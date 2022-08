Phát huy tính chủ động của lực lượng an ninh nhân dân

Trong những năm qua, lực lượng an ninh nhân dân (ANND) Công an tỉnh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực chủ động đổi mới và triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp công tác góp phần quan trọng vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Đội An ninh nhân dân (Công an huyện Trực Ninh) triển khai kế hoạch trinh sát địa bàn.

Điểm nổi bật trong hoạt động của lực lượng ANND Công an tỉnh thời gian qua đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh xã hội, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Công tác đấu tranh chống phản động được đặc biệt chú trọng bằng các giải pháp thường xuyên tổ chức đấu tranh, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng tham gia và có liên quan đến tổ chức phản động, nhất là số đối tượng trọng điểm; xây dựng, triển khai phương án phòng ngừa hoạt động gây rối an ninh trật tự, khủng bố phá hoại, viết vẽ khẩu hiệu, tờ rơi phản động dịp Tết Nguyên đán, lễ 30-4 và 1-5, dịp tổ chức SEA Games 31; tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn 2 phiên tòa xét xử sơ thẩm và phúc thẩm bị can Đỗ Nam Trung phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Kết quả, từ đầu năm đến nay, lực lượng ANND Công an tỉnh đã tấn công, vô hiệu hóa hoạt động của 6 đối tượng liên quan đến các tổ chức phản động, hội nhóm bất hợp pháp... Công tác quản lý hoạt động của hơn 1.500 người nước ngoài được thực hiện chặt chẽ, đồng thời đã tiếp nhận, giải quyết 133 hồ sơ xin cấp thị thực và gia hạn tạm trú của người nước ngoài; 7.379 hồ sơ xin cấp hộ chiếu của công dân; phát hiện, xử lý hành chính 3 trường hợp vi phạm quy định về xuất nhập cảnh. Tổ chức trinh sát, nắm tình hình hoạt động của 11 đoàn lâm thời trọng điểm, 7 đoàn thuộc 4 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. Xác minh, thẩm định, đánh giá hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài; tham mưu với UBND tỉnh quyết định cho 2 tổ chức bổ sung địa bàn hoạt động... Trong công tác bảo đảm an ninh xã hội, đã tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc trên 40 lượt đầu đơn khiếu kiện, vận động không kéo đông người lên các cấp chính quyền khiếu tố; phòng ngừa, ngăn chặn không để các đối tượng xấu lợi dụng móc nối, lôi kéo thành lập “Hội dân oan” trên địa bàn. Thành lập các tổ công tác xuống địa bàn có khiếu tố đông người, phức tạp để nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết một số vấn đề phát sinh, tập trung tại các xã Yên Thắng, Yên Dương, Yên Bằng (Ý Yên); Nghĩa Sơn, thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng); Hải Chính (Hải Hậu). Những tháng đầu năm, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện Ý Yên, Nghĩa Hưng, Hải Hậu xây dựng và triển khai 3 phương án thi hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi lên trong tôn giáo như: 5 điểm phát sinh mới về vi phạm đất đai, xây dựng công trình Công giáo trái phép; 2 điểm mâu thuẫn khiếu tố trong Phật giáo; các hoạt động trong “Mùa Chay”, lễ Noel, lễ Phật đản; việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong sinh hoạt tôn giáo. Triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động trong “Mùa Chay”, lễ Noel, lễ Phật đản, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội đồng lần thứ 36 của Tổng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)… Công an tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; triển khai hiệu quả 5 phương án bảo vệ đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ nước ngoài về thăm và làm việc tại tỉnh; các hội nghị lớn của tỉnh. Tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng; duy trì hoạt động hiệu quả của 228 trang fanpage thuộc Ban Chỉ đạo 35 Công an các cấp. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, phạt tiền 5 triệu đồng. Đặc biệt đã làm tốt công tác tham mưu và triển khai hiệu quả các kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động SEA Games 31 diễn ra tại Nam Định. Bên cạnh đó, lực lượng ANND Công an tỉnh đang triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh kinh tế quá trình thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức nắm chắc tình hình, chủ động bảo đảm an ninh việc triển khai thực hiện các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh; hoạt động của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, các cơ quan, doanh nghiệp; tình hình triển khai các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19... Lực lượng ANND đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai 299 yêu cầu phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phát hiện, ngăn chặn 2 tài liệu tuyên truyền phá hoại tư tưởng, 696 tài liệu tuyên truyền mê tín dị đoan, phát triển đạo trái phép. Công tác điều tra án của lực lượng ANND được chú trọng, đã thực hiện 17 quyết định ủy thác điều tra và 36 yêu cầu phối hợp điều tra của Công an các tỉnh, thành phố bảo đảm theo quy định. Công an tỉnh đã cơ bản hoàn thành thụ lý, điều tra 5 vụ, 18 bị can về các tội: Lạm quyền trong khi thi hành công vụ; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; giả mạo trong công tác; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để tiến hành xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đại tá Bùi Quyết Toán, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, những kết quả đạt được của lực lượng ANND Công an tỉnh trong những năm qua đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét, đem lại hiệu quả cao trong công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững./.

Bài và ảnh: Xuân Thu