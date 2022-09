Các mô hình phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo

Thời gian qua, nhiều hội viên phụ nữ trong tỉnh, đặc biệt là phụ nữ nông thôn đã mạnh dạn tìm hướng đi mới để khởi nghiệp, làm giàu ngay trên chính đồng đất quê hương. Từ đó xuất hiện nhiều nữ triệu phú, tỉ phú tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Mạnh dạn khởi nghiệp mô hình trang trại tổng hợp VAC, chị Nguyễn Thị Luyến, hội viên phụ nữ thôn Đông Duy, xã Yên Quang (Ý Yên) đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Trước đây kinh tế gia đình chị Nguyễn Thị Luyến, hội viên phụ nữ thôn Đông Duy, xã Yên Quang (Ý Yên) gặp rất nhiều khó khăn do chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Để thoát nghèo và có tiền nuôi con ăn học, vợ chồng chị xoay xở đủ thứ nghề để kiếm sống. Tuy nhiên, cái nghèo vẫn đeo bám mãi gia đình chị. Không cam chịu nghèo khó, chị Luyến bàn với chồng tìm hướng phát triển kinh tế một cách “bền vững”, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi. Nghĩ là làm, chị đã dồn hết vốn liếng, vay mượn thêm của người thân, bạn bè, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ TYM… đầu tư xây dựng chuồng trại, mua ngan thịt về nuôi. Chị Luyến cho biết: “Ban đầu, tôi mua khoảng 700 con ngan giống về nuôi thử. Tuy nhiên, do phương pháp nuôi thủ công lại chưa biết cách chăm sóc nên ngan chết khá nhiều và chậm lớn”. Không nản lòng, chị quyết tâm làm lại từ đầu, sai ở đâu sẽ tìm cách khắc phục, gỡ “nút” ở đấy. Xác định, nguyên nhân của việc chăn nuôi thất bại là do bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức, chị đã tự mày mò học hỏi qua sách báo, ti vi, tích cực tham gia các lớp tập huấn kiến thức về trồng trọt và chăn nuôi ở địa phương. Ngoài ra, chị còn không quản ngại đường sá xa xôi, tìm đến các trang trại nuôi gia cầm trong và ngoài huyện để học hỏi, tích lũy thêm kiến thức nuôi ngan. Từ đó, chị đã nắm bắt được kỹ thuật phòng, chữa bệnh, cách tiêm vắc-xin, sử dụng các loại men, thuốc thú y… cho ngan. Không phụ công người chịu khó, đến nay, chị Luyến đã mở rộng được “cơ ngơi” trang trại với diện tích 4.000m2, nuôi trên 2.000 con ngan thịt. Cứ 6 tháng chị lại xuất bán được một lứa ngan khoảng 700 con, cân nặng từ 4,5-5kg/con. Trung bình mỗi năm chị đạt doanh thu 490 triệu đồng, trừ chi phí, chị Luyến thu về 240 triệu đồng tiền lãi.

Không chỉ nuôi ngan, để phát triển và mở rộng trang trại, đa dạng hóa con nuôi, chị Luyến còn đào ao thả các loại cá thịt và trồng cây ăn quả. Mùa nào thức nấy, xung quanh ao vườn trong trang trại của chị lúc nào cũng có mít, na, ổi, chuối, bưởi… để bán. Mỗi năm, từ nuôi cá, cây ăn quả, chị thu được trên dưới 10 triệu đồng. Thời gian tới, chị Luyến còn rất nhiều ấp ủ, dự định cho trang trại VAC của gia đình. Chị mong muốn mở rộng diện tích trang trại, quy hoạch và xây thêm hệ thống chuồng trại hiện đại, tăng số lượng đàn ngan… Mạnh dạn khởi nghiệp đã giúp chị Nguyễn Thị Luyến từ hộ nghèo vươn lên trở thành bà chủ của một trang trại rộng lớn với thu nhập cao. Từ nguồn thu này giúp chị ổn định cuộc sống gia đình, xây dựng nhà cửa khang trang, nuôi con cái ăn học trưởng thành. Chị Luyến là tấm gương điển hình năng động phát triển kinh tế để nhiều phụ nữ nông thôn khác học tập, noi theo.

Chúng tôi gặp chị Đặng Thị Thu Khuyên, hội viên phụ nữ phường Trường Thi (thành phố Nam Định) trong Ngày hội “Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp” năm 2022 và thực sự ấn tượng với những sản phẩm đồ chay, thực phẩm sạch chị giới thiệu tại đây. Đó là những đĩa xôi màu sắc bắt mắt, hình dáng vô cùng độc đáo, những loại chè, bánh ngọt… thơm ngon, bổ dưỡng. Dưới đôi bàn tay khéo léo của chị Khuyên, trong những năm qua chị đã mày mò, sáng tạo và giới thiệu đến những người yêu thích ẩm thực đất Thành Nam hàng chục món ăn ngon, “lạ mắt, lạ vị”.

Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Khoa Kế toán, Trường Đại học Công nghiệp kỹ thuật Nam Định, chị Khuyên đã từng trải qua rất nhiều nghề. Chị làm kế toán doanh nghiệp cho các công ty tư nhân, mở cửa hàng bán hóa mỹ phẩm, quần áo, hàng ăn sáng, nấu các loại chè, bánh ngọt… Năm 2017, sau khi khảo sát nhu cầu thị trường, chị Khuyên quyết định chuyển hẳn sang làm đồ lễ, nấu chè và làm bánh. Mảng đồ lễ chị có gà lễ, xôi các loại, các món ăn mặn, chay. Chị còn nấu chè bưởi, dừa non, khoai dẻo, hoa cau… để bán. Mùa Trung thu chị cùng thợ thức đến 1-2h sáng để làm bánh trung thu. Đặc biệt, chị Khuyên là một trong những người đầu tiên đưa một số món ăn như gà bó xôi, các loại bánh trung thu với hình dáng mới lạ về Nam Định. Chị kể: “Những năm 2016, 2017, thông qua mạng xã hội tôi có nghe nói đến món gà bó xôi chứ cũng chưa được ăn thử, chưa nhìn thấy hình dạng “thật” bên ngoài của nó. Trước đó, do có thời gian từng làm gà KFC nên tôi có kinh nghiệm làm các loại gà rán, gà tẩm bột và bắt đầu mầy mò thử làm gà bó xôi. Tôi cũng không ngờ sau khi làm xong và đưa mọi người nếm thử ai nấy đều tấm tắc khen ngon. Thành công giúp tôi tự tin, phát triển thêm các mặt hàng mới như đùi gà bó xôi”. Cũng vào những năm 2016-2017, khi thị trường bánh trung thu truyền thống trong tỉnh vẫn còn quanh quẩn với những mẫu cũ, chị Khuyên đã lên mạng tìm mua nhiều mẫu khuôn độc lạ như hình chú lợn, cua, cá chép, thỏ… để làm bánh trung thu. Các sản phẩm bánh trung thu của chị, do vậy nhanh chóng được thị trường trong tỉnh đón nhận với số lượng đơn đặt hàng lớn. Không chỉ nhanh nhạy, sáng tạo trong việc chế biến các món ăn, chị Khuyên còn nghĩ ra nhiều cách bán hàng, tiếp thị sản phẩm rất độc đáo. Theo đó, từ khi còn bán chè, bán bánh, chị đã thường xuyên lên mạng livestream bán hàng ăn, giới thiệu các món ăn ngon do mình nấu. Bán hàng qua livestream giúp chị có khách ở nhiều tỉnh, thành phố lại tiết kiệm được chi phí thuê mặt bằng, mở cửa hàng. Nhanh nhạy, chịu khó trong công việc đã mang về cho chị Khuyên những “quả ngọt” xứng đáng. Vào mỗi mùa Trung thu, cao điểm có những năm chị xuất bán từ 10-20 nghìn chiếc bánh. Những ngày cận Tết, cao điểm chị có thể bán tới 300 con gà lễ/ngày. Thời điểm gà bó xôi mới được đưa vào thị trường, chị bán được hàng chục con gà bó xôi, từ 50-60 suất đùi gà bó xôi/ngày… Trung bình mỗi năm chị Khuyên đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho 5-7 người. Bận rộn với công việc kinh doanh nhưng chị Khuyên luôn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Chị hiện là Trưởng ban công tác Mặt trận của tổ dân phố số 8. Trước đó, chị từng là Bí thư Đoàn Thanh niên, Chi hội trưởng chi Hội Phụ nữ tổ dân phố số 8. Tổ dân phố có bất kỳ việc gì cần chị cũng tham gia rất nhiệt tình, trách nhiệm.

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, các chị Nguyễn Thị Luyến và Đặng Thị Thu Khuyên đã gặt hái được những thành công khi khởi nghiệp. Thành công của các chị còn tạo nguồn cảm hứng, cổ vũ, động viên những chị em, hội viên phụ nữ khác mạnh dạn vươn lên làm giàu, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, khẳng định vị thế của người phụ nữ trong thời đại mới./.

