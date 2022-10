Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự

Thời gian qua, các lực lượng Công an tỉnh đã tích cực bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công an huyện Giao Thủy triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm hình sự trên địa bàn.

Trước những diễn biến mới của tội phạm hình sự, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và hướng dẫn Công an các địa phương, đơn vị chủ động phòng ngừa, đấu tranh, quản lý đối tượng, địa bàn, nâng cao tỷ lệ điều tra, khai thác mở rộng án. Công an tỉnh đã xác lập, điều tra khám phá 41 chuyên án hình sự; điều tra làm rõ 370/383 vụ, đạt tỷ lệ 96,6%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; lập 31 hồ sơ đề nghị đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, 142 hồ sơ đưa đối tượng hình sự vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Điển hình như: Phòng Cảnh sát Hình sự đã mở chuyên án đấu tranh với tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, khởi tố 1 bị can cho 30 người vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến việc cho vay… Công an huyện Hải Hậu mở chuyên án 112N, bắt, khởi tố 2 bị can về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán trái phép 60 tài khoản các ngân hàng Việt Nam chuyển cho đối tượng cầm đầu hiện đang sống tại Đài Loan (Trung Quốc); xác minh tổng số tiền đã giao dịch trên các tài khoản hơn 800 tỷ đồng… Tại địa bàn thành phố Nam Định, địa bàn có số vụ phạm pháp hình sự, nhất là trộm cắp, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… luôn chiếm tỷ lệ cao so với các địa phương khác trong tỉnh, lực lượng Công an đã tập trung xác định đúng đội tượng, khoanh vùng hoạt động, đồng thời đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án. Trong 10 tháng đầu năm, Công an thành phố đã mở 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Kết quả đã xác lập, đấu tranh với 9 chuyên án hình sự; bắt, vận động 21 đối tượng truy nã; khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; triệt xóa 3 ổ, nhóm hình sự; 2 vụ, 2 đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử chiếm đoạt tài sản; xử lý hành chính 149 vụ, 196 đối tượng hình sự, phạt tiền 247,1 triệu đồng; lập hồ sơ đề nghị truy tố 9 vụ, 35 đối tượng đánh bạc; bắt 5 vụ, 18 đối tượng môi giới, mua bán dâm; lập hồ sơ đưa 123 đối tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc và quản lý, giáo dục tại xã, phường theo quy định. Điển hình như: Công an thành phố đã mở chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tham gia cá độ bóng đá thông qua trang web Agbong88.com trên mạng Internet; tạm giữ 5 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng quản lý trang là Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1987), trú tại phường Lộc Vượng và Trịnh Quang Dũng (sinh năm 1985), trú tại phường Cửa Bắc. Tổng số tiền đánh bạc bước đầu xác nhận trong chuyên án là 561 nghìn USD… Ngày 24-4-2022, Công an thành phố tiếp tục mở chuyên án đấu tranh với tội phạm sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Qua đó đã điều tra, khám phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, địa chỉ tại số 276 Trần Huy Liệu, phường Mỹ Xá, thu hồi vật chứng gồm 3 bộ điều hòa nhãn hiệu Panasonic, trị giá 40,6 triệu đồng. Mở rộng chuyên án, Công an thành phố làm rõ thêm 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do chính đối tượng này gây ra tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 362,3 triệu đồng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, lực lượng Công an tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm; thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân biết, tự chủ động phòng ngừa. Lực lượng Công an tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; chú trọng đi sâu vào từng lĩnh vực, chuyên đề; tập trung vào địa bàn, đối tượng trọng điểm; chú ý tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo băng, ổ, nhóm liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, “bảo kê”, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và củng cố lòng tin của nhân dân vào các cơ quan thi hành pháp luật, từ đó tạo sự đồng thuận để phát huy trách nhiệm, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương tích cực tham gia và kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn./.

