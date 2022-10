Cho đi là còn mãi

Mới 29 tuổi nhưng Trần Thị Hoài, giáo viên Trường Mầm non Midori, xã Xuân Tiến (Xuân Trường) đã có số lần hiến máu và tiểu cầu nhiều hơn cả số tuổi của mình. Chia sẻ về việc tích cực tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện, Hoài cho biết: “Tôi luôn tâm niệm “cho đi là còn mãi” nên luôn xác định với bản thân, còn sức khỏe sẽ còn tham gia hiến máu”.

Trần Thị Hoài, giáo viên Trường Mầm non Midori, xã Xuân Tiến (Xuân Trường) được vinh danh là người hiến máu tiêu biểu.

Năm 2011, qua một nhóm bạn chơi chung là tình nguyện viên Đội Thanh niên hiến máu tình nguyện ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Trần Thị Hoài biết đến hoạt động hiến máu nhân đạo. Được các bạn, anh chị trong đội động viên, Hoài mạnh dạn tham gia hiến. “Do được “truyền thông” rất tốt về ý nghĩa của việc hiến máu, hiến máu không gây hại cũng như không mất nhiều thời gian nên em không cảm thấy lo lắng khi hiến lần đầu. Lúc đấy em chỉ mong mình vượt qua vòng kiểm tra sức khỏe để có thể hiến được nhiều máu hơn cho những người cần. Lần hiến máu đó, em đã hiến 250ml máu”, Hoài kể về kỷ niệm lần đầu tham gia hiến máu nhân đạo. Sau lần hiến máu ấy, cô gái trẻ đã tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan đến hiến máu nhân đạo, tác dụng của việc hiến máu đối với sức khỏe, ý nghĩa xã hội của việc hiến máu... Và càng tìm hiểu, Hoài càng cảm nhận được ý nghĩa tích cực, nhân văn của việc hiến máu, mong muốn được hiến máu nhiều lần hơn. Năm 2012, Hoài đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội, kể từ đó, cô gái nhỏ nhắn liên tục tham gia các hoạt động tình nguyện cũng như hiến máu ở trường. Hoài là một trong những thành viên tích cực sinh hoạt trong Hội Thanh niên vận động hiến máu tình nguyện của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng như thành phố Hà Nội. Tham gia vào hội, Hoài cùng những thành viên khác không chỉ nhiệt tình hiến máu mà còn trực tiếp đi tuyên truyền, vận động sinh viên, đoàn viên thanh niên, các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu. Năm 2012, trong lần thành phố Hà Nội tổ chức “Lễ hội xuân hồng”, mặc dù là thành viên mới tham gia Hoài đã xin được thông tin, số điện thoại, vận động được 13 người tham gia hiến máu, đứng thứ 2 trong hội. Năm thứ 4 đại học, trong một lần hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Hoài được các bác sĩ tư vấn về việc hiến tiểu cầu do có nhiều chỉ số trong máu phù hợp với việc hiến tiểu cầu. Không ngần ngại, Hoài sẵn sàng tham gia ngay. “Lần đấy, em hiến tiểu cầu trong tư thế rất đặc biệt, nằm suốt hơn 1h đồng hồ trên ghế để các y tá chiết tách máu và tiểu cầu. Quá trình lấy máu, tiểu cầu rồi truyền trả lại cơ thể các thành phần như hồng cầu, bạch cầu, huyết tương… ban đầu khiến em hơi lo lắng, sợ hãi. Tuy nhiên em vẫn hoàn thành việc hiến tiểu cầu”, Hoài kể. Theo Hoài, tham gia hiến tiểu cầu tốt cho sức khoẻ hơn hiến máu toàn phần và có thể hiến được nhiều lần hơn do thời gian các lần hiến tiểu cầu cách nhau ít hơn. Hiến máu toàn phần mỗi lần cách nhau 3 tháng còn hiến tiểu cầu chỉ cần trên 10 ngày là đã hồi phục đủ cho sức khoẻ. Hơn nữa nhu cầu cần tiểu cầu của người bệnh là rất lớn và tình trạng thiếu tiểu cầu thường xuyên diễn ra tại các bệnh viện. Cũng sau lần hiến tiểu cầu đầu tiên Hoài còn tham gia hiến 5-6 lần nữa.

Trần Thị Hoài, giáo viên Trường Mầm non Midori, xã Xuân Tiến (Xuân Trường) trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Năm 2016, Trần Thị Hoài tốt nghiệp đại học và xin việc tại hệ thống trường mầm non VinSchool thuộc tập đoàn VinGroup. Tại đây, cô tiếp tục tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền về hiến máu tình nguyện và tham gia hiến máu. Nhận thấy, một số giáo viên trong trường còn ngại ngần tham gia hiến máu vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Do vậy, trong những lần giáo viên trường hiến máu, có những người kê khai là đang uống kháng sinh để không phải hiến. “Em thấy vậy liền đứng lên và nói, các chị thường dạy học sinh phải trung thực trong mọi hành động, lời nói, việc làm. Em nghĩ rằng chúng ta không nên kê khai như thế, hơn nữa hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe. Bằng chứng là em đã tham gia hiến máu nhiều lần và đang đứng trước mặt các chị đây rất khỏe mạnh. Thấy em quả quyết như thế cộng với sự động viên của cô hiệu trưởng nhà trường, mọi người đã ở lại tiếp tục tham gia hiến máu”, Hoài nhớ lại một kỷ niệm cũ.

Năm 2018, Hoài nhận nhiệm vụ đi setup các trường mầm non VinSchool trong cả nước. Đi đến đâu, cô cũng tranh thủ thời gian hiến máu. Năm 2019, Hoài chuyển công tác, về làm Hiệu phó cho hệ thống trường mầm non Steam Garten ở Nam Định. Đến tháng 5-2022, cô tiếp tục chuyển công tác về Trường mầm non Midori. Trong thời gian về tỉnh, Hoài liên tục tham gia hiến máu, đồng thời vận động người thân trong gia đình cùng tham gia hiến máu nhân đạo. Trước hết là anh trai rồi đến chồng, bạn bè, đồng nghiệp, đoàn viên, thanh niên địa phương. “Do anh trai làm công tác Đoàn nên từ khi còn học đại học, hễ cứ có dịp nghỉ là em về nhà tham gia hoạt động Đoàn cùng anh. Anh trai cũng như Đoàn xã còn nhờ em lên tuyên truyền về hoạt động hiến máu tình nguyện cho đoàn viên, thanh niên trong xã. Từ thực tế của bản thân, em đã vận động được khá nhiều đoàn viên hiến máu. Như anh trai em đến nay cũng đã có trên 10 lần hiến máu, chồng em cũng tham gia hiến được 5 lần”, Hoài tâm sự. Tích cực, nhiệt huyết trong mọi hoạt động tuyên truyền, hiến máu nhân đạo, đến nay Trần Thị Hoài đã tham gia hiến máu 26 lần, hiến tiểu cầu 5 lần; vận động được 300 lượt người tham gia hiến máu. Vừa là người trực tiếp hiến máu, vừa là người tích cực cổ vũ tuyên truyền, động viên mọi người tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, Hoài trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu nhân đạo. Tháng 8 năm nay, Hoài vinh dự được Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vinh danh là một trong số 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội.

Mỗi giọt máu tình nguyện không chỉ đơn thuần là “liều thuốc” cứu người mà còn thể hiện tấm lòng, sự sẻ chia của người hiến máu với những người bệnh. Từ những giọt hồng quý giá ấy góp phần tiếp thêm sự sống cho những người cần máu. Tạm biệt Hoài, cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn, chúng tôi hỏi cô có mong muốn, nhắn nhủ gì không, cô nói: Nhu cầu máu sử dụng cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện luôn rất lớn. Vì vậy, mọi người, nhất là các bạn trẻ, cần hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện. “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”(!). Cho đi sẽ còn mãi. Bản thân tôi luôn xác định, còn sức khỏe thì tôi còn tham gia hiến máu tình nguyện”. Hành trình cũng như tâm nguyện sau 11 năm tham gia hiến máu của Hoài vì thế càng đáng quý hơn nữa. Đó cũng chính là hành trình mang theo tình yêu thương của con người với con người, góp phần làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa hơn./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân