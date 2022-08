Chuyển biến trong công tác thi hành án dân sự ở Hải Hậu

Hải Hậu là huyện ven biển, có địa bàn rộng, dân cư đông, nên các vụ việc về thi hành án nhiều, nhất là án tín dụng, ngân hàng chiếm tỷ lệ lớn, tài sản có tính chất phức tạp, khó xử lý hoặc việc xử lý mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án còn chưa cao, nhiều vụ việc, người phải thi hành án trốn tránh, tìm cách chống đối việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án..., do đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự (THADS) của huyện.

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hậu kiểm tra vật chứng thu hồi tại các vụ án.

Trước thực tế nhiều khó khăn, bám sát chỉ đạo của Cục THADS tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện, Chi cục THADS huyện Hải Hậu chủ động, linh hoạt triển khai nhiều biện pháp công tác. Trong đó, Chi cục thường xuyên quán triệt, thực hiện văn bản của cấp trên về chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm, các văn bản quy phạm pháp luật về THADS cho cán bộ, chấp hành viên trong đơn vị. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ về THADS như: Tiếp nhận bản án, quyết định do Tòa án chuyển giao; ra các quyết định về thi hành án đúng thời hạn, đúng quy định; thực hiện việc đôn đốc xác minh, phân loại án, các trình tự, thủ tục thi hành án theo đúng quy định pháp luật và đẩy nhanh tiến độ thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành. Tập trung theo dõi, nắm bắt tiến độ giải quyết án của Chấp hành viên, nhất là các vụ việc phức tạp, có giá trị thi hành lớn từ 100 triệu đồng trở lên, các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng để chỉ đạo, điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị cũng như cá nhân Chấp hành viên. Đặc biệt, Chi cục thường xuyên, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc, tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của Cục THADS tỉnh và Ban Chỉ đạo THADS huyện Hải Hậu đối với các vụ việc lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan đến an ninh, chính trị ở địa phương. Nhờ đó nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp được giải quyết kịp thời, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị địa phương và chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Điển hình như trong tháng 4 vừa qua, Chi cục đã nhận được sự vào cuộc trực tiếp chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, UBND huyện Hải Hậu và sự phối hợp của các lực lượng chức năng, chính quyền các cấp thực hiện cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất thành công đối với 10 vụ việc thi hành án ở xã Hải Chính, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đối với các vụ việc tín dụng ngân hàng phải giải quyết chiếm tỷ lệ cao về tiền, nhất là các vụ việc liên quan đến xử lý tàu đánh cá được hình thành theo Nghị định 67 của Chính phủ là tài sản thế chấp cho ngân hàng; khi xử lý những vụ việc này gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc như: các đương sự chống đối, tìm mọi cách lẩn trốn trách nhiệm thi hành án, công tác xác minh về vị trí các con tàu neo đậu trước khi tạm giữ, kê biên phải phối hợp các lực lượng tham gia, công tác chuẩn bị Chấp hành viên phải ký nhiều hợp đồng thuê mướn nhân công, trông giữ bảo quản tài sản, bộ phận kỹ thuật mô tả máy móc... Đối với những vụ việc này phải xử lý tạm giữ, kê biên ngay khi phát hiện tàu về neo đậu trong khi đó lực lượng thi hành án mỏng, sự phối hợp của các ngành, các đơn vị có liên quan đòi hỏi phải có kế hoạch cưỡng chế để phối hợp các lực lượng tham gia mới có thể thực hiện. Khi thẩm định giá tài sản kê biên thường thấp hơn giá trị tài sản thế chấp mà ngân hàng đã thẩm định trước khi cho vay vốn rất nhiều. Việc bán đấu giá tài sản mất rất nhiều thời gian do các quy định của pháp luật hoặc không có người tham gia đấu giá. Bởi vậy, Chi cục đã chủ động nắm bắt tình hình, tập trung phối hợp với các Đồn Biên phòng, các ngân hàng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trao đổi thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vướng mắc trong công tác THADS để có giải pháp giải quyết dứt điểm hoặc đề xuất xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng đạt hiệu quả cao. Nhờ đó, từ năm 2021 đến nay, Chi cục THADS Hải Hậu đã giải quyết xong nhiều vụ án lớn, phức tạp. Đơn cử như 3 việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng trong vụ Vũ Văn K phải thi hành cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam số tiền trên 12 tỷ 424 triệu đồng, đơn vị đã kê biên xử lý xong tài sản đảm bảo là 1 tàu cá với số tiền trên 2 tỷ 299 triệu đồng, số tiền còn lại thuộc diện chưa có điều kiện thi hành án; vụ Phạm Văn C phải thi hành cho Ngân hàng Công Thương số tiền trên 14 tỷ 782 triệu đồng đơn vị đã kê biên xử lý xong tài sản đảm bảo là 1 tàu cá với số tiền trên 1 tỷ 509 triệu đồng, số tiền còn lại đơn vị đã ủy thác; vụ Vũ Văn K phải thi hành cho Ngân hàng Công Thương số tiền trên 16 tỷ 123 triệu đồng, đơn vị đã kê biên xử lý xong tài sản đảm bảo là 1 tàu cá với số tiền trên 4 tỷ 299 triệu đồng, số tiền còn lại thuộc diện chưa có điều kiện thi hành án... Ngoài các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục THADS Hải Hậu luôn quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; tiếp nhận và xử lý kịp thời các thủ tục hành chính và những kiến nghị góp ý của công dân đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc THADS.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, công tác THADS của huyện Hải Hậu đạt nhiều kết quả tích cực, hạn chế thấp nhất tình trạng án tồn đọng. Trong 10 tháng đầu năm 2022 (từ tháng 10-2021 đến tháng 7-2022), Chi cục THADS Hải Hậu đã thi hành xong 70,76% về việc, đạt 85,25% chỉ tiêu kế hoạch năm và 45,04% về tiền, vượt 3,04% chỉ tiêu kế hoạch năm. Đồng chí Trần Thị Sinh, Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện cho biết: Để hoàn thành cao hơn nữa chỉ tiêu nhiệm vụ công tác, trong thời gian tới, Chi cục tập trung tổ chức đôn đốc, xác minh phân loại án kịp thời, chính xác, tổ chức giải quyết và cưỡng chế những vụ việc có điều kiện thi hành án, có giá trị lớn ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu của đơn vị. Tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá kịp thời những vụ việc đúng quy định pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về THADS trong nhân dân, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự ở địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Trọng