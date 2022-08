Công đoàn ngành giáo dục với chương trình phát huy sáng kiến kinh nghiệm

Thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã triển khai thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” nhằm nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.

Đoàn viên công đoàn cơ sở Trường THPT A Nghĩa Hưng tích cực tham gia sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy.

Đồng chí Đặng Nguyên Thức, Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết: “Thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tới từng tổ công đoàn và đoàn viên; đồng thời thành lập Tổ hỗ trợ sáng kiến, trong đó các thành viên đều là những cán bộ công đoàn và đoàn viên nhiệt tình trong công tác, thành thạo về ứng dụng công nghệ thông tin, có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện sáng kiến, qua đó đã chủ động tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng và hướng dẫn đoàn viên tham gia thực hiện chương trình với tinh thần cao nhất”. Theo đó, Công đoàn ngành Giáo dục đã xây dựng chỉ tiêu đến từng công đoàn cơ sở trực thuộc, phấn đấu tham gia từ 380 sáng kiến trở lên, trong đó giai đoạn 1 (đến hết tháng 5-2022) đăng ký 120 sáng kiến, giai đoạn 2 (từ tháng 6-2022 đến tháng 9-2023) đăng ký 260 sáng kiến trở lên.

Hưởng ứng Chương trình đã có nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu sáng kiến “Giải pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tại huyện Trực Ninh” của thầy Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Phòng GD và ĐT huyện Trực Ninh được Sở Khoa học và Công nghệ công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh năm 2021. Trước đây mạng lưới trường lớp một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện chưa đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhân dân; số trẻ/nhóm, lớp còn cao hơn so với quy định; điều kiện kinh tế - xã hội một số địa phương khó khăn, đầu tư cho giáo dục mầm non còn hạn chế; chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục, giáo dục kỹ năng sống, công tác quản lý trẻ, quản lý nuôi dưỡng chưa đồng đều giữa các khu, các trường, các vùng miền; một số cán bộ quản lý, giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục... Từ khó khăn trên, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, thầy Nguyễn Hồng Sơn đã đưa ra các giải pháp và tham mưu đưa vào thực hiện như: Tăng cường công tác tham mưu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non, xây dựng mô hình trường lớp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động, tập trung các nguồn lực xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Sau khi có sáng kiến, hệ thống giáo dục mầm non nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt thu hút được sự tham gia, chung tay góp sức của phụ huynh học sinh và cộng đồng trong quá trình thực hiện. Từ năm học 2017-2018 đến nay, toàn huyện có thêm 7 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, xanh - sạch - đẹp - an toàn, 4 trường đang hoàn thiện các tiêu chí đề nghị kiểm tra thẩm định. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ nuôi bán trú hàng năm đảm bảo và vượt chỉ tiêu so với bình quân chung toàn tỉnh. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng các độ tuổi đảm bảo mức bình quân chung toàn tỉnh. 100% trường mầm non có bài viết tuyên truyền phát trên loa phóng thanh của xã, 90% trường xây dựng góc thư viện, cung cấp tài liệu hướng dẫn nuôi dạy con theo khoa học đến cha mẹ trẻ, hơn 300 đồ dùng, đồ chơi tự làm có sự phối hợp của phụ huynh, hơn 3.000 công lao động ủng hộ để xây dựng môi trường giáo dục.

Xác định nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa tổ chức các hoạt động giáo dục, làm tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, cán bộ nhà giáo, người lao động gắn với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động với việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác chủ đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” đã thúc đẩy mỗi đoàn viên, cán bộ nhà giáo, người lao động hăng say, tích cực hưởng ứng tham gia. Mỗi chương trình, mỗi hoạt động do tổ chức Công đoàn các cấp phát động đều mang đến những hiệu quả tích cực. Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đã tạo động lực rất lớn trong thời gian vừa dạy học vừa phòng, chống dịch COVID-19 của cán bộ, giáo viên trong toàn tỉnh. Kết thúc giai đoạn 1, đến nay đã có trên 150 đoàn viên đăng ký và 153 sáng kiến đã được cập nhật trên phần mềm chương trình, vượt 27,5% và về đích sớm so với kế hoạch.

Việc triển khai thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đã động viên, phát huy sức mạnh đoàn kết, vai trò tiên phong cũng như năng lực sáng tạo của đoàn viên, cán bộ nhà giáo, người lao động không ngừng nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học./.

