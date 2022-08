Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng hành cùng ngư dân bám biển

Với chiều dài bờ biển 72km, tỉnh ta có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển khai thác thủy sản. Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình, các biện pháp công tác biên phòng bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, vận động, hỗ trợ đồng hành ngư dân vươn khơi bám biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền vùng quốc gia.

Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và phao cứu sinh cho ngư dân thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu).

Để tạo điều kiện, hỗ trợ kịp thời hoạt động khai thác của ngư dân, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng khảo sát, nắm tình hình, tham mưu cho UBND các xã, thị trấn thành lập các tổ “tàu thuyền an toàn”, “tự quản an ninh trật tự”. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện các quy định, quy chế khu vực biên giới biển, quy định của Nhà nước và ngành thủy sản về hoạt động khai thác thủy sản trên biển; cam kết không điều khiển phương tiện đánh bắt sang vùng biển các nước, chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trang thiết bị an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên biển. Dưới sự hướng dẫn hoạt động của các Đồn biên phòng, các thành viên tổ “tàu thuyền an toàn”, “tự quản an ninh trật tự” được hướng dẫn, phổ biến, tập huấn nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn trên biển; được chuyển giao, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật khai thác mới theo các cơ chế chính sách hiện hành. Anh Phạm Văn Tuấn, xã Giao Hải (Giao Thủy) là chủ cặp tàu đánh bắt xa bờ chia sẻ, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng không chỉ thường xuyên tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm vùng biển nước ngoài, mà trước mỗi chuyến đi biển, anh đều được các cán bộ, chiến sĩ tới thăm hỏi, động viên và cung cấp những quy định về khai thác thủy sản, hướng dẫn ngư dân cách kết nối thông tin liên lạc, cách xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm. Điều đó đã tiếp thêm niềm tin cho ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi khi hiểu biết hơn, nắm rõ hơn về các thủ tục, quy định, vùng biển được đánh bắt”. Từ đầu năm 2022 đến nay, BĐBP tỉnh đã tổ chức sinh hoạt 26 tổ/608 thành viên “tổ tàu thuyền an toàn”, “tổ an ninh trật tự” để nắm tình hình, kết hợp tuyên truyền, trao đổi thông tin, định hướng hoạt động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài; vận động 322 chủ phương tiện, thuyền trưởng ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong khai thác hải sản trên biển. Ngư dân Nguyễn Văn Tú, xã Hải Đông (Hải Hậu) cho biết: “Thời gian qua, tôi và nhiều ngư dân trên địa bàn được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng vận động tham gia vào tổ “tàu thuyền an toàn”, mỗi tổ có kênh thông tin liên lạc, hỗ trợ nhau khi cần. Nhờ tham gia tổ “tàu thuyền an toàn” các thuyền viên được chia sẻ thông tin, mở rộng được ngư trường đánh bắt, hoặc khi xảy ra sự cố, các thuyền trưởng liên lạc cùng nhau kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhau sửa chữa, lai dắt. Các hoạt động này đã góp phần đảm bảo cho các ngư dân an tâm mỗi khi vươn khơi, bám biển”.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và phao cứu sinh cho ngư dân xã Hải Triều (Hải Hậu).

Bên cạnh đó, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các đơn vị trong ngành đã tập trung nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình trên biển và trên địa bàn; đấu tranh hiệu quả với hoạt động vi phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài; tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên luyện tập và thực hành xử lý các tình huống xảy ra trên biển. Từ đầu năm 2022 đến nay đã tổ chức thông báo kêu gọi 2.132 tàu thuyền/6.096 ngư dân; sắp xếp neo đậu 2.152 tàu thuyền/6.238 ngư dân; thông báo, kêu gọi 1.228 lao động/1.019 lều, chòi vào bờ phòng, tránh trú bão và áp thấp nhiệt đới an toàn, cử 86 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch hoa màu. Tổ chức tặng 80 cờ Tổ quốc, 38 ảnh Bác Hồ cho ngư dân, 100 phao cứu sinh cho ngư dân vươn khơi bám biển tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Phối hợp với Sở NN và PTNT và địa phương tuyên truyền, vận động 474/522 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, đã phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện ven biển tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân và làm vệ sinh môi trường biển với chiều dài 3km, thu gom tiêu hủy khoảng 2 tấn rác. Ngoài ra, BĐBP tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn Hải Hậu, xã Hải Đông tổ chức tuyên truyền lưu động cho nhân dân các xã biên giới biển về tác hại của rác thải nhựa và công tác bảo vệ môi trường nông thôn, môi trường biển, kết hợp trao tặng 49 suất quà, trị giá gần 14 triệu đồng cho các gia đình chính sách xã Hải Đông.

Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn khu vực biên giới biển tỉnh tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Tăng cường phối hợp triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh