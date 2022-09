Đồn Biên phòng Quất Lâm tăng cường công tác vận động quần chúng

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Quất Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quất Lâm cùng nhân dân tổ dân phố Lâm Bình, xã Giao Phong (Giao Thủy) trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Trung tá Đặng Thanh Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quất Lâm cho biết: “Để tạo hiệu quả rõ nét trong công tác vận động quần chúng thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Quất Lâm đã cụ thể hóa nhiều nội dung công tác vận động quần chúng theo chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc thù địa bàn. Trong đó, chú trọng thực hiện nghiêm việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và tiến hành đồng bộ các biện pháp biên phòng, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, nhất là phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ vận động quần chúng để làm tốt chức năng quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn thường xuyên coi trọng công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình, phát huy hiệu quả mạng lưới ở cơ sở nhằm kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn được phân công quản lý”. Để ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, cùng với các biện pháp công tác biên phòng, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã tăng cường tuyên truyền, vận động và đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trong đó nòng cốt là xây dựng các tổ tàu thuyền an toàn và tổ tự quản ANTT khu vực đầm bãi ven biển. Căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã phối hợp với lực lượng công an các xã, thị trấn khảo sát số phương tiện và các đầm bãi, từ đó tham mưu với chính quyền địa phương thành lập các tổ tự quản. Dưới sự hướng dẫn và phối hợp hoạt động của các tổ, đội vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Quất Lâm và 2 trạm kiểm soát biên phòng, các tổ tàu thuyền an toàn và các tổ an ninh tự quản đã xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, phân công rõ chức năng, nhiệm vụ của các tổ và từng tổ viên. Theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, các tổ an ninh tự quản tổ chức sinh hoạt có cán bộ Đồn Biên phòng Quất Lâm tham dự để đánh giá tình hình hoạt động. Trong những buổi sinh hoạt, cán bộ đồn biên phòng đã lồng ghép tuyên truyền, thông báo tình hình và các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các quy định, quy chế khu vực biên giới, chủ quyền an ninh vùng biển góp phần nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm của các thành viên tổ tự quản về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh. Các tổ an ninh tự quản thường xuyên tổ chức tuần tra trên khu vực, kịp thời phát hiện những hành vi xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực đầm bãi, ven biển, kịp thời cung cấp thông tin cho Đồn Biên phòng Quất Lâm triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất trên biển, các tổ tự quản tàu thuyền đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn và sẵn sàng phối hợp cùng các lực lượng tham gia công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Trong những năm qua, các tổ tự quản trên biển và khu vực đầm bãi ở địa bàn Đồn Biên phòng Quất Lâm đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị liên quan đến tình hình ANTT. Từ đầu năm 2022 đến nay, Đồn đã tuyên truyền kêu gọi 887 lượt phương tiện và 1.931 ngư dân vào khu vực neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn và 87 lều chòi với 87 lao động vào bờ tránh, trú bão, áp thấp nhiệt đới an toàn. Cùng với công tác hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng Quất Lâm còn củng cố, duy trì hoạt động 12 tổ tự quản tàu thuyền an toàn và 3 mô hình khu dân cư tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự, 2 tổ hội nghề nghiệp; xây dựng các mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em đến trường” gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp trên phát động... Hiện nay, tất cả các mô hình đều phát huy hiệu quả tích cực... Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đơn vị tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà cho cấp uỷ, chính quyền, lực lượng vũ trang, các đơn vị phối hợp, kết nghĩa, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu học sinh khó khăn vươn lên học giỏi, trị giá 42,6 triệu đồng; trao 40 suất quà, trị giá 20 triệu đồng và tặng ảnh Bác Hồ, Cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thăm, động viên và hỗ trợ số tiền 23 triệu đồng cho mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, chương trình “Nâng bước em tới trường” và phong trào “Bộ đội Biên phòng Nam Định chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thực hiện công tác vận động quần chúng, từ đầu năm 2022 đến nay, Đồn đã phối hợp tuyên truyền tập trung 16 buổi, thu hút 435 lượt người tham gia; tuyên truyền lưu động 125 buổi và trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương được 3,3 giờ. Tổ chức phát động và tuyên truyền, vận động 87 tập thể và 4.674 hộ gia đình ký kết tham gia thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới. Từ công tác tuyên truyền, vận động, đơn vị đã tiếp nhận 9 tin báo tố giác về tội phạm ma túy, đấu tranh thành công 1 chuyên án và xác lập 8 kế hoạch nghiệp vụ, bắt khởi tố 9 vụ/9 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp với Chi cục Thuỷ sản tỉnh tiến hành kiểm tra 156 phương tiện, tàu thuyền dài trên 15m kết hợp tuyên truyền, vận động chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định của IUU về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo theo quy định.

Với việc nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng đã thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn Đồn Biên phòng Quất Lâm, góp phần tích cực cùng các đơn vị BĐBP tỉnh bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh trên tuyến biên giới biển của tỉnh và củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh