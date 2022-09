Tuổi trẻ Nam Định học và làm theo Bác

Những năm qua, với cách làm sáng tạo, việc triển khai học tập và làm theo Bác đã và đang tạo những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong tổ chức đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh; từ đó lan tỏa nhiều việc làm tốt, hoạt động thiết thực hiệu quả, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên.

Đoàn Thanh niên phường Lộc Hòa và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nam Định tổ chức dọn vệ sinh môi trường tại di tích lịch sử nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên phường Lộc Hòa.

Theo đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng, thường xuyên. Công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề hàng năm đã được chú trọng. Các nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được lồng ghép linh hoạt vào các buổi sinh hoạt; các hoạt động nhân các ngày lễ, kỷ niệm của Đảng, đất nước, của Đoàn, Đội, Hội; các hoạt động trải nghiệm, mít-tinh kỷ niệm, giao lưu văn hóa - văn nghệ… với nhiều hình thức phù hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” tiếp tục triển khai nhiều hình thức mới phong phú, đa dạng. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học thực hiện đổi mới tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chi đoàn, chi đội, sinh hoạt măng non gắn với việc thực hiện phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”... Mô hình “Sinh hoạt dưới cờ - Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được lan toả tới các cơ quan chuyên trách của Đoàn và Đoàn các trường THPT với nhiều hình thức kể chuyện sáng tạo, có phần liên hệ ý nghĩa... với 209 buổi sinh hoạt chi đoàn lồng ghép triển khai có hiệu quả các nội dung của chuyên đề. Trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên làm việc tốt, các mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo được biểu dương và nhân rộng. Qua đó giúp nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về việc học tập và làm theo lời Bác, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các phong trào, chương trình, cuộc vận động của Đoàn, Hội.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, phong trào hoạt động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của từng địa phương, đơn vị. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh, các cấp bộ Đoàn đảm nhận các công trình xây dựng cảnh quan nông thôn “Sáng - xanh - sạch - đẹp” như công trình: “Hàng cây thanh niên”, “Vườn cây thanh niên”, “Đường cờ thanh niên”, mô hình “Ánh sáng an ninh nông thôn”; xây dựng, sửa chữa sân chơi thiếu nhi, đảm nhận quản lý và duy trì các thiết chế văn hóa tại khu dân cư... với tổng trị giá 4,528 tỷ đồng. Thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức ra quân “Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng NTM năm 2022”, triển khai hơn 300 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Chú trọng duy trì, xây dựng và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền lối sống văn minh trên địa bàn đô thị. Các cấp bộ Đoàn đảm nhận thực hiện các mô hình hiệu quả trong xây dựng đô thị văn minh như: Tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, “Con đường bích họa”, “Cột điện nở hoa”... xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép; thu gom, phân loại rác thải trên các tuyến đường; thu hút hơn 10 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia 88 buổi vệ sinh môi trường, quét vôi các gốc cây hai bên đường trên 47,5km; đồng loạt ra quân “Thứ bảy tình nguyện” và “Chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường thu hút 29.300 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đến nay, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã trồng 63.982 cây xanh. Trong phong trào tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội”, toàn tỉnh có 17.187 đoàn viên, thanh niên tham gia đăng ký hiến máu, thu được 9.786 đơn vị máu toàn phần. Các tổ chức Đoàn cũng đã phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 575 người dân thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 135 triệu đồng; trao tặng 3.155 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, con em gia đình có công với cách mạng; tặng quà cho thanh niên, học sinh, sinh viên và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp tết với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh phát trên 150 nghìn khẩu trang y tế, 1.400 chai nước sát khuẩn, 7.680 mũ chắn giọt bắn, trao tặng 2.524 túi an sinh, nhu yếu phẩm tới bà con nhân dân trong khu cách ly y tế và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch với trên 1,5 tỷ đồng; thành lập 735 đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống COVID-19 với sự tham gia của 4.252 đoàn viên, thanh niên, trong đó có 580 đội hình ở các khu vực dân cư; 151 đội hình thanh niên tình nguyện với 1.105 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin COVID-19 mùa xuân 2022.

Bên cạnh đó, phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” tiếp tục được các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn toàn tỉnh triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Các nội dung rèn luyện được cụ thể hoá, điều chỉnh với giải pháp đa dạng và hiệu quả thực sự là môi trường rèn luyện bổ ích, sân chơi năng động của đoàn viên, thanh niên; tạo môi trường để học sinh, sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, khẳng định chất lượng đào tạo của các trường, đồng thời góp phần định hướng nghề nghiệp cho thanh niên của tỉnh.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác với những nội dung thiết thực, cụ thể thu hút sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đoàn, gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, ra sức thi đua, nỗ lực xung kích vì cuộc sống cộng đồng, đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, phồn vinh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh