họ đều tham gia với những việc làm thiết thực. Nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) được các giáo xứ, giáo họ triển khai tích cực, đem lại hiệu quả như: “Dòng họ tự quản”, “Tổ dân phố tự quản về ANTT”, “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, “5 quản về ANTT”, “Tổ xung kích tự quản về ANTT”, “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật”, “Khu dân cư không có ma túy”, “Xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, “Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội”… Vì vậy, tình hình trật tự an ninh ở các xứ họ, nhất là những nơi toàn tòng Công giáo khá ổn định, tiêu biểu như xứ Xuân Dục, Phú Nhai, Thủy Nhai, Lục Thủy, An Phó, Liên Thượng, họ Trung Lễ, Lẵng Lăng… Đặc biệt, xứ Xuân Dục, xã Xuân Ninh là mô hình điểm trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của huyện, tỉnh. Đến nay, hầu hết các giáo xứ, giáo họ đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; 85% số hộ gia đình Công giáo đạt danh hiệu “Gia đình Công giáo gương mẫu”, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Ngoài ra, công tác từ thiện nhân đạo luôn được đồng bào Công giáo trong huyện duy trì, thực hiện có hiệu quả; tích cực hưởng ứng các cuộc phát động ủng hộ giúp đỡ các nơi thiên tai, dịch bệnh, gia đình nghèo của các cấp chính quyền, MTTQ, các tổ chức xã hội. Từ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và sự chia sẻ, hỗ trợ của nhân dân ở khu dân cư, trên 100 nhà Đại đoàn kết đã được làm mới, nâng cấp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều bà con Công giáo với giá trị hàng tỷ đồng.

Thời gian tới, đồng bào Công giáo huyện Xuân Trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và phong trào “Xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”. Phấn đấu hàng năm có trên 80% gia đình Công giáo gương mẫu, góp phần cùng nhân dân trong huyện xây dựng huyện Xuân Trường đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Lam Hồng