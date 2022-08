Trực Ninh chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

Chỉ còn thời gian ngắn nữa là đến ngày khai giảng năm học mới 2022-2023. Thời điểm này các trường học trên địa bàn huyện Trực Ninh đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và thực hiện dọn dẹp, trang trí khuôn viên trường lớp khang trang, sạch đẹp, sẵn sàng đón chào năm học mới.

Cô và trò Trường THCS thị trấn Cổ Lễ trong một giờ học.

Năm học 2021-2022, ngành GD và ĐT Trực Ninh tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong huyện đối với sự nghiệp phát triển GD và ĐT. Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, toàn ngành đã tiếp tục đưa việc đổi mới quản lý và đổi mới phương pháp dạy - học là khâu đột phá, là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng giáo dục. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, các trường học đã phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy học và giáo dục; rà soát, cử giáo viên đi đào tạo theo kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, THCS. Phòng GD và ĐT huyện cũng tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên các cấp đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời làm tốt công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, quản lý đồng thời đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được bố trí sắp xếp đảm bảo theo vị trí việc làm, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ, viên chức. Tính đến giữa năm 2022, toàn huyện có 2.575 cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT; tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đạt 100%, tiểu học đạt 75,25%, THCS đạt 81,03%, THPT đạt 100%. Qua kiểm tra, đánh giá cuối năm học, chất lượng giáo dục ở bậc tiểu học cơ bản duy trì so với năm học trước. Kết quả các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, học sinh tiểu học của huyện đạt kết quả cao, được xếp trong tốp đầu các huyện, thành phố. Đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học cuối năm học tỷ lệ học sinh hoàn thành các môn học đạt trên 99,5%; xếp loại đạt trở lên về hình thành một số năng lực phẩm chất trên 99,6%; hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,53%; hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Đối với giáo dục trung học, công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi được chú trọng. Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 8, lớp 9 cấp tỉnh, đoàn học sinh huyện Trực Ninh đạt giải Nhất toàn đoàn, xếp thứ 1/10 huyện, thành phố, với 149 giải cá nhân. Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 11, lớp 12 cấp tỉnh năm học 2021-2022, khối trường THPT có 99 học sinh đạt giải. Tại hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh, huyện có 14/15 học sinh dự thi đạt giải, toàn đoàn đạt giải Nhì, xếp thứ 2/10 huyện thành phố. Tại hội thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, huyện có 4/6 sản phẩm đạt giải. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 các trường THPT năm học 2022-2023 đạt trên 86,95% .

Các em học sinh Trường Tiểu học Trực Nội (Trực Ninh) đọc sách trong thư viện lớp học.

Chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, ngay từ trong hè, Phòng GD và ĐT huyện đã chỉ đạo các trường học trong huyện khẩn trương rà soát lại trường lớp và trang thiết bị dạy và học, từ đó kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức tu sửa, hoàn thiện các công trình xây dựng trường, lớp để đón học sinh đến trường ôn tập kiến thức. Toàn huyện đã có hàng chục phòng học được tu sửa, nhiều cổng trường, sân trường được làm mới, các trường học đã quan tâm đến việc trồng thêm nhiều cây xanh, cây cảnh và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc học tập, vui chơi của học sinh… theo hướng hiện đại, khang trang, sạch đẹp, thân thiện với môi trường học đường. Đến nay, huyện đã có 64/68 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 94,12%; trong đó có 32 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 56/64 trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, đạt tỷ lệ 87,5%; 36/43 trường tiểu học, THCS có thư viện tiên tiến, đạt tỷ lệ 83,72%. Huyện cũng chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các nhà trường, đồng thời điều hòa về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên giữa các nhà trường nhằm đảm bảo về số lượng và chất lượng đồng đều ở các cấp học theo biên chế. Đến nay, 100% cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn ngành đã được bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ trước khi chính thức bước vào năm học mới. Thông qua các lớp bồi dưỡng cán bộ, giáo viên trong toàn ngành đã được học tập, bồi dưỡng xung quanh các nội dung cơ bản: cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; bồi dưỡng và phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý và những năng lực khác theo yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là trong triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó, ngành GD và ĐT huyện cũng đã yêu cầu các nhà trường chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 chu đáo, tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho các em học sinh nhân ngày khai trường. Nhằm bảo đảm huy động đầy đủ trẻ trong độ tuổi đến lớp được đi học trong năm học mới, các đơn vị giáo dục và chính quyền địa phương cùng Hội Khuyến học các cấp đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh đưa con em đủ tuổi đi học đến trường để đăng ký danh sách nhập học, đồng thời có nhiều hoạt động khen thưởng, trao học bổng nhằm động viên, vận động các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường học tập. Đối với hệ thống các trường học ở tất cả các cấp, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức họp hội đồng giáo viên công bố kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới và tiến hành phân công, bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên của trường phụ trách giảng dạy, làm công tác chủ nhiệm lớp.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cùng sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường học, tin tưởng năm học 2022-2023, ngành GD và ĐT huyện Trực Ninh tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả cao, góp phần vào sự phát triển giáo dục toàn diện của địa phương./.

Bài và ảnh: Hồng Minh