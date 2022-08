Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về giao thông

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 4-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, chấp hành tốt pháp luật về ATGT, góp phần góp phần kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Ban An toàn giao thông tỉnh, Tỉnh Đoàn xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường THCS Phùng Chí Kiên (thành phố Nam Định).

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về đảm bảo ATGT được MTTQ các cấp duy trì, xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Hàng năm, MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT” sâu rộng trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở, nhất là ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Trong các dịp lễ, tết, Tháng ATGT hàng năm, MTTQ tỉnh đã chỉ đạo, triển khai hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành chức năng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về trật tự ATGT như: Tổ chức chiến dịch tuyên truyền về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn; tuyên truyền Tuần lễ an toàn đường bộ theo chủ đề; Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật Giao thông đường sắt; tuyên truyền nguy cơ và hậu quả tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia; các quy định của pháp luật về xử phạt đối với người lái xe uống rượu, bia…

Trong 10 năm qua, MTTQ các cấp đã phối hợp với các ngành liên quan thực hiện phát hơn 80 nghìn tờ rơi; chăng treo 25.985 các loại áp phích, khẩu hiệu, băng rôn ở các nhà ga, bến xe, chợ, khu đông dân cư; xây dựng gần 1.000 phóng sự, gần 12 nghìn tin bài tuyên truyền; tổ chức trên 2.160 buổi đối thoại, tập huấn; ký cam kết với hơn 16 nghìn hộ gia đình không vi phạm pháp luật trật tự ATGT; tổ chức 15 hội thi ATGT… Đặc biệt, MTTQ các cấp đã phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường sắt, bến đò; cùng đội tự quản về trật tự ATGT vận động nhân dân dỡ bỏ 2.264 lều quán, 1.534 biển quảng cáo, 542 bến bãi, vật liệu, chợ trái quy định. Công tác tập huấn, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về bảo đảm trật tự ATGT đến đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở được đặc biệt quan tâm. Hàng năm, MTTQ tỉnh phối hợp với Ban ATGT, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận của 10 huyện, thành phố và 226 xã, phường, thị trấn; nhóm nòng cốt “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật”, tổ tự quản, ban công tác Mặt trận với mỗi lớp từ 120 đến 170 người tham dự nhằm quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT, đồng thời trang bị những kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm Luật Giao thông, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, MTTQ các cấp đã xây dựng, nhân rộng, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về trật tự ATGT giữ vai trò nòng cốt trong công tác vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn phường, xã, khu dân cư. Trong những năm qua, MTTQ cùng với các tổ chức đoàn thể củng cố, xây dựng trên 3.000 đội tự quản về an ninh trật tự, ATGT ở khu dân cư. Điển hình là huyện Trực Ninh, Hải Hậu, Vụ Bản đã thành lập 173 tổ an ninh giao thông ở các địa bàn tập trung đông dân cư, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ có lưu lượng người và xe đông, thường xuyên xảy ra các vụ va chạm và tai nạn giao thông. Các thành viên trong tổ luôn có mặt kịp thời, chủ động bảo vệ hiện trường, vừa đảm bảo tính mạng, tài sản của người bị nạn, vừa giúp lực lượng công an có thông tin kịp thời để xử lý nghiêm minh, đúng luật. Huyện Vụ Bản, Hải Hậu xây dựng và nhân rộng ra toàn huyện mô hình “Khu dân cư bảo đảm trật tự ATGT”. Các huyện Hải Hậu, Nam Trực, Xuân Trường, Giao Thuỷ và thành phố Nam Định đã thành lập và phát huy tốt vai trò của các “Hội đồng tự quản trật tự ATGT”; xây dựng, duy trì các mô hình quần chúng tham gia tự quản giao thông như “Tuyến đường phố tự quản”, “Khu dân cư tự quản”...

Thông qua phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT” đã xuất hiện nhiều mô hình hay của các tổ chức đoàn thể. Tiêu biểu như phong trào “Thanh niên xung kích tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự ATGT”; mô hình “Đội thanh niên tình nguyện cảnh giới đường ngang”, “Cổng trường ATGT” của Đoàn Thanh niên; mô hình “Em yêu đường sắt quê em”... Nhiều tổ chức hội như Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân đã vận động và gắn trách nhiệm cho các hội viên, đoàn viên giáo dục, nhắc nhở con em trong khu dân cư và gia đình chấp hành tốt Luật Giao thông, coi đó là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua của Hội.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp còn đẩy mạnh công tác vận động, tổ chức cho các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các hộ gia đình, các chủ phương tiện ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định bảo đảm trật tự ATGT, chấp hành luật lệ ATGT. Theo đó, thành phố Nam Định, các huyện Vụ Bản, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Trường làm tốt công tác tổ chức cho 100% cơ quan, trường học và trên 70% hộ gia đình, chủ các phương tiện ô tô kinh doanh vận tải ký cam kết.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, tỉnh ta đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong công tác giữ gìn, bảo đảm trật tự ATGT, góp phần kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 1.383/2.149 khu dân cư không xảy ra tai nạn giao thông; 177/226 xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT. Có 349.836/515.369 lượt hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá” gư­ơng mẫu, đi đầu trong các phong trào, có nhiều đóng góp tích cực xây dựng khu dân cư­, gia đình đảm bảo trật tự ATGT được bình xét biểu dương, khen thưởng trong dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm./.

Bài và ảnh: Lam Hồng