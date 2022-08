Chăm lo sức khỏe cho hội viên phụ nữ

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn về chăm sóc sức khỏe, khám, cấp thuốc miễn phí cho hội viên phụ nữ giúp chị em có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, kịp thời phát hiện bệnh và điều trị, giảm gánh nặng về chi phí.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Chi nhánh Medlatec Nam Định tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho cán bộ, hội viên.

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Chi nhánh Medlatec Nam Định tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và thực hiện miễn phí một số xét nghiệm như: tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, tiểu đường, mỡ máu cho 15 nghìn hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Tại các buổi khám, chị em còn được các y, bác sĩ thông tin về những kiến thức, dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng của các bệnh về máu. Chị Nguyễn Thị Thục, hội viên phụ nữ phường Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định) cho biết: “Do bận bịu mưu sinh, cuộc sống khó khăn nên tôi ít có điều kiện đi khám chữa bệnh thường xuyên. Được các chị ở Hội Phụ nữ phường giới thiệu tham gia khám, tư vấn, tầm soát các bệnh về máu, tôi có thêm kiến thức, sự hiểu biết về các bệnh lý liên quan đến đường máu, từ đó nâng cao ý thức chăm lo sức khỏe cho bản thân”. Chị Nguyễn Thị Hằng, thị trấn Yên Định (Hải Hậu) được tham gia chương trình khám, xét nghiệm miễn phí bệnh về máu do Medlatec phối hợp với Hội LHPN tổ chức. Qua thăm khám, xét nghiệm, bác sĩ kết luận chị bị thiếu máu, được tư vấn thay đổi chế độ ăn uống, bồi bổ cơ thể, luyện tập thể dục thể thao để cải thiện sức khỏe. Các y, bác sĩ còn dặn dò chị nên ăn nhiều loại thịt đỏ, một số hoa quả, rau củ để tăng hồng cầu cho máu. Thực hiện nghiêm chế độ ăn uống, luyện tập theo lời khuyên của bác sĩ, sau lần khám lại gần nhất, các chỉ số máu của chị đều ổn định, sức khỏe được cải thiện đáng kể. Chị Hằng cho biết, việc Hội LHPN tổ chức các chương trình tư vấn, tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe cho hội viên phụ nữ rất thiết thực. Hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều hội viên phụ nữ được tham gia tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.

Để công tác chăm sóc sức khỏe cho hội viên phụ nữ đạt hiệu quả, các cấp Hội Phụ nữ đã tập trung tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về công tác chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền các kiến thức về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho hội viên phụ nữ, phụ nữ mang thai và trẻ em gái, trong đó đặc biệt chú trọng giai đoạn tiền hôn nhân; tuyên truyền thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thông tin, truyền thông, giáo dục sức khoẻ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thông nhóm hoặc trực tiếp đến hộ gia đình, cấp phát tờ rơi… góp phần nâng cao nhận thức của hội viên và nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh, rèn luyện sức khỏe, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống HIV/AIDS, dân số - kế hoạch hóa gia đình. Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền về công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, thu hút gần 10 nghìn lượt hội viên phụ nữ tham gia. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, có khả năng bùng phát trở lại, các cấp Hội đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và nhân dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tuân thủ nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế; vận động gia đình hội viên thích ứng an toàn và kiểm soát tốt dịch bệnh; hỗ trợ các điểm tiêm phòng dịch COVID-19 tại các xã, phường, thị trấn. Cụ thể, các cấp Hội đã tổ chức 2.300 lượt tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh tại các khu vực chợ, cụm dân cư, trường học, phát 12.300 tờ rơi, pa-nô, áp phích tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền trên website của Hội Phụ nữ, nhóm zalo, facebook về công tác phòng, chống dịch bệnh trong tỉnh... Ngoài ra, tổ chức Hội còn vận động cán bộ, hội viên phụ nữ ra quân thực hiện 9.705 buổi tổng vệ sinh quanh khu vực nhà ở, khu dân cư và các điểm sinh hoạt công cộng để phòng chống dịch, phun khử khuẩn các khu có nguy cơ lây nhiễm dịch… Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp Hội còn chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với ngành Y tế, các tổ chức nhân đạo, tập thể, cá nhân nhà hảo tâm… tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên. Trong đó, đối tượng được khám là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; phụ nữ đơn thân, yếu thế, trẻ em nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi… Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành, các đơn vị, tổ chức khám, cấp thuốc cho trên 10 nghìn lượt người.

Song song với các hoạt động tuyên truyền, khám sức khỏe, quan tâm chăm sóc sức khỏe cho hội viên, Hội LHPN tỉnh và 10 huyện, thành phố còn duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe cho hội viên phụ nữ và nhân dân như: “Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em”, “Nuôi con bằng sữa mẹ”, “Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) - Vì sức khỏe gia đình”. Theo đó, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho hội viên phụ nữ; duy trì 1.413 nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT - Vì sức khỏe gia đình tại 782 chi, tổ phụ nữ, thu hút 27.543 hội viên tham gia, mua 76.455 thẻ BHYT qua kênh của Hội, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT trong toàn tỉnh.

Thời gian tới, để triển khai sâu rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho hội viên phụ nữ, Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe và vận động các nguồn lực, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hội viên; góp phần giúp chị em phát hiện bệnh và điều trị kịp thời./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên