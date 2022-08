Chuyển biến trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và hỗ trợ tư pháp

Công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, bảo đảm thực thi kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, 3 ngành làm án gồm: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp mới, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Phiên xét xử phúc thẩm vụ án Đỗ Nam Trung phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại Tòa án nhân dân tỉnh.

Quy chế phối hợp trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp giữa Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh vừa được ký kết, thực hiện từ giữa năm 2022. Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua dịch bệnh COVID-19 tuy cơ bản được kiểm soát nhưng đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặt ra nhiều khó khăn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Từ đó, tình hình an ninh, an toàn của các cơ sở giam giữ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; số đối tượng bị bắt giữ đưa vào trại tạm giam, nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố tuy có giảm nhưng tính chất, hành vi phạm tội tinh vi, liều lĩnh hơn; trong đó có nhiều đối tượng côn đồ, lưu manh chuyên nghiệp, nhiều đối tượng mắc bệnh xã hội, bệnh mãn tính, truyền nhiễm, tư tưởng không ổn định, sẵn sàng chống đối, vi phạm nội quy giam giữ. Số người chấp hành xong hình phạt tại xã, phường, thị trấn do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên tự ý bỏ đi làm ăn xa; nhiều đối tượng sau khi được hoãn, tạm đình chỉ hình phạt không trở về địa phương sinh sống, không trình báo chính quyền, gây khó khăn cho công tác quản lý, giám sát, giáo dục. Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nói chung và công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp nói riêng, bảo đảm thực thi tốt các quy định của Luật Thi hành án hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an các cấp trên địa bàn tỉnh không để xảy ra sai sót, vi phạm như để can phạm, phạm nhân tự sát, trốn trại, vi phạm trong công tác xét giảm thời hạn chấp hành án, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện; đảm bảo tuyệt đối an toàn các phiên tòa, hội đồng xét xử; phục vụ tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án… Đồng chí Trần Văn Kiểm, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh cho biết, phối hợp trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp là hoạt động thường xuyên của các ngành làm án, trong đó Tòa án 2 cấp trên địa bàn tỉnh đóng vai trò quan trọng nhằm thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Từ năm 2021 đến nay, Tòa án nhân dân tỉnh đã thụ lý và ra quyết định thi hành án đối với 426 bị án; trong đó phạt tù chung thân 9 bị án, thi hành án tử hình 2 bị án. Việc ra quyết định thi hành án, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của Tòa án nhân dân tỉnh đối với các bị án đều bảo đảm trong thời hạn luật định, tuân thủ các điều kiện, quy định của pháp luật. Từ năm 2021 đến nay, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với 68 phạm nhân, tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 5 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tại Trại tạm giam Công an tỉnh và các nhà giam giữ Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Công tác thi hành án tử hình được phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng quy định của pháp luật… Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, để thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp mới, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan cần được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan. Việc phối hợp công tác phải bảo đảm xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cơ quan, đơn vị. Ban lãnh đạo các cơ quan cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Việc ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp là tiền đề, cơ sở pháp lý quan trọng để Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh nâng cao hiệu quả phối hợp toàn diện; từ đó kịp thời nắm bắt, theo dõi, trao đổi tình hình, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

