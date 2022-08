Hiệu quả cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" ở Vụ Bản

Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Vụ Bản đã vận động được nhiều tập thể, cá nhân, mạnh thường quân, nhà hảo tâm chia sẻ tinh thần, vật chất, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, tạo ra phong trào “tương thân tương ái” rộng lớn, cùng chung tay chăm lo cho người nghèo.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Vụ Bản và nhà tài trợ tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Bà Trần Thị Nhuần, sinh năm 1956, xã Tân Khánh thuộc diện hộ nghèo, bản thân già yếu, hay đau ốm. Nhiều năm qua, bà sống một mình trong ngôi nhà tạm bợ đã xuống cấp nhưng không có khả năng sửa chữa, xây dựng mới. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bà, Hội CTĐ huyện, xã Tân Khánh đã tuyên truyền, vận động anh em, gia đình, dòng họ ủng hộ kinh phí sửa lại nhà cho bà trên nền đất cũ của gia đình. Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà mới của bà Nhuần đã hoàn thành, diện tích sử dụng hơn 20m2 với tổng kinh phí xây dựng 25,5 triệu đồng. Trong đó, Hội CTĐ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại do anh em, gia đình, dòng họ, bà con làng xóm giúp đỡ. Ngày khánh thành nhà, bà phấn khởi chia sẻ: “Nhờ sự giúp đỡ của Hội CTĐ, chính quyền, người thân, bà con lối xóm tôi đã có nhà chắc chắn để ở. Từ nay tôi không còn phải lo lắng, bất an mỗi khi mưa gió, yên tâm an hưởng tuổi già”. Là một trong số rất nhiều địa chỉ nhân đạo được Hội CTĐ huyện, các nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng quà trong Tháng Nhân đạo năm nay, ông Nguyễn Văn An, xã Minh Tân xúc động cho biết: Đây không phải là lần đầu tiên tôi được các cấp Hội CTĐ quan tâm, tặng quà. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, vất vả của tôi, Hội CTĐ đã thường xuyên xuống thăm hỏi, động viên. Tôi rất cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của những người làm công tác CTĐ”. Bà Nhuần, ông An chỉ là hai trong hàng nghìn địa chỉ nhân đạo có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Hội CTĐ huyện Vụ Bản trợ giúp hiệu quả trong thời gian qua.

Triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội CTĐ huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, qua đó kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng; tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo, treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi; khảo sát đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để lập hồ sơ các địa chỉ cần giúp đỡ, giới thiệu địa chỉ đã được khảo sát đến các đơn vị, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đăng ký, giúp đỡ lâu dài, bền vững. 6 tháng đầu năm 2022, Hội CTĐ huyện đã khảo sát và lập hồ sơ trợ giúp cho 130 địa chỉ. Trong đó, Hội CTĐ huyện phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, chương trình "Quỹ học bổng VinGroup" (Tập đoàn VinGroup) trợ cấp 35,4 triệu đồng cho 9 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, năm học 2021-2022; phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm đi-ô-xin tại Pháp trao 2 suất học bổng cho 2 em học sinh là con nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Liên Minh, Liên Bảo với tổng trị giá 4,5 triệu đồng; vận động Hội Từ thiện Chùa Kênh (thành phố Nam Định) trợ cấp thường xuyên cho 12 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 300 nghìn đồng tại các xã: Hiển Khánh, Liên Minh, Cộng Hòa, Tam Thanh và thị trấn Gôi…

Cùng với công tác lập hồ sơ địa chỉ nhân đạo, Hội CTĐ huyện phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm còn triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó, người yếu thế, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn... Hình thức trợ giúp chủ yếu là hỗ trợ hàng tháng bằng tiền mặt cho gia đình khó khăn; trao học bổng cho học sinh nghèo đạt thành tích cao trong học tập; thăm, tặng quà dịp lễ, tết; xây tặng nhà CTĐ, hỗ trợ vốn sản xuất phát triển kinh tế… Kết quả, 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội CTĐ huyện Vụ Bản đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp... ủng hộ kinh phí để thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp cho hàng nghìn lượt người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, đối tượng chính sách... với tổng trị giá 448 triệu đồng. Cụ thể, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các cấp Hội đã trích Quỹ “Nhân đạo”, vận động nhà hảo tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 838 lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người yếu thế... tổng trị giá trên 278 triệu đồng. Trong đó, Trung ương Hội, Tỉnh Hội tặng 80 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/suất; huyện Hội trích Quỹ hoạt động CTĐ tặng 120 suất quà, tổng trị giá 40 triệu đồng; Bưu điện huyện Vụ Bản trao tặng 6 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/suất; Thượng tọa Thích Thanh Minh, Ban Trị sự Phật giáo huyện tặng 20 suất quà, trị giá 11 triệu đồng... Ngoài ra, Hội CTĐ các xã, thị trấn, trường học còn vận động nguồn lực tại chỗ để thăm hỏi, tặng 600 suất quà, tổng trị giá gần 180 triệu đồng. Nhân dịp “Tháng nhân đạo” năm 2022, Hội CTĐ tỉnh, Hội CTĐ huyện vận động nhà hảo tâm trao 10 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Hội CTĐ huyện trích “Quỹ hoạt động CTĐ” tặng 110 suất quà cho các hộ gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá 55 triệu đồng. Ngoài ra, Hội CTĐ các xã, thị trấn còn vận động nguồn lực hỗ trợ tu sửa nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Cụ thể, Hội CTĐ các cấp trong huyện đã hỗ trợ tu sửa 2 nhà CTĐ cho 2 hộ gia đình nghèo thuộc xã Tân Khánh và Hợp Hưng, trị giá 70 triệu đồng. Trong đó, huyện Hội hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội CTĐ các xã vận động hỗ trợ 20 triệu đồng...

Với những việc làm ý nghĩa, thiết thực, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trên địa bàn huyện Vụ Bản đã góp phần xã hội hóa công tác nhân đạo, thật sự trở thành cầu nối, đưa những tấm lòng hảo tâm đến với những số phận kém may mắn, những địa chỉ khó khăn cần được sẻ chia, giúp đỡ. Qua đó, khơi gợi, phát huy tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên