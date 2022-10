Công đoàn Hải Hậu tăng cường tuyên truyền, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Xác định công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình lao động sản xuất. Những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hải Hậu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, người lao động và người sử dụng lao động tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động.

Công ty TNHH Smart Shirts, xã Hải Hà luôn trang bị đầy đủ bảo hộ lao động đảm bảo cho người lao động.

Trong các buổi tập huấn ATVSLĐ dành cho người lao động mới vào làm việc tại Công ty TNHH Smart Shirts, xã Hải Hà, lãnh đạo Công đoàn Công ty luôn nhắc mọi người phương châm “An toàn để sản xuất - Sản xuất phải an toàn”. Đặc thù là công ty may mặc có quy mô 1.500 lao động, để tạo môi trường lao động an toàn, Công ty đã chú trọng đến công tác an toàn lao động, đảm bảo tất cả các điều kiện, chỉ số về môi trường lao động đồng thời cấp phát đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện bảo hộ cho người lao động. Hàng ngày, trước giờ làm việc, tổ công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện kiểm tra các khu sản xuất, đảm bảo mọi người lao động đều tuân thủ các quy định an toàn lao động. Ngoài lịch kiểm tra định kỳ, lãnh đạo công ty chỉ đạo công đoàn phối hợp với chuyên môn kiểm tra đột xuất tại các phân xưởng và có các hình thức kỷ luật nếu người lao động vi phạm quy tắc an toàn lao động. Nhờ làm tốt công tác ATVSLĐ nên từ khi thành lập đến nay trong Công ty chưa xảy ra trường hợp để mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động; luôn là đơn vị dẫn đầu của huyện trong công tác ATVSLĐ.

Là đơn vị tuyến đầu trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, công tác ATVSLĐ luôn được Ban giám đốc và tổ chức Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu quan tâm thực hiện. Đồng chí Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu cho biết, Công đoàn bệnh viện có 295 đoàn viên, sinh hoạt tại 10 tổ công đoàn. Để đảm bảo ATVSLĐ cho đoàn viên và người lao động, Công đoàn bệnh viện tham mưu cho Ban giám đốc bệnh viện kịp thời triển khai công tác ATVSLĐ; chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn trực tiếp tham gia phòng, chống dịch và đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bộ phận an toàn lao động bệnh viện được thành lập, kịp thời tổ chức công tác huấn luyện, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động. Bệnh viện cũng thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, quản lý các yếu tố có hại do điều kiện và môi trường làm việc và vệ sinh môi trường. Hàng năm, Công đoàn bệnh viện phối hợp với chuyên môn đo kiểm môi trường lao động, lập hồ sơ vệ sinh lao động; khám, phát hiện sớm các bệnh nghề nghiệp, bệnh mạn tính; thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đặc biệt là đối với người lao động dễ mắc các bệnh trong điều kiện làm việc có yếu tố độc hại đều có kế hoạch quản lý, điều trị và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo ATVSLĐ đã góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đồng chí Trần Thị Thúy Đoan, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hải Hậu cho biết: Hiện nay trên địa bàn huyện có 152 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo việc làm cho hơn 11.700 lao động, trong đó có 19 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn với 9.200 lao động. Hàng năm, LĐLĐ huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATVSLĐ. Tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn về công tác ATVSLĐ. Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đã phối hợp tuyên truyền hơn 200 lượt về ATVSLĐ trên hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn; treo hàng nghìn băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật về ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. LĐLĐ huyện cũng phối hợp với Phòng LĐ-TB và XH huyện tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tập huấn kỹ thuật an toàn cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có nguy cơ cao mất an toàn lao động. Vào các Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ, các cấp công đoàn huyện phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tổ chức hơn 1.000 lượt tuyên truyền, huấn luyện các kỹ năng về ATVSLĐ… Hàng năm LĐLĐ huyện phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các đơn vị và hướng dẫn các doanh nghiệp tự kiểm tra, phát hiện, khắc phục những tồn tại trong công tác an toàn lao động. Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp ATVSLĐ, phần lớn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đều làm tốt công tác ATVSLĐ, tiêu biểu như các công ty: TNHH Thương mại Mạnh Tân, TNHH Đóng tàu Thịnh Long, TNHH Phát Tài, TNHH Minh Khai, Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Quý...

Thời gian tới, huyện Hải Hậu tiếp tục tăng cường vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng, đặc biệt là phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tuyên truyền kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ATVSLĐ; qua đó đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Bài và ảnh: Ngọc Linh