Đa dạng công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Những năm qua, công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng (PCTN) được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Qua đó, đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân về PCTN, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi hành vi tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Vụ Bản phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng cho nhân dân xã Thành Lợi.

Bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, hàng năm UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác PCTN, trong đó có nội dung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chính sách, pháp luật, đề án về PCTN gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... Đồng thời, cung cấp đầy đủ các văn bản của cấp trên về chiến lược và chính sách, pháp luật liên quan đến công tác PCTN cho các cơ quan, đơn vị để tuyên truyền và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân.

Là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”, Thanh tra tỉnh chủ động hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; đồng thời biên soạn, in ấn tài liệu, tờ gấp pháp luật, file âm thanh tuyên truyền pháp luật về PCTN để cung cấp cho UBND các huyện, thành phố cấp phát cho nhân dân và phát trên Đài phát thanh huyện và trên hệ thống Đài truyền thanh cấp xã để việc tuyên truyền, phổ biến được tiến hành sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời Thanh tra tỉnh duy trì việc kiểm tra thực hiện đề án lồng ghép vào các cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện pháp luật về PCTN để kịp thời chấn chỉnh những đơn vị chưa chú trọng đến tuyên truyền, bố trí kinh phí phục vụ cho việc tuyên truyền hoặc kết hợp việc tuyên truyền cho cán bộ, công chức trong các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị,… Thực hiện Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN” của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Kết quả toàn tỉnh có 5.300 bài dự thi nộp về Ban tổ chức cuộc thi Trung ương, trong đó có 1 bài dự thi đoạt giải khuyến khích.

Cùng với ngành Thanh tra, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, Sở GD và ĐT đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm giáo dục kỹ năng PCTN cho học sinh. Trong đó, Sở đã chủ động, thường xuyên tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân ở các trường THCS, THPT; cập nhật cung cấp các văn bản pháp luật mới về PCTN, nâng cao năng lực sư phạm, năng lực chuyên môn cho đội ngũ này để phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy trong các cơ sở giáo dục của địa phương; tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục công dân về nội dung giáo dục pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính. Trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT do Sở GD và ĐT tổ chức, nhiều giáo viên môn Ngữ văn và môn Lịch sử đã khéo léo lồng ghép nội dung PCTN vào bài giảng một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật về PCTN, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh như Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục cập nhật, đăng tải tin, bài phản ánh trên ấn phẩm báo in, báo điện tử, chương trình truyền hình về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện công tác nội chính, PCTN, nêu gương điển hình trong xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Ngoài ra, trên các trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở cũng tăng cường việc cung cấp thông tin, phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về PCTN, giúp người dân tiếp cận các thông tin, từ đó phát huy vai trò giám sát, tố giác các trường hợp tham nhũng.

Đa dạng công tác tuyên truyền, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 33 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN với 2.814 người tham dự; cấp phát 1.267 tài liệu tuyên truyền; đăng tải, phát trên 500 tin, bài, ảnh; hàng nghìn pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động và lồng ghép phổ biến pháp luật về PCTN trong các hoạt động lễ hội, hội thi, sinh hoạt văn hóa cộng đồng… góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức liêm chính của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức; giúp mọi tầng lớp nhân dân tiếp cận, hiểu và cùng tham gia vào công cuộc PCTN của Đảng và Nhà nước. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, công tác PCTN của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tình hình khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ năm 2021, trong đó giảm cả về số lượt công dân và số vụ, việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; không có điểm nóng về khiếu nại, tố cáo, không có đoàn đông người khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về PCTN, thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới các hình thức tuyên truyền về PCTN, chú trọng phổ biến những nội dung thiết thực, phù hợp với hoạt động công tác của cơ quan; trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tuyên truyền. Tăng cường hơn nữa việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh; kịp thời khen thưởng, động viên đối với tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bật trong tuyên truyền về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính./.

Bài và ảnh: Văn Trọng