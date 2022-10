Đổi mới hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn của HĐND tỉnh

Từ đầu nhiệm kỳ XIX đến nay, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra dân chủ, công khai. Nội dung trả lời chất vấn đã đi thẳng vào vấn đề, làm rõ được những hạn chế, tồn tại; đề xuất nhiều giải pháp, được cử tri ghi nhận, đánh giá cao.

Đại biểu HĐND tỉnh tham gia thảo luận tại kỳ họp.

Trước mỗi kỳ họp, trên cơ sở ý kiến kiến nghị của cử tri, quá trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tiếp công dân của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND dự kiến nhóm vấn đề xã hội, cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm để chất vấn tại kỳ họp. Mặt khác, để tạo điều kiện phát huy vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến các nội dung kỳ họp cho đại biểu HĐND tỉnh có thời gian nghiên cứu chuẩn bị nội dung tham gia chất vấn và thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng và năng lực hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh, trong đó có kỹ năng chất vấn. Tại phiên chất vấn, chủ tọa kỳ họp dành thời gian cho hoạt động chất vấn và điều hành linh hoạt, sáng tạo, gợi ý những nội dung trọng tâm, nhóm những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau để đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ. Đặc biệt, nét mới của một số kỳ họp gần đây là bên cạnh các nội dung chất vấn được dự kiến trước kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã chủ động nêu câu hỏi trực tiếp tại kỳ họp, tạo không khí sôi nổi, thẳng thắn, tranh luận để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Ngay sau các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đều ban hành thông báo kết luận về phiên chất vấn; chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện; tiếp tục tổ chức chất vấn ở phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nếu xét thấy cần thiết, để hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thành phố để có các giải pháp tập trung giải quyết tốt các nội dung đã trả lời.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, tại các kỳ họp thường lệ trong năm của HĐND tỉnh, đã có 15 đại biểu nêu 20 câu hỏi và 12 lượt đại biểu tái chất vấn. Qua chất vấn, nhiều vấn đề đã được UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn tập trung giải quyết như: Công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch COVID-19, an ninh trật tự, nội vụ, giáo dục và đào tạo… Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 vừa qua, các câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đã được lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trả lời, làm rõ và đưa ra phương hướng giải quyết; trong đó nhiều vấn đề nổi cộm có phạm vi ảnh hưởng lớn được làm rõ và có hướng giải quyết kịp thời. Nội dung chất vấn đối với Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh về chi phí khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) tại một số cơ sở y tế, đặc biệt là cơ sở y tế công lập đã được thẩm định nhưng chưa được cơ quan BHXH chi trả kịp thời gây khó khăn cho hoạt động của các cơ sở y tế. Tại phiên chất vấn, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Hàng năm, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính để giao dự toán cho các cơ sở KCB trên toàn tỉnh. BHXH Việt Nam tổ chức thẩm định chi KCB BHYT của từng đơn vị và thông báo số liệu quyết toán chi KCB BHYT của năm trước liền kề trên nguyên tắc quyết toán trong tổng mức thanh toán nhưng không cao hơn dự toán được giao. Do vậy những đơn vị chưa được chi trả do 2 nguyên nhân là: chi vượt tổng mức thanh toán và vượt dự toán được giao. Như vậy phần chi trả vượt trội của các đơn vị không thuộc quyền của BHXH tỉnh mà do BHXH Việt Nam quyết toán. Tuy nhiên khi quyết toán năm các cơ sở không thuyết minh được nguyên nhân tăng của chi phí nên chưa được quyết toán. Để giải quyết vấn đề này, BHXH đã phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB thẩm định chi và liên tục báo cáo đề nghị BHXH Việt Nam xem xét giải quyết. Qua phiên chất vấn các đại biểu, cơ sở KCB và công dân trong toàn tỉnh hiểu rõ nguyên nhân của vấn đề, nỗ lực của ngành chức năng trong việc giải quyết cũng như rút kinh nghiệm để thay đổi cách làm việc không để lặp lại tình trạng này. Hay nội dung chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng các khu xử lý rác thải tập trung theo quy hoạch còn rất ít, gây khó khăn cho công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn nông thôn mặc dù tỉnh đã có chủ trương ưu tiên đầu tư xây dựng. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nêu rõ: Hiện nay, tỉnh đang tập trung chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu đề xuất đưa vào quy hoạch tỉnh 4 khu xử lý rác thải tập trung để xử lý rác thải cho các huyện, liên huyện trong toàn tỉnh. Tuy nhiên do yêu cầu chất thải rắn sinh hoạt phải được xử lý bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nên phải lựa chọn được nhà đầu tư cần phải có kinh nghiệm và năng lực tốt mới thực hiện được dự án. Hơn nữa thời gian qua dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, kéo dài do vậy việc kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư vào các khu xử lý theo quy hoạch gặp nhiều khó khăn, chưa thực hiện được. Sau khi quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh tập trung thu hút, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để tổ chức xây dựng khu xử lý rác thải tập trung quy mô vùng, liên huyện theo quy hoạch.

Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh ngày càng có chiều sâu, thiết thực và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, mang tính thời sự mà đông đảo cử tri, nhân dân trong tỉnh quan tâm, những vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của chính quyền các cấp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng năm của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

Bài và ảnh: Văn Trọng